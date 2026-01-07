Nederlandse Startups Verzamelen Meer dan een Miljard in 2025: Ontdek de Topspelers!

In 2025 hebben Nederlandse startups en scaleups gezamenlijk meer financiering verworven dan in het voorgaande jaar. Met Picnic voorop hebben deze top 15 bedrijven samen meer dan een miljard euro aan vers kapitaal binnengehaald.

Hoe zag het jaar 2025 eruit voor investeringen in startups en scaleups? Met nog één dag te gaan, rapporteert Dealroom een totaal van 3 miljard dollar aan investeringen. Op het eerste gezicht lijkt dit een solide prestatie: in 2024 verzamelden startups en scaleups gezamenlijk 2,8 miljard dollar.

De hoeveelheid financieringsrondes was echter beduidend minder dan in 2024: dit jaar noteerde Dealroom 463 transacties, vergeleken met 595 in het voorgaande jaar. Vooral de pre-seedfases van minder dan een miljoen dollar kregen een harde klap met 238 deals in 2025, een daling van 37 procent ten opzichte van de 379 transacties in 2024. Een positieve noot was er echter bij de financieringsrondes tussen 15 en 40 miljoen dollar: dit jaar waren er 35 van dergelijke rondes, 10 meer dan in 2024.

En zowel in 2024 als in 2025 was er één scaleup die uitblonk in de categorie van 250 miljoen dollar en meer.

1. Picnic: 430 miljoen euro voor uitbreiding in Duitsland

Net als vorig jaar staat Picnic bovenaan met een enorme financieringsronde. In november haalde deze online supermarkt maar liefst 430 miljoen euro op voor verdere expansie in Duitsland, afkomstig van bestaande investeerders. Het bedrijf heeft als doel om binnen enkele jaren 50 procent van de Duitse huishoudens te bereiken, waar dit momenteel 30 procent is. In Nederland is de dekking al meer dan 75 procent.

In Duitsland groeit Picnic sneller dan ooit tevoren in Nederland, ondanks dat slechts 4 procent van de Duitsers hun boodschappen online doet. De onlinesupermarkt is nog niet winstgevend. Vorig jaar leed Picnic een verlies van 253 miljoen euro bij een omzet van 1,5 miljard. In Nederland is het bedrijf echter operationeel winstgevend.

2. Azafaros: 132 miljoen voor behandeling van zeldzame stofwisselingsziekten

In de biotechsector waren in 2025 veel grote financieringsrondes. Azafaros uit Leiden sloot in mei een Series B-ronde af van 132 miljoen euro, geleid door Jeito Capital en Forbion Growth. Het kapitaal wordt gebruikt voor klinische studies met nizubaglustat, een behandeling voor zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten Niemann-Pick type C en GM1/GM2 gangliosidoses.

Azafaros werd opgericht in 2018 door BioGeneration Ventures, gebaseerd op onderzoek van de Universiteit Leiden en Amsterdam UMC, en wordt geleid door CEO Stefano Portolano. Het bedrijf haalde al eerder 25 miljoen euro op in 2020. Het medicijn heeft in zowel de VS als Europa een fast track-status ontvangen, wat de kansen op snelle markttoelating vergroot.

3. Framer: 100 miljoen dollar voor no-code websites

Koen Bok en Jorn van Dijk organiseerden voor Framer een Series D-ronde van 100 miljoen dollar, bij een waardering van 2 miljard dollar. Hiermee werd het Amsterdamse bedrijf, dat software ontwikkelt waarmee je professionele websites kunt bouwen zonder programmeerkennis, in één klap een dubbele unicorn.

De financieringsronde werd geleid door bestaande investeerders Meritech Capital en Atomico, met deelname van World Innovation Lab en HV Capital. Het bedrijf zal het groeigeld voornamelijk gebruiken om zijn expansie in de VS te versnellen, dieper te investeren in AI, en om zowel zijn product als zijn go-to-market strategie te schalen, allemaal gericht op één missie: van Framer dé plek maken waar bedrijven hun hele .com beheren.

4. Mews: 75 miljoen dollar voor hotelmanagementsoftware

Matthijs Welle en Richard Valtr haalden in 2025 opnieuw 75 miljoen dollar op voor hun unicorn in hotelsoftware Mews. De Nederlands-Tsjechische scaleup helpt hotels hun operationele processen te stroomlijnen, van boekingen tot betalingen, en heeft al meerdere grote financieringsrondes achter de rug. Vorig jaar haalde het bedrijf ook al 210 miljoen dollar op.

Voor de nieuwe ronde kwam afgelopen maart Tiger Global met een aanbod dat Welle en Valtr niet konden weigeren. Met het nieuwe kapitaal wil Mews vooral sneller uitbreiden in de VS, internationale groei versnellen en zijn technologieplatform verder ontwikkelen. Mews werkt achter de schermen aan een beursgang, waarbij een Amerikaanse notering waarschijnlijk is.

5. Leyden Labs: 70 (+30) miljoen voor antivirale neusspray

Koen Wiedhaup haalde voor zijn biotech-scaleup Leyden Labs in 2025 twee keer kapitaal uit de markt. In januari ging het om 70 miljoen dollar om de neusspray die werkt tegen griep en andere luchtwegvirussen verder te ontwikkelen. De Singaporese staatsinvesteerder Temasek, het Amerikaanse Polaris Partners, het Chinees-Amerikaanse Qiming Venture Partners en bestaande aandeelhouders investeerden in het Leidse biotechbedrijf.

In oktober volgde 30 miljoen euro van het European Innovation Council Fund en Invest-NL. Het waren niet de eerste megarondes voor Wiedhaup, die het bedrijf samen met een oprichter van Crucell, een voormalige CEO van dat biotechbedrijf en wetenschappelijk directeur Jaap Goudsmit opzette. De totale financiering staat nu tegen de 300 miljoen dollar. In november bereikte Leyden Labs ook de finale in de Challenger50 van meest uitdagende ondernemingen.

6. ViCentra: 72,9 miljoen euro voor kleinste insulinepomp

ViCentra, de Utrechtse medtech-scaleup geleid door CEO Tom Arnold, haalde in september 72,9 miljoen euro op. Kaleido, zoals het apparaat heet, is een revolutionaire hulp voor mensen met diabetes en is de kleinste en lichtste in zijn klasse. Het is bovendien ontworpen als lifestyleproduct in tien kleurcombinaties.

De financieringsronde werd geleid door Innovation Industries, met deelname van Invest-NL, Partners in Equity, EQT Life Sciences en Health Innovation. Arnold zal het geld gebruiken om de productie op te schalen en te voldoen aan de groeiende vraag in Europa. Over twee jaar wil ViCentra de Amerikaanse markt betreden. De huidige versie van het apparaat is al beschikbaar in Nederland, Frankrijk en Duitsland, waar het gebruikt wordt door ongeveer 3.500 patiënten.

7. Salvia BioElectronics: 53 miljoen voor migrainestrips

Het Eindhovense medtech-bedrijf Salvia BioElectronics haalde in mei 60 miljoen dollar (52,8 miljoen euro) op in een Series B-ronde geleid door Innovation Industries. Ook Invest-NL en EIC Fund deden mee met de deal, evenals bestaande investeerders zoals Inkef, Panakès Partners en BOM.

CEO Hubert Martens en zijn team ontwikkelen MySalvia Therapy, dunne strips die onder de hoofdhuid worden aangebracht en daar met elektrische signalen zenuwen rustig houden die betrokken zijn bij migraine. Met een draagbaar kastje kan de patiënt zelf bepalen wanneer de stroomstootjes worden afgegeven. Deze techniek wordt al toegepast bij patiënten met de ziekte van Parkinson en bij epilepsie.

8. Avidicure: 44 miljoen voor kankerbehandeling

Farma-startup Avidicure kwam eind april uit stealth mode met een financieringsronde van 44 miljoen euro, geleid door EQT Life Sciences. Ook Kurma Partners, BioGeneration Ventures, BOM, Curie Capital en V-Bio Ventures namen deel aan de ronde. Met het geld ontwikkelt het Amsterdamse bedrijf zogeheten AVC-boosters, die het immuunsysteem een boost kunnen geven om kanker te bestrijden.

Avidicure is in 2022 opgericht en heeft bekende namen uit de Nederlandse life sciences-wereld in de directie. Arthur Lahr is ceo, Dirk De Naeyer coo en Robert Friesen cso; mensen die eerder leidinggevende functies bekleedden bij Crucell, Ablynx en Kiadis. In 2024 maakten ze al bekend 37 miljoen te hebben opgehaald in de ronde die nu is opgetopt.

9. Overstory: 43 miljoen dollar om bosbranden te voorkomen met AI

Het Amsterdamse techbedrijf Overstory hengelde in november 43 miljoen dollar binnen. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden en AI om bomen rond stroomleidingen in de gaten te houden. Dat helpt energiebedrijven om stroomstoringen en bosbranden te voorkomen.

Het team van tachtig mensen wordt geleid door de Amerikaanse CEO Fiona Spruill. Het Europese klimaatfonds Blume Equity leidde de ronde, met deelname van Energy Impact Partners uit New York.

10. Sympower: 42 miljoen euro voor Europese energietransitie

Simon Bushell breidde de Series B-ronde voor zijn energie-scaleup Sympower uit met 19 miljoen euro van pensioenbelegger PGGM. Daarmee kwam het totaal op 42 miljoen euro voor het Amsterdamse bedrijf dat energienetwerken helpt bij het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit.

Het verse kapitaal wordt ingezet voor de verdere uitrol van een platform voor de optimalisatie van batterijopslagdiensten (Battery Energy Storage Systems of BESS), mogelijke fusies en overnames, en verdere expansie in Europa. Sympower beheert inmiddels meer dan 2,7 gigawatt aan flexibele gedistribueerde energiebronnen en heeft meer dan 220 medewerkers aan het werk in ruim tien landen.

11. Vivici: 32,5 miljoen euro voor diervrije eiwitten

Vivici haalde 32,5 miljoen euro op om melkproducten te gaan produceren zonder koe. Daarvoor gebruikt de joint venture van DSM-Firmenich en Fonterra precisie-fermentatie die kaaseiwitten oplevert die moleculair identiek zijn aan die van koemelk. De ronde werd geleid door APG, de vermogensbeheerder van pensioenfonds ABP en Invest-NL, met deelname van InnovationQuarter en de bestaande aandeelhouders.

Met de investering wil CEO Stephan van Sint Fiet de productie opschalen, de efficiëntie van het fermentatieproces verbeteren en verdere R&D doen, op weg naar een commerciële lancering van de eerste producten binnen twee jaar