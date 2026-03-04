Eindhoven’s Uitdager voor Nvidia: $250 Miljoen om de Markt te Veroveren!

Fabrizio Del Maffeo, medeoprichter en CEO van Axelera AI te Eindhoven, is vastberaden om Europa een prominente plek te geven in de wereld van AI-chiptechnologie. Zijn ambities worden onderstreept door een recente financieringsronde van 250 miljoen dollar.

In het hart van de High Tech Campus in Eindhoven zet een team van 250 medewerkers zich in voor de ontwikkeling van een energie-efficiënte chip die de Europese positie in de wereldwijde strijd om AI moet versterken. Axelera AI, gelanceerd in 2021 door onder andere Fabrizio Del Maffeo, positioneert zich als Europa’s antwoord op Nvidia.

Deze jonge onderneming focust zich op het ontwikkelen van energiezuinige chips voor zogenaamde inference taken: het direct toepassen van AI-modellen op lokale apparaten zoals camera’s en smartphones. Dit moet de afhankelijkheid van grote datacentra en Nvidia-processoren verminderen.

250 miljoen dollar aan groeikapitaal

Axelera AI uit Eindhoven heeft deze week bekendgemaakt dat ze een nieuwe investering van 250 miljoen dollar hebben ontvangen. Deze financieringsronde werd geleid door het Europese venture capital fonds Innovation Industries, met significante bijdragen van het Amerikaanse BlackRock. Dit brengt het totale geïnvesteerde bedrag op 450 miljoen dollar.

Het klantenbestand is het afgelopen jaar verdrievoudigd tot meer dan 500. Desondanks blijft Del Maffeo nuchter en realistisch. Hij omschreef een eerdere financieringsronde van 68 miljoen dollar in 2024 als ‘een druppel op een gloeiende plaat’, gezien de miljarden die in deze sector omgaan.

De focus op snelheid is cruciaal voor alles wat het bedrijf doet. Binnen anderhalf jaar had Axelera AI al een product klaar voor klanten. ‘We hebben bewezen dat we snel kunnen opschalen, zowel qua talent, producten als uitvoering’, vertelt hij aan IO. Deze snelheid vereist een mentaliteit die afwijkt van de gangbare startup-logica. ‘Veel oprichters denken dat ze hun kapitaal zo lang mogelijk moeten rekken, maar te traag bewegen kan de ontwikkeling hinderen.’

De onzichtbare motor van de wereld: chips

Om te begrijpen wat Axelera doet, is het nuttig om even stil te staan bij hoe kunstmatige intelligentie functioneert. Een AI-model, of het nu gaat om een chatbot, een systeem dat röntgenfoto’s analyseert of een camera die verdacht gedrag detecteert, doorloopt twee stadia.

Eerst wordt het model getraind met enorme hoeveelheden data. Vervolgens begint het met werken: het maakt voorspellingen en neemt beslissingen gebaseerd op nieuwe informatie. Deze tweede fase heet inference, en vindt meestal plaats in grote, energie-intensieve datacenters. Axelera wil dit proces naar lokale apparaten brengen.

Het bedrijf ontwikkelt chips die het mogelijk maken voor apparaten om deze berekeningen lokaal uit te voeren, zonder afhankelijk te zijn van een datacenter. Denk aan een beveiligingscamera die zelf kan herkennen of iemand een masker draagt, een fabrieksmachine die productiefouten direct spot, of een smartphone die medische data verwerkt zonder deze naar een server te sturen.

In de schaduw van Nvidia

De markt voor AI-chips wordt overheerst door Nvidia, wiens chips bijna alle grote AI-systemen aansturen, van ChatGPT tot autonome voertuigen. Nvidia focust zich op de grote datacenters van technologiebedrijven en overheden.

Er is echter weinig concurrentie op de markt voor kleinere, energie-efficiënte chips die in lokale apparaten passen. Axelera streeft ernaar om deze niche te vullen.

Del Maffeo vergelijkt zijn bedrijf vaak met het Britse Arm, dat inspeelde op een gelijkaardige behoefte in de chipmarkt. Intel produceerde krachtige chips voor computers en laptops, maar deze waren te groot en te energie-intensief voor smartphones. Arm ontwikkelde een alternatief dat nu de standaard is in bijna elk mobiel apparaat.

‘Op dezelfde manier zijn Nvidia’s chips te groot voor kleine apparaten’, zegt Del Maffeo. ‘Onze chips zijn specifiek voor deze toepassingen ontworpen.’

Dag één

‘Voor Axelera is het nog altijd dag één, niet dag honderd’, verklaarde Del Maffeo tijdens de recente financieringsronde tegen MT/Sprout. ‘Maar we laten zien dat het in Europa kan: snel groeien, kapitaal ophalen en presteren. We hebben alles wat nodig is.’

Volgens Del Maffeo is er een overvloed aan kansen die om financiering vragen. Bedrijven zoeken steeds meer naar betaalbare verwerkingscapaciteit, zuinigere systemen en manieren om de kosten van dure AI-hardware te verlagen. Nu energienetwerken steeds meer onder druk staan en de energiekosten voor consumenten stijgen, wordt deze aanpak steeds populairder.

Europees ongenoegen

De groei van Axelera speelt zich af tegen de achtergrond van toenemende Europese zorgen. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden hoe afhankelijk Europa is van technologie die elders wordt ontwikkeld en geproduceerd, en hoe kwetsbaar die afhankelijkheid ons maakt.

Del Maffeo wil meer dan alleen Axelera uitbouwen tot een miljardenbedrijf. Hij voelt de verantwoordelijkheid om Europa een significante rol te laten spelen in de wereldwijde chipstrijd.

Hij investeert zijn energie niet alleen in zijn eigen bedrijf. Hij lobbyt in Den Haag, is lid van de branchevereniging ChipNL, pleit al jaren voor een Europese Darpa en was een van de initiatiefnemers van Tech Champions, waarbij tien CEO’s van Nederlandse scale-ups de noodklok luiden over het innovatieklimaat.

ASML-route

Hij wijst vaak naar het Nederlandse succesverhaal ASML, dat ook overheidssteun heeft gehad. Volgens Del Maffeo is dit de blauwdruk voor Europees succes. ‘Europa heeft de ingrediënten, we moeten ze alleen beter benutten.’

Voor Axelera ziet hij een cruciale rol weggelegd als hoeksteen van het Europese halfgeleider-ecosysteem. Dit zal zeker niet de laatste financieringsronde zijn, weet Del Maffeo. ‘Daarvoor zijn onze ambities te groot.’

Re:Europe