Marco Borsato vrijgesproken: “Kan nu eindelijk verder met mijn leven”

Zes jaar stilte doorbroken

De rechtbank in Utrecht heeft op donderdag Marco Borsato vrijgesproken in een geruchtmakende zedenzaak. De rechters oordeelden dat er onvoldoende bewijs was dat de zanger tussen september 2014 en januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een destijds 15-jarig meisje. Eerder had het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van vijf maanden geëist.

De rechters merkten op dat de verklaring van het meisje niet voldoende specifieke details bevatte over de gebeurtenissen en de exacte tijdlijn. Ook was er geen ondersteunend bewijsmateriaal aangetroffen dat de beschuldigingen kon staven.

Marco toonde duidelijke emoties tijdens het voorlezen van de uitspraak. Na de zitting verliet hij de rechtbank zichtbaar aangedaan maar ook opgelucht. Buiten de rechtbank sprak hij met de verzamelde pers: “Ik hoop dat ik nu verder kan met mijn leven. Het ligt al zes jaar stil. Ik kijk ernaar uit om weer vooruit te kijken.”

Geen onmiddellijke plannen voor een podiumterugkeer

Marco gaf aan nog niet klaar te zijn om weer op te treden. “Het idee om nu alweer op het podium te staan is nog te vroeg voor mij. Het was een moeilijke periode. Ik ga nu eerst tijd doorbrengen met mijn gezin. Deze situatie heeft eigenlijk alleen maar verliezers opgeleverd. Mijn carrière heeft onherstelbare schade opgelopen.”

Hij meldde ook dat hij momenteel niet overweegt om juridische stappen te ondernemen tegen de aangeefster. “Op dit moment ben ik niet bezig met een tegenaangifte. De ‘wat als’ en ‘wat dan’-vragen zijn voor mij nu niet relevant.” Tot slot bedankte hij iedereen die hem gedurende de afgelopen jaren heeft gesteund: “Mijn collega’s die contact hebben gehouden en de fans die mij hebben gesteund: hartelijk dank.”

“Ik ben opgelucht, maar het voelt ook vreemd. Er is een enorme last van mijn schouders gevallen. Vooroordelen waren er altijd al en die zullen er ook blijven, maar dat is nu niet waar het om draait. Het belangrijkste voor mij is dat mijn onschuld is aangetoond.”

“Ik weet niet wat dit betekent voor mijn carrière. Aan de keukentafel is van alles besproken, experts hebben hun meningen geuit over wat ik zou moeten zeggen of doen. Ik heb zes jaar lang gezwegen omdat het recht zijn beloop moest krijgen, en naar mijn mening zijn we op alle fronten vrijgesproken, en dat is voor mij het belangrijkste.”

