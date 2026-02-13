Binnenkort organiseert het Allard Pierson een reeks van vier masterclasses, geïnspireerd door het historische kamertoneel van Slingelandt en de hedendaagse kunstopvattingen van Arne Hendriks. Samen met verschillende theaterexperts verzorgt hij drie uur durende sessies die zich richten op decorontwerp, belichting en de kracht van verbeelding.

Het Allard Pierson is verantwoordelijk voor het beheren en tentoonstellen van unieke collecties die de cultuurhistorie belichten. Een pronkstuk binnen hun theatercollectie is het Slingelandt-kamertoneel, een 18e-eeuws miniatuurtheater.

De masterclasses nemen het kamertoneel als uitgangspunt om te onderzoeken hoe scenografie, licht en decor samenwerken om een theatrale omgeving te vormen. Er wordt gekeken vanuit de hoek van theaterregie en expositieontwerp naar hoe ontwerp en techniek verhalen ondersteunen en hoe het decor actief bijdraagt aan het sturen van transformatie, ruimte en beeldvorming op het toneel. Elke masterclass duurt drie uur en is een gelegenheid voor diepgaande reflectie en dialoog.

De masterclasses:

21 februari

Hoe benader je scenografie praktisch? Hoe creëer je illusie in het theater en welke technieken zijn daarvoor nodig? Theatertechnicus Chris van Goethem en Arne Hendriks verkennen samen de technische en historische aspecten van het creëren in theater.

14 maart

Op welke manier draagt scenografie bij aan het vertellen van verhalen? En hoe kan het decor bijdragen aan het scheppen van een theatrale omgeving? Scenograaf Theun Mosk en Arne Hendriks onderzoeken hoe ruimte, licht en vormgeving samen betekenis geven.

21 maart

Welke ontwerpkeuzes zijn belangrijk in de publieke ruimte, zoals bij het leeuwenverblijf in ARTIS? Landschapsarchitect Thijs de Zeeuw en Arne Hendriks bekijken hoe ontwerp perspectieven kan veranderen en nieuwe verhalen kan introduceren.

28 maart

Wat is de invloed van moderne technologieën en robotica op het creatieproces van een enscenering? Theatermaker en artistiek onderzoeker Ulrike Quade en Arne Hendriks onderzoeken hoe technologie binnen het theater betekenis geeft.

De kosten voor deelname zijn 30 euro per workshop (voor studenten 15 euro). Voor meer informatie en tickets, bezoek de website van Allard Pierson.