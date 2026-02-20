DeltaQuad-oprichter Sander Smeets onthult succesgeheimen: Ontdek hoe je erbij kunt zijn!

Wil je, samen met een selecte groep oprichters, leren van een ondernemer die zijn bedrijf ingrijpend veranderde? Grijp je kans op een van de vijf golden tickets voor de How I did it-sessie met Sander Smeets, oprichter van DeltaQuad, die zijn drone-onderneming door de oorlog in Oekraïne snel transformeerde naar een defensiebedrijf.

Op dinsdag 17 maart vindt er weer een How I did it plaats bij MT/Sprout in Amsterdam. Dit keer is de hoofdgast Sander Smeets, de oprichter van DeltaQuad. Hij was oorspronkelijk bezig met het vervaardigen van drones voor de landbouw en industrie. Door de oorlog in Oekraïne heeft hij zijn scale-up snel omgevormd tot een speler op het gebied van defensie.

Als voortrekker van het Nederlandse drone-ecosysteem benadrukt hij het belang van samenwerking, zelfs met concurrenten. ‘Dit probleem is te groot voor één enkel bedrijf’, heeft hij eerder uitgelegd aan MT/Sprout.

De How I did it-sessies zijn speciaal bedoeld voor oprichters van startups en scale-ups. Deze sessie kan bijzonder relevant zijn voor ondernemers die werken met dual-use technologie.

Van hobbyproject tot speler in de defensie-industrie

DeltaQuad startte in 2014 als een uit de hand gelopen hobbyproject. Drone-enthousiast Sander Smeets merkte dat drones niet lang genoeg konden vliegen voor serieus gebruik en besloot dit aan te pakken. Tegen alle twijfel in combineerde hij propellers met vleugels, wat het mogelijk maakte voor een drone om eerst verticaal op te stijgen en vervolgens zuiniger horizontaal te vliegen. Het concept sloeg onmiddellijk aan en trok vooral veel aandacht vanuit de landbouwsector.

Waar Smeets voorheen drones ontwikkelde voor landbouw en industrie, bracht de oorlog in Oekraïne een drastische verandering. Hij besloot radicaal om te schakelen: DeltaQuad werd een volwaardige defensiespeler, wiens drones nu door bijna alle NAVO-landen worden gebruikt. Tegenwoordig leidt Smeets een bedrijf met negentig werknemers dat wereldwijd actief is.

Tijdens zijn How I did it zal Sander je meenemen door zijn reis als ondernemer. Hoe ga je om met scepticisme wanneer iedereen zegt dat je idee onhaalbaar is? Hoe schaal je snel op in een markt waar innovatie van levensbelang is? En hoe stuur je een bedrijf aan in een ethisch zeer beladen sector?

How I did it

MT/Sprout opent regelmatig haar redactiedeuren voor een How I did it. Het format: een succesvolle ondernemer deelt in een interactieve sessie van ruim een uur zijn of haar belangrijkste lessen met 30 oprichters en na afloop is er pizza. Zowel leerzaam als gezellig.

How I did it wordt ondersteund door KPMG. Eerdere gasten waren onder anderen Job van der Voort (Remote), Ali Niknam (Bunq), Jouk Pleiter (Backbase), Laura Hoogland (SUNT & The Banana Factory), Patrick Hurenkamp (Bloomon), Matthijs Welle en Kalo Bagijn (Binckbank & Brand New Day).