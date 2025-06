Spectaculair: Live Arctic moesmigratie trekt wereldwijd miljoenen kijkers!

Dit is televisie die je moet zien.

Een indrukwekkende kudde elanden trekt wereldwijd miljoenen kijkers dankzij de iconische Zweedse livestream, De Grote Elandmigratie.

Bestempeld als “reality TV op zijn best”, keerde de prachtige uitzending op 15 april terug – een week eerder dan gepland – nadat een ongewoon warme lente de jaarlijkse trektocht van het grootste landzoogdier van het land naar het binnenland vervroegde.

Het programma, lokaal bekend als “Den stora älgvandringen”, wordt omschreven als hypnotiserend, meditatief en zelfs een beetje verslavend.

Met meer dan 30 camera’s die onafgebroken beelden vastleggen van wilde elanden die rivieren oversteken en door met sneeuw bedekte bossen trekken, biedt de livestream 24/7 alle drama van de grote buitenlucht – maar dan op een ijzig langzaam tempo.

“Er zijn veel elanden,” vertelde producent Stefan Edlund aan de Zweedse publieke omroep SVT. “Ze wachten op ons. We hebben aanpassingen moeten maken. Maar het zou goed moeten komen.”

Hij en een team van 15 personen hadden al 20.000 meter kabel gelegd en camera’s geplaatst, voorzien van nachtzicht, door de afgelegen Hoge Kust regio van Zweden.

En dat net op tijd voor het fotogenieke moment van de elanden.

Vorig jaar keken er bijna 9 miljoen mensen, en de diehard fans laten het er niet bij zitten. Ulla Malmgren, 62, vertelde dat ze koffie en voorgekookte maaltijden heeft ingeslagen, zodat ze geen seconde hoeft te missen.

“Slapen? Vergeet het. Ik slaap niet,” verklaarde ze in een interview met de Zweedse outlet SVT, volgens de Guardian.

Een andere kijker, de 20-jarige William Garp Liljefors, gaf toe dat de livestream hem 24/7 aan het elanden kijken houdt.

“Ik voel me ontspannen, maar tegelijkertijd denk ik: ‘Oh, daar is een eland. Oh, wat als er een eland is? Ik kan niet naar de wc!'” vertelde hij aan verslaggevers.

Het concept klinkt misschien absurd in het tijdperk van korte TikTok aandachtsspannes, maar mediawetenschappers zeggen dat het trage tempo juist het punt is.

“Het wordt op een vreemde manier boeiend, omdat er niets rampzaligs gebeurt, niets spectaculairs gebeurt,” zei Annette Hill, hoogleraar media en communicatie aan de Zweedse Universiteit van Jönköping.

“Maar er gebeurt iets heel moois op dat moment per minuut.”

De show maakt deel uit van een bredere trend van “slow TV”, die populair is in Scandinavië, en omvat 18 uur zalm die stroomopwaarts zwemmen, 12 uur hout dat brandt, en een 134 uur durende zeereis.

In tegenstelling tot gescripte televisie, ontvouwt slow TV zich in realtime – zonder vertelling, zonder muziek en zonder cuts.

“Wanneer hebben we geaccepteerd dat televisie deze versnelde, drukke, intense, opdringerige zaak moet zijn?” vroeg Espen Ytreberg, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Oslo.

“Maar op een gegeven moment werd dat de norm,” vertelde Ytreberg aan CBS.

Behalve hier. Elandendrama gebeurt af en toe. De Ångerman Rivier – die de elanden moeten oversteken om de zomerweiden te bereiken – kan verraderlijk zijn.

SVT stuurt zelfs pushmeldingen naar kijkers wanneer de eerste eland in beeld komt en houdt een live teller bij van hoeveel er oversteken. Vorig jaar: 87.

Kijkers kunnen meer cameo’s van wilde dieren verwachten, van rendieren en otters tot schuwe auerhoenen.

De Facebook-fangroep van de show is gegroeid tot meer dan 78.000 leden, waarvan velen de migratie behandelen alsof het de Super Bowl van sereniteit is.

Voor degenen die schermtijd willen inruilen voor het echte werk, biedt Zweden elandenkijkavonturen aan, variërend van stadsdierentuinen en wildernislodges tot eco-gecertificeerde safari’s waar je de dieren in hun natuurlijke habitat kunt volgen.

Maar als je vastzit aan je bureau, open dan een browser en geniet van de trage, besneeuwde stilte van een Scandinavisch bos. Ergens daarbuiten staat een eland op het punt je dag te maken.

Je kunt De Grote Elandmigratie gratis streamen op svtplay.se tot begin mei.

Beste kijktijden: zonsopgang en zonsondergang (Zweedse tijd).