Wetenschappers ontdekken mysterieuze bol in Colombia: UFO-speculaties laaien op

Een raadselachtige metalen bol verbaast wetenschappers

Een mysterieuze metalen bol die onlangs door de lucht in Colombia vloog, heeft wetenschappers in verwarring gebracht. Velen speculeren dat het om een UFO gaat.

De vreemde bol werd waargenomen terwijl deze over de stad Buga in het westen van Colombia vloog in maart, voordat het landde en in beslag werd genomen, aldus gebruiker Truthpolex op X.

De bol, die naar verluidt ongeveer twee kilogram woog en koud aanvoelde toen deze werd gevonden, had een reeks oude symbolen in zich gegraveerd, waaronder runen en tekens uit de Ogham- en Mesopotamische schrijfsystemen.

Lokale bewoners beweren dat het object van buitenaardse oorsprong is en zelfs onderzoekers kunnen niet verklaren waar het vandaan komt.

Volgens Dr. Jose Luis Velazquez, een radioloog die werd ingehuurd om de bol te onderzoeken, heeft de bol “geen lassen of voegen”, wat typisch zou wijzen op menselijke fabricage.

“Het is van kunstmatige oorsprong omdat het geen lasbewijzen vertoont, en de interne structuur bestaat uit elementen van hoge dichtheid. Meer tests zijn nodig om de oorsprong vast te stellen,” zei Dr. Velazquez in een video gedeeld op X.

Wetenschappers gebruikten AI om te ontcijferen wat zij geloven dat de symbolen betekenen.

“De oorsprong van geboorte door eenheid en energie in de cyclus van transformatie, ontmoetingspunt van eenheid, expansie en bewustzijn — individueel bewustzijn,” luidt de vermeende boodschap.

Het onderzoeksteam dat de bol bestudeert zei: “We interpreteren het als een boodschap aan de mensheid, die een collectieve verschuiving in bewustzijn aanmoedigt om Moeder Aarde te helpen — vooral gezien de huidige problemen met vervuiling en milieu-achteruitgang.”

David Velez el Potro, een lid van het onderzoeksteam, vertelde aan Maussan Television, sprekend met de controversiële journalist en ufoloog Jaime Massan, dat het object door de lucht suisde en de beweging van een traditioneel vliegtuig tartte.

Hoewel geen officiële rapporten of wetenschappelijke analyses de beweringen dat een metalen bol over Buga viel hebben bevestigd, zijn er meerdere getuigenverklaringen gedaan.

Maussan wekte eerder debat op na onbevestigde beweringen dat hij buitenaardse mummies in Peru had ontdekt.

Een van de mannen die de bol vond, enkel bekend als Jose, voelde zich dagenlang ziek nadat hij de bol had aangeraakt, zei el Potro.

“Toen ik er water op goot, begon het te roken en het water verdampte onmiddellijk,” voegde hij eraan toe.

Volgens Maussan’s team had de bol onregelmatige randen, “wat aangeeft dat het een solide object is.”

De bol had een dichtere buitenlaag, bijna even dicht als menselijk bot, volgens de onderzoekers.

Röntgenfoto’s onthulden ook 18 kleine stippen binnenin de bol, gerangschikt in een patroon.

Ze geloven dat deze kleine bollen in het object zijn geplaatst voordat het werd verzegeld, hoewel het gebrek aan zichtbare tekenen van montage op röntgenfoto’s dit des te raadselachtiger maakt.

“Uiteraard weten we niet uit welke samenstelling het bestaat of hoe het is vervaardigd, maar het lijkt een object dat opzettelijk is gebouwd om deze kleine metalen componenten intern te huisvesten,” zei Nacho Rojo, presentator van het Hidden Truth YouTube-kanaal, tijdens een recent interview met Maussan.

Maar Julia Mossbridge van de Universiteit van San Diego, afdeling Natuurkunde en Biofysica, verwierp het idee dat het van buitenaardse oorsprong is tegenover Fox News Digital.

“Voor mij lijkt het op een heel gaaf kunstproject,” zei ze.

