Onderzoekers Ontdekken: Monsterhaai Heerste Over Oude Zeeën Vóór Megalodon

In de tijd van de dinosaurussen

In het tijdperk van de dinosaurussen, nog voor de komst van walvissen, grote witte haaien of de busgrote megalodon, zwierf er een gigantische haai door de wateren van wat nu Noord-Australië is, ten tijde van de zeemonsters uit het Krijt.

Onderzoekers die enorme wervels bestudeerden, gevonden op een strand nabij de stad Darwin, concluderen dat dit wezen nu de vroegst bekende megapredator is uit de moderne haaienlijn, levend 15 miljoen jaar eerder dan de enorme haaien die eerder waren gevonden.

En het was een reus. De voorouder van de hedendaagse 6 meter lange grote witte haai werd geschat op ongeveer 8 meter lang, volgens de auteurs van een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Communications Biology.

“Cardabiodontiden waren oude, megapredatoire haaien die zeer gebruikelijk waren vanaf het latere deel van het Krijt, na 100 miljoen jaar geleden,” zei Benjamin Kear, de senior conservator in paleobiologie aan het Zweeds Natuurhistorisch Museum en een van de auteurs van de studie. “Maar dit heeft de tijdsgrens verschoven van wanneer we absoluut enorme cardabiodontiden gaan vinden.”

Herontdekte fossielen wezen op een enorme haai

Haaien hebben een geschiedenis van 400 miljoen jaar, maar lamniformen, de voorouders van de hedendaagse grote witte haaien, verschijnen in het fossielenbestand vanaf 135 miljoen jaar geleden.

In die tijd waren ze klein — waarschijnlijk slechts een meter lang — wat de ontdekking dat lamniformen al gigantisch waren geworden tegen 115 miljoen jaar geleden een onverwachte vondst maakte voor onderzoekers.

De wervels werden gevonden aan de kustlijn nabij Darwin in het verre noorden van Australië, ooit modder van de bodem van een oude oceaan die zich uitstrekte van Gondwana — nu Australië — tot Laurasia, wat nu Europa is.

Het is een regio rijk aan fossiele bewijzen van prehistorisch zeeleven, met onder andere langnekkige plesiosauriërs en ichthyosaurussen die tot nu toe zijn ontdekt.

De vijf wervels die de zoektocht naar de grootte van hun mega-haai eigenaren lanceerden, waren geen recente vondst, maar een oudere die enigszins over het hoofd was gezien, zei Kear.

Gevonden in de late jaren 80 en 90, waren de fossielen 12 cm in doorsnee en waren ze jarenlang opgeslagen in een museum.

Bij het bestuderen van oude haaien zijn wervels prijzen voor paleontologen. Haaienskeletten zijn gemaakt van kraakbeen, niet van bot, en hun fossielenbestand bestaat voornamelijk uit tanden, die haaien gedurende hun leven verliezen.

“Het belang van wervels is dat ze ons aanwijzingen geven over grootte,” zei Kear. “Als je het probeert te schalen van tanden, is het moeilijk. Zijn de tanden groot en de lichamen klein? Zijn het grote tanden met grote lichamen?”

De grootte van oude haaien blijft een mysterie

Wetenschappers hebben wiskundige formules gebruikt om de grootte van uitgestorven haaien zoals de megalodon, een massieve roofdier dat later kwam en mogelijk 17 meter lang werd, te schatten, zei Kear.

Maar de zeldzaamheid van wervels betekent dat vragen over de grootte van oude haaien moeilijk te beantwoorden zijn, voegde hij eraan toe.

Het internationale onderzoeksteam heeft jaren besteed aan het testen van verschillende manieren om de grootte van de Darwin cardabiodontiden te schatten, gebruik makend van visserijgegevens, CT-scans en wiskundige modellen, zei Kear.

Uiteindelijk kwamen ze tot een waarschijnlijk portret van de grootte en vorm van de predator.

“Het zou eruit hebben gezien als een moderne, gigantische haai, omdat dit het mooie eraan is,” zei Kear. “Dit is een lichaamsmodel dat al 115 miljoen jaar werkt, als een evolutionair succesverhaal.”

Het verleden van een roofdier kan een hint geven naar de toekomst

De studie van de Darwin-haaien suggereerde dat moderne haaien vroeg in hun adaptieve evolutie naar de top van prehistorische voedselketens stegen, zeiden de onderzoekers.

Nu kunnen wetenschappers soortgelijke omgevingen wereldwijd doorzoeken naar anderen, zei Kear.

“Ze moeten er al eerder zijn geweest,” zei hij. “Dit ding had voorouders.”

Het bestuderen van oude ecosystemen zoals deze kan onderzoekers helpen begrijpen hoe de soorten van vandaag kunnen reageren op milie

veranderingen, voegde Kear eraan toe.

“Hier begint onze moderne wereld,” zei hij. “Door te kijken naar wat er gebeurde tijdens eerdere verschuivingen in klimaat en biodiversiteit, kunnen we een beter beeld krijgen van wat er hierna kan komen.”

