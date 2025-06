Steenrijk, Straatarm Onthuld: Kijkers woedend over ‘Verkeerde Keuzes’!

Een bijzonder moment in ‘Steenrijk, Straatarm’

In de recente uitzending van ‘Steenrijk, Straatarm’ op woensdagavond was het ontroerende moment te zien waarop Edwin en René, een stel dat wekelijks met slechts honderd euro moet rondkomen, eindelijk de trouwringen konden kopen die ze elf jaar eerder niet konden veroorloven (zie video). Hoewel dit voor hen een hoogtepunt was, hebben sommige kijkers kritiek op de financiële beslissingen van het paar.

Wonen in een bescheiden huurwoning

Edwin en René en hun kinderen leven in een kleine sociale huurwoning in Hellendoorn. Beide ouders zijn werkzaam; Edwin als verkeersregelaar en René voor enkele uren in de thuiszorg. Ondanks hun banen is het financieel een uitdaging en is er weinig ruimte voor extra uitgaven, waardoor ze het moeten doen met een strak budget van honderd euro per week. Uitstapjes of andere vormen van vermaak zijn vaak niet haalbaar.

Reacties van het publiek

Op platform X delen kijkers hun mening over de keuzes die het gezin maakt. Een kijker merkt op: “Ik wil niet oordelen over hun situatie, maar het lijkt erop dat ze niet de juiste keuzes maken als het gaat om hun uitgaven. Zoveel spullen en kleding in huis, maar geen geld voor vers fruit buiten wat ze krijgen uit voedselpakketten.” Een ander voegt toe: “Ze vervullen niet een lang gekoesterde droom van hun kinderen, zoals een dagje naar een binnenspeeltuin, maar kiezen ervoor om nieuwe trouwringen aan te schaffen. Dat was blijkbaar belangrijker voor hen!”

Meer reacties van kijkers

Hieronder volgen nog meer reacties van kijkers.

Een dag uit het leven van een verkeersregelaar

In een ander segment van ‘Steenrijk, Straatarm’ neemt iemand genaamd Harm voor een dag de rol van verkeersregelaar over van Edwin: ‘Je bent blij als je vanavond weer thuis bent’.

Bekende locaties en personen

Onlangs verscheen in ‘Steenrijk, Straatarm’ ook een bekende Portugese villa, bekend van ‘B&B Vol Liefde’. Deze villa is van deelnemer Marian zie onderstaande video. Kijkers zien in haar een rolmodel: “Zo hoop je toch oud te worden met je beste vriendin.”

