‘Onze au pair dronk tijdens het babysitten’ en ‘het verschonen van een luier was al te veel gevraagd.’ Dit zijn enkele ervaringen van gezinnen die een au pair in dienst hadden via het bureau Nina Care. Ouders hebben aan het programma Nieuwsuur gemeld dat de screening door het bureau tekortschoot. Verscheidene au pairs bleken ongeschikt voor de taak en vertrokken even snel als ze gekomen waren. “De au pair leek op papier ervaren”, zo vertelde een ouder. “Maar dat bleek in de praktijk vies tegen te vallen”, zoals Nieuwsuur rapporteerde.