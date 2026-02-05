Ronnie Flex onthult: ‘Wat betekende New Wave voor mijn carrière?’

Meer dan tien jaar geleden markeerde een eenvoudig schrijverskamp op Schiermonnikoog een keerpunt in de levens van enkele talentvolle hiphopartiesten. Ze vormden samen het collectief New Wave, wat de springplank bleek voor inmiddels bekende artiesten zoals Ronnie Flex, Lil Kleine, Frenna, Lijpe en Jonna Fraser. “Zonder New Wave had mijn leven er heel anders uitgezien”, geeft Ronnie toe.

Deze week zal het collectief voor het eerst sinds lange tijd weer optreden in de Ziggo Dome. “Het wordt een avond die ons terugneemt in de tijd, vol met nostalgische momenten”, zegt Ronnie in een gesprek met ANP. “New Wave heeft een onuitwisbare invloed gehad op mijn leven en dat van de anderen.” Hij herinnert zich het schrijverskamp, waar hits zoals Drank & Drugs, Zeg Dat Niet en Investeren In De Liefde werden gecreëerd, die later grote invloed zouden hebben.

“Het is geweldig dat we nog steeds de vruchten plukken van die tijd, zoals nu weer met de optredens in de Ziggo Dome.” Aanstaande zaterdag lanceert Videoland ook een speciale documentaire die terugblikt op New Wave. De artiesten zelf vertellen meer in de video hieronder.

Lees verder onder de video.

1:06 New Wave presenteert een documentaire en reünieconcerten

Ronnie genoot ervan om de oude beelden weer te zien. “Het was alsof ik het opnieuw beleefde, en er waren veel beelden die ik nog nooit eerder had gezien”, zegt de rapper. Hij genoot vooral van hoe ze de nummers “in elkaar zetten” en het plezier dat ze hadden. “Het is een onbeschrijflijk gevoel om die nummers weer te horen die we toen maakten.”

‘Jong en onbevangen’

Net als zijn collega Jonna Fraser zag Ronnie vooral jongens die nog aan het ontdekken waren wat ze aan het doen waren. “Het fundament was plezier en saamhorigheid. Dat zie je terug in de beelden en hoor je terug in de muziek”, vertelt Flex. Fraser voegt toe: “We waren echt nog jong en onbevangen. We hadden wel doelen, maar dit album gaf ons een enorme start.”

Beiden zijn niet zeker waarom er nooit een tweede New Wave-project is gekomen. Jonna denkt dat het nog steeds mogelijk is, “zeker in dezelfde samenstelling. Of het gebeurt? Dat heb ik nog niet gehoord. Maar misschien moet het met een nieuwe generatie.” Ronnie is het daarmee eens. “Dat zou zeker kunnen, maar laten we het dan niet New Wave 2 noemen!”