Top Startupdeals van Oktober: AI en Cleantech Voeren de Lijst Aan, Inclusief ThePhoneLab!

Een nieuwe kans op de markt: na een teleurstellend derde kwartaal voor investeringen in startende en groeiende bedrijven, stonden investeerders in oktober nog steeds niet in de rij. Dit resulteerde in een divers scala aan deals, variërend van biotechnologie en klimaattechnologie tot een onderneming voor telefoonreparatie.

1. Leyden Labs: 30 miljoen voor antivirale neusspray

Koenraad Wiedhaup en Marieke van der Lans hebben met hun bedrijf Leyden Labs 30 miljoen euro vergaard van het European Innovation Council Fund en Invest-NL. Deze financiering is bedoeld voor de ontwikkeling van PanFlu, een neusspray die bescherming biedt tegen griep en andere respiratoire virussen. De spray bevat antilichamen die virussen blokkeren bij de luchtwegen, voordat ze infecties kunnen veroorzaken.

Deze investering komt na eerdere financieringsrondes, waaronder een ronde van 70 miljoen dollar in januari. Met deze recente financiering breidt de scaleup zijn netwerk van investeerders uit, met deelnemers uit de VS, Azië en Europa. Deze week werd Leyden Labs ook genoemd in de Challenger50, een lijst van de meest uitdagende ondernemingen.

2. GBM Works: 6,2 miljoen voor stille windmoleninstallatie

GBM Works, een spin-off van de TU Delft, heeft 6,2 miljoen euro opgehaald voor de ontwikkeling van Vibrojet, een techniek die het mogelijk maakt om windmolenparken op zee stil te installeren. Deze techniek, die waterstralen en trillingen combineert, vermindert het onderwatergeluid met 63 procent, wat ten goede komt aan bruinvissen en andere zeedieren.

Invest-NL heeft 2 miljoen euro geïnvesteerd, terwijl het European Innovation Council Fund en DEME Offshore ook deelnamen aan de financiering. Deze kapitaalinjectie maakt het voor GBM Works mogelijk om hun techniek begin 2026 praktisch te demonstreren bij windpark Ecowende in de Noordzee. Er wordt ook gewerkt aan een deels herbruikbare installatiemachine en verdere ontwikkeling voor verschillende bodemtypes.

3. zkr: 6 miljoen voor compliance-software

Pieter Schoen, bekend van ‘Dragon’, heeft zijn aandeel in zkr. vergroot, een startup opgericht door Khalid Maatoug die compliance-software ontwikkelt voor financiële dienstverleners. Schoen heeft via Shoe Investments 6 miljoen euro geïnvesteerd om de groei van zkr. te ondersteunen met zijn geautomatiseerde klantonderzoek, risicobeoordeling en monitoring.

Met deze financiering wordt de ontwikkeling van de ‘Wwft Workflow Wizard’ versneld, een tool die complexe complianceprocessen omzet in gestroomlijnde workflows. Deze tool bespaart kantoren minimaal één fte aan administratief werk. De investering wordt ook gebruikt om de organisatie te professionaliseren voor een volgende groeifase.

4. Dashmote: 5,1 miljoen voor AI-assistent in field sales

Dennis en Stefan Tan hebben 5,4 miljoen euro opgehaald voor Dashmote. Hun bedrijf gaat dit kapitaal gebruiken om een AI-assistent verder te ontwikkelen die verkopers ondersteunt door administratieve taken te automatiseren. De financieringsronde werd geleid door Rabobank en de Amerikaanse investeerder Blossom Street Ventures. Met het geld zal het team in Amsterdam worden uitgebreid om de internationale groei te versnellen.

De AI-assistent van Dashmote zet ongestructureerde online data om in concrete verkoopkansen en automatiseert administratieve taken voor accountmanagers. Het bedrijf, opgericht in 2015, heeft kantoren in Amsterdam, New York en Sjanghai en bedient klanten zoals AB InBev, Coca-Cola en Nestlé in meer dan vijftig landen.

