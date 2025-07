Goudschat gelinkt aan Ark des Verbonds verbaast wetenschappers: ‘Een verbijsterende vondst’

Schokkende Archeologische Vondst in Jeruzalem

In een opmerkelijke archeologische doorbraak is een antieke gouden ring gevonden in de Stad van David, het historische hart van Jeruzalem.

Deze kleine gouden ring, versierd met een rode edelsteen, wordt geschat op een ouderdom van ongeveer 2.300 jaar.

De ontdekking gebeurde tijdens opgravingen in de Givati Parkeerplaats, uitgevoerd door de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Universiteit van Tel Aviv, gefinancierd door de Elad Vereniging, binnen het Nationaal Park Muren van Jeruzalem.

De ring werd gevonden vlakbij de Tempel van Jeruzalem, de laatst bekende verblijfplaats van de Ark des Verbonds, waarin de Tien Geboden werden bewaard.

Een onderzoeker die aarde aan het zeven was, haalde de gouden ring, de tweede die in minder dan een jaar in het gebied is gevonden, uit de grond.

“Aanvankelijk dacht hij dat het een modern voorwerp moest zijn dat door een van onze gravers was verloren, maar toen ik de ring onderzocht, beoordeelde ik hem meteen als iets ouds. We riepen de archeologen erbij, iedereen verzamelde zich om ons heen en was verbaasd over de speciale vondst; het was erg opwindend,” vertelde Rivka Lengler, een lid van het opgravingsteam, in een verklaring.

De sieraden behoorden waarschijnlijk toe aan een jong meisje uit de Tweede Tempelperiode, die ook de Vroege Hellenistische periode omvat.

De deskundige merkte snel de overeenkomsten op tussen de nieuw gevonden ring en de ring die enkele maanden eerder was verzameld.

De ringen werden ontdekt in de funderingslaag van een groot gebouw, waar ook een reeks andere sieraden werd aangetroffen, waaronder bronzen oorbellen, een gouden oorbel met een diermotief en een versierde gouden kraal.

“Dit is de eerste keer dat we in Jeruzalem zo’n grote verzameling gouden sieraden uit die periode hebben gevonden,” zei opgravingsmanager Efrat Bocher.

“Deze tentoongestelde rijkdom is zeer zeldzaam in elke archeologische laag en getuigt van de welvaart van Jeruzalem en de hoge levensstandaard van de inwoners van de stad gedurende deze periode.”

Archeologen geloven dat de sieraden deel uitmaakten van een traditie die de overgang van kindertijd naar volwassenheid markeerde, waarbij jonge vrouwen die verloofd waren om te trouwen, kinderitems — zoals sieraden — begroeven om een levensverandering aan te duiden.

Eli Escusido, directeur van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, voegde eraan toe: “De ontdekking van deze ringen is een getuigenis van de historische rijkdom en betekenis van Jeruzalem. Dit is ‘Jeruzalem van Goud’ in zijn waarste, meest tastbare vorm — een blijvende erfenis ontdekt onder onze voeten.”

Onderzoekers hopen dat de opgravingen beter inzicht geven in de verbinding tussen de wijk en de tempel, “maar in dit stadium hebben we geen duidelijke manier om de aard van die relatie te begrijpen,” vertelde Prof. Yuval Gadot van de Universiteit van Tel Aviv, de directeur van de opgraving, aan de Times of Israel.

“Om meer te begrijpen over de identiteit van Jeruzalem in de Hellenistische periode, hebben we meer ontdekkingen en onderzoek nodig.”

Eerder dit jaar werd een religieus heiligdom, dat bijna 3.000 jaar geleden door de voorouders van Jezus werd verzegeld, ook ontdekt in de Stad van David.

