Utopian Labs Presenteert Revolutionaire AI: Perfectie in het Schrijven van Verkoopmails

Terwijl giganten zoals OpenAI en Anthropic de grenzen opzoeken met steeds geavanceerdere en veelzijdige AI-modellen, slaan Steven Nelemans en Robin Salimans een andere weg in. Met hun Utopian Labs lanceerden ze afgelopen woensdag via een livestream hun nieuwe AI-model Cold-email-1, dat enkel bedoeld is om te assisteren bij het schrijven van verkoopmails.

Van Luna.ai naar Utopian Labs

De naam Utopian Labs is nog maar twee maanden in gebruik; tot maart was de startup bekend als Luna.ai. Sinds 2021 werkte het bedrijf vanuit Eindhoven aan een platform voor salesautomatisering via LinkedIn en e-mail. De ambitie was om verkoopmedewerkers te ontlasten door gebruik te maken van de taalmodellen achter ChatGPT en andere grote AI-leveranciers, om zo de beste prospects te identificeren en hen met doeltreffende teksten te benaderen.

Nelemans erkent dat ze er vroeg bij waren, maar al snel werd de markt overspoeld met AI-salesagents. ‘In het begin twijfelden mensen of een AI überhaupt een mail kon schrijven. Nu zie je ze overal verschijnen en het zijn er duizenden. Ze worden gebruikt om massaal mails te versturen, maar ze slachtofferen hun eigen succes. Het is bijna onmogelijk om op te vallen in de inbox van potentiële klanten, vooral niet met een nep empathisch bericht dat begint met “Ik hoop dat het goed met je gaat”.’

AI-modellen speciaal getraind voor kwalitatieve verkoop

De automatisering lijkt op sommige vlakken te ver te zijn doorgeschoten. Zelfs de grootste taalmodellen maken fouten, zoals het creëren van niet-bestaande informatie, wat niet bepaald bijdraagt aan verkoopsucces. ‘Ze kunnen van alles een beetje, maar niets echt goed,’ stelt Nelemans.

Hoogwaardige verkoop vereist nog altijd de expertise, creativiteit en ervaring van echte mensen, legt Nelemans uit. ‘Zou je liever tien generalisten hebben of tien gespecialiseerde experts die perfect samenwerken?’

Daarom is hij opnieuw begonnen met open-source AI-modellen die specifiek getraind zijn voor één taak: het schrijven van effectieve e-mails op het juiste moment. Utopian Labs belooft niet langer het hele proces over te nemen, maar biedt tekstsuggesties waarbij de gebruiker zelf de controle behoudt. ‘Ironisch genoeg is het doel niet om een excuus te vinden om nog een mail te sturen, maar juist om een reden te vinden om dat niet te doen.’

AI-agents binnen Hubspot en andere platforms

De agents van Utopian Labs, getraind voor diverse aspecten van deze taak, verzamelen openbare informatie, nieuws, podcasts en rapporten over verkoopcontacten en hun beweegredenen. Gebruikers hoeven geen aparte app te openen, want de startup, met hoofdkantoor in San Francisco, integreert binnen de populaire software van Hubspot en biedt daar zijn suggesties aan. Het is ook de bedoeling om snel uit te breiden naar andere marketing- en verkoopplatforms.

Dit maakt het gebruiksgemakkelijker, volgens Nelemans. Hij ziet drie grote problemen in de AI-industrie die de brede adoptie in de weg staan: bruikbaarheid – veel AI is opgesloten in bots zoals ChatGPT of SaaS-tools die apart moeten worden gebruikt; vertrouwen – generalistische modellen creëren hallucinaties en maken fouten bij grootschalig gebruik; en kosten – grote modellen zijn duur in gebruik.

Prompts kosten aanzienlijk wat dollars

Over de kosten hoor je nog niet veel gebruikers klagen, erkent Nelemans. Maar bedrijven die AI serieus gebruiken, besteden veel geld aan alle prompts die ze gebruiken. De benodigde rekenkracht en het trainen van de modellen zijn enorm kostbaar. Utopian Labs claimt zijn kleinere model te trainen op een relatief nieuwe manier, bekendgemaakt door het gerenommeerde Chinese DeepSeek.

Nelemans ziet Cold-email-1 ook als een oplossing voor het kostenprobleem. Door zich te richten op één specifieke taak kan Utopian Labs veel efficiënter werken. ‘Waarom zou je een model trainen dat zowel gedichten kan schrijven als wiskundeproblemen kan oplossen, als je alleen e-mails nodig hebt? Dat is alsof je een Zwitsers zakmes koopt terwijl je alleen een schroevendraaier nodig hebt.’

Kleiner, maar betere mails

Het resultaat is een model dat 250 keer kleiner is dan concurrenten zoals GPT-4.1, maar volgens benchmarks gebruikt voor AI-salesagents beter scoort op relevantie, focus op de ontvanger en leesbaarheid van e-mails. ‘Onze verschillende kleine modellen werken samen om tot een creatieve oplossing te komen, waardoor we de concurrentie overtreffen,’ stelt Nelemans.

Hij is trots op deze resultaten en deelt meer informatie over zijn aanpak, waaronder de datasets waartegen Utopian Labs Cold-Email-1 is getest, om aan te tonen dat hun aanpak wezenlijk verschilt van die van veel andere AI-salesagents.

Klanten voornamelijk in de VS

De lancering van afgelopen woensdag volgde op een periode waarin de eerste klanten al gebruikmaakten van Utopian Labs. ‘Ze zijn enthousiast en hebben al meer dan 55.000 keer hulp gekregen,’ vertelt Nelemans. De software wordt rechtstreeks verkocht, maar ook via partners die expert zijn in AI of Hubspot, voornamelijk aan bedrijven in de VS met 50 tot 200 medewerkers die worstelen met hun verkoop, maar soms teleurgesteld zijn in wat andere AI voor hen kon doen.

‘De markt in de VS loopt echt voor op Europa, zeker wat sales betreft. Toen wij nog met een auto het hele land doorreden voor klantbezoeken, moesten ze in Amerika, een enorm land, al verkoop op afstand doen. Ze zijn ook minder bang om te investeren in iets nieuws. Hier in Europa willen bedrijven eerst gratis iets uitproberen voordat ze besluiten of ze budget willen vrijmaken. Een Amerikaan trekt sneller de bedrijfscreditcard.’

Funding voor extra rekenkracht

Cold-email-1 is het eerste in een reeks geplande gespecialiseerde modellen. Nelemans wil uitbreiden naar andere verkoopactiviteiten, zoals prospectonderzoek, het plannen van afspraken en opvolgingen. In 2023 haalde hij al eens ruim 2 miljoen euro op bij onder meer CapitalT, Curiosity en Amerikaanse angel-investeerders. ‘Naarmate we opschalen, zullen we nieuwe financiering ophalen, want rekenkracht is duur.’