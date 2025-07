Schokkend auto-ongeluk treft Bij Ons Op Het Kamp-sterren: Details onthuld!

Verkeersongeval en Bedreiging voor Reality-TV Koppel

Antonio Holsken en Frans Burhenne, bekend van het televisieprogramma ‘Bij Ons Op Het Kamp’, hebben een angstaanjagende ervaring op de snelweg meegemaakt. Ze deelden hun verhaal met Shownieuws. Antonio vertelt: “Het geeft me nog steeds rillingen als ik eraan denk.”

Het duo was diep geschokt door het gebeuren. “We hebben vannacht een ernstig auto-ongeluk gehad,” onthulde Antonio aan Shownieuws, “maar er was meer: we zijn ook aangereden én bedreigd.”

Hevige Botsing

Op weg naar huis na een late avond waarin Antonio in een Amsterdamse kroeg had opgetreden, merkte hij dat zijn auto minder licht gaf dan gebruikelijk. Hij besloot de auto aan de kant van de snelweg te parkeren om de lichten te controleren. “Net toen we weer instapten, werden we van achteren geramd,” legt hij uit.

“Het was een ontzettend harde klap,” benadrukt Antonio. “Ik zat klem tussen het raam en het stuur, en Frans werd tegen de vangrail omhoog geduwd.”

Aangevallen en Bedreigd

Ondanks de schok, ging het relatief goed met hen en ze stapten uit de auto. Er stond een andere auto dwars op de weg. “We vreesden het ergste, misschien lag er wel iemand dood in die auto,” zegt Antonio. Het tegenovergestelde bleek waar: de andere bestuurder was ongedeerd maar furieus. “Hij kwam naar ons toe en begon ons aan te vallen, schreeuwend in een taal die ik niet verstond,” vertelt hij. Ze belden meteen 112 en de politie arriveerde snel om de agressieve man te arresteren.

Antonio vergelijkt de arrestatie met een filmscène: “Plotseling kwamen er vanuit de berm meerdere agenten tevoorschijn, maar de man bleef schreeuwen en wilde met de politie vechten. Uiteindelijk werd hij door zeven agenten overmeesterd, hij was duidelijk onder invloed.”

Schrik

Antonio en Frans zijn nog steeds verbaasd dat de andere bestuurder hen niet zag op de vluchtstrook. “Elke keer als ik het verhaal vertel, voel ik de kou weer,” zegt Antonio. Ondanks de hevige botsing kwamen ze er vanaf met slechts enkele kneuzingen en schaafwonden. “De politie zei dat we van geluk mochten spreken. ‘Vergeet die auto, wees blij dat je er zo vanaf gekomen bent.'”

Gezondheidsproblemen

De gezondheid van het koppel was al eerder een punt van zorg. Twee maanden geleden, tijdens een vakantie in Turkije, kreeg Antonio te kampen met ernstige gezondheidsproblemen. “Net voordat we zouden gaan varen, kreeg ik een black-out. Ik kan me van sommige momenten niets meer herinneren,” onthult hij. Een arts werd ingeschakeld door Frans, die hem bewusteloos vond.

De diagnose was alarmerend: een extreem hoge bloeddruk, waarschijnlijk veroorzaakt door een bacterie of parasiet. Antonio krijgt nu medicatie die goed lijkt aan te slaan. “Het helpt goed en ik voel me nu veel beter,” laat hij weten.