5. OpusFlow: 3,8 miljoen voor installatieplatform

Diego Smits en Joey Teunissen hebben 3,8 miljoen euro opgehaald voor OpusFlow, een platform dat de workflow voor installatiebedrijven van zonnepanelen en warmtepompen stroomlijnt. Move Energy, Rise PropTech en bestaande investeerder Peak namen deel aan deze financieringsronde.

OpusFlow, opgericht eind 2022, is uitgegroeid tot een team van bijna veertig medewerkers. Het platform vermindert de administratieve doorlooptijd van projecten met tachtig procent: van gemiddeld 7,5 uur naar 1,5 uur. Het nieuwe kapitaal wordt gebruikt voor de ontwikkeling van AI, nieuwe modules voor verwarming en ventilatie en voor internationale uitbreiding binnen Europa.

6. ThePhoneLab: 2,5 miljoen voor reparateur

Boris Blijham heeft 2,5 miljoen euro opgehaald voor ThePhoneLab, zijn keten van reparatieshops voor smartphones, tablets en laptops. ROM InWest trad toe als co-investeerder, naast een eerder afgeronde sharefundingcampagne.

Met deze investering breidt ThePhoneLab zijn netwerk snel uit om nationale dekking te bereiken, met de missie om reparatie te promoten als een duurzaam alternatief voor het vervangen van defecte telefoons en laptops. Zodra nationale dekking is bereikt, overweegt ThePhoneLab ook uitbreiding naar België en Duitsland.

7. Hydryx: 2,5 miljoen voor groene energie uit afval

Anthonie Jacobson en Joren Tangelder hebben 2,5 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald voor Hydryx, de startup die methaangas verzamelt bij afvalstortplaatsen om het te gebruiken als bron van groene energie. Impactinvesteerder en voormalig KPN-ceo Marcel Smits leidde de seed-ronde, samen met Graduate Entrepreneur en een consortium van angel-investeerders.

Het systeem van Hydryx is eenvoudig te installeren door afvalverwerkers en voorkomt dat het broeikasgas methaan in de lucht lekt. In samenwerking met Renewi heeft Hydryx aangetoond dat hun systeem veertig procent meer groene energie uit stortplaatsen haalt. Het geld wordt gebruikt om in Europa op te schalen.

8. Hulo: 2,3 miljoen voor waterlekdetectie

Robbert Lodewijks heeft 2,3 miljoen euro aan financiering ontvangen voor zijn watertechstartup Hulo. Het bedrijf uit Friesland gebruikt kunstmatige intelligentie om lekkages in waterinfrastructuur op te sporen. VP Capital leidde de seed-ronde, met Lumo Labs als co-lead. Vanagon, Rabobank en het Fries Ontwikkelingsfonds droegen ook bij.

Het SaaS-platform van Hulo gebruikt data over waterdruk en -stromen uit waternetwerken om lekkages te detecteren en alarm te slaan. In Europa gaat dertig procent van het water verloren door lekkages, volgens Hulo. Het bedrijf is nu actief in Europa en heeft stappen gezet richting Latijns-Amerika. Hulo is op weg om tegen 2030 jaarlijks het equivalent van meer dan vier miljoen Olympische zwembaden aan water te besparen.

9. CityLegends: 1,8 miljoen voor urban sports-platform

Jimmy Hermans en Thijmen Verkerk hebben 1,8 miljoen euro opgehaald voor CityLegends. Het platform voor urban sports stelt skaters, freerunners en dansers in staat om hun favoriete plekken, video’s en evenementen te delen. GFR Fund, Dutch Sport Tech Fund, Leisure Fund en SportInnovator hebben geïnvesteerd, samen met bestaande investeerders Lumo Labs en LeanSquare.

CityLegends is actief in meer dan veertig steden in Europa, Amerika en Azië. Met het nieuwe kapitaal zal het bedrijf verder uitbreiden en nieuwe functies voor de app ontwikkelen. Bovendien bouwt CityLegends aan een zakelijke mediatak om merken die de straatsportcultuur willen bereiken te bedienen. De timing is ideaal, aangezien urban sports in 2028 prominent op het programma staan tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles.