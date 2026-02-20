Jutta Leerdam Reageert Fel: Na Jaren Kritiek Op Haar Eyeliner, Slaat Ze Terug!

De Olympische Spelen zijn afgerond voor Jutta Leerdam. Op Instagram deelt ze een foto die haar onvergetelijke ervaring perfect weergeeft. Het is de iconische afbeelding waarop de eyeliner van Jutta uitgelopen is terwijl ze overspoeld wordt door emoties, net nadat ze het goud heeft gewonnen. Deze foto symboliseert echter meer dan alleen een overwinning…

“Deze foto vat voor mij samen wat de Olympische Spelen betekenden”, vertelt Jutta bij het beeld. “Het laat zien dat je niet hoeft te veranderen wie je bent om grote dingen te bereiken. Dat je uiterlijk niet bepaalt wie je bent als mens of als sporter. Als je hard werkt en vastberaden blijft, zal alles op zijn plek vallen.”

Jutta’s carrière voortdurend beoordeeld op haar uiterlijk

Jutta beschrijft het als “ironisch” dat haar winged eyeliner en make-up aspecten zijn waaraan ze vaak is beoordeeld gedurende haar carrière, terwijl deze haar juist zelfvertrouwen gaven en haar een gevoel van kracht en vrouwelijkheid bezorgden.

Voor Jutta kwam alles samen in dat ene moment: “De druk die ik voelde, de kritieken die ik heb doorstaan over vele zaken en het harde werk dat ik al die jaren heb geleverd.”

Jutta voelde nooit de noodzaak om iets te bewijzen. Lees hieronder verder…

3:05 Shownieuws-tafel bespreekt kritiek rondom Jutta Leerdam

Jutta Leerdam: ‘Ik deed dit voor mezelf’

“Ik heb nooit de behoefte gevoeld om iets te bewijzen,” schrijft Jutta vastberaden. “Ik deed dit voor mezelf, mijn jongere ik, mijn familie en voor alle vrouwen die niet in een hokje geplaatst willen worden en gewoon zichzelf willen zijn.”

Ze voegt toe: “Een herinnering dat je tegelijkertijd zacht en sterk, gedisciplineerd en vrouwelijk kunt zijn. Laat nooit iemand je licht doven”.