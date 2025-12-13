Podiumkunst.net nodigt voor de vierde maal gezelschappen, ensembles, collectieven, podia en festivals uit om deel te nemen aan Het Archieftraject. In dit traject krijgen deelnemende instellingen ondersteuning van een coach om hun archieven te inventariseren en plannen te ontwikkelen voor duurzame opslag en toegankelijkheid. Inschrijven voor de aankomende sessie in maart is mogelijk tot en met 16 januari.

Het Archieftraject is een professionaliseringsprogramma gericht op podiumkunstorganisaties die hun artistieke creaties zorgvuldig willen archiveren en toegankelijk willen maken voor anderen. Zo kunnen de nalatenschappen van de Nederlandse podiumkunsten worden doorgegeven en als inspiratie dienen voor toekomstige creatievelingen.

Dit traject ondersteunt de instellingen bij het documenteren en bewaren van materialen uit het artistieke proces en overlegt hoe deze materialen op andere manieren ingezet kunnen worden, zoals contextmateriaal of on demand beschikbaar via de website. Het helpt ook om materialen opnieuw te gebruiken als een manier om de impact van de instelling zichtbaar te maken, te gebruiken voor storytelling over wie zij zijn als organisatie en hoe zij hun kennis en expertise kunnen delen met anderen.

Wat ga je doen?

Je neemt deel aan bijeenkomsten en workshops die je helpen bij het werken aan je archief;

Je maakt gebruik van praktische hulpmiddelen (online toolbox, webinars) om actief met je archief aan de slag te gaan;

Je werkt zelfstandig aan het overzichtelijk maken en (her)structureren van je archief;

Onder begeleiding van een coach stel je een actieplan op om de structuur van je archief ook na het traject te onderhouden.

Praktische informatie:

Inschrijfdeadline: 16 januari 2026

Aantal deelnemers: 4 podiumkunstinstellingen

Periode: maart t/m juni 2026

Locatie: Utrecht en online

Tijdsinvestering: minimaal 80 uur

Er is een financiële tegemoetkoming beschikbaar voor deelnemers

Voor meer informatie en inschrijvingen, bezoek de website van Podiumkunst.net.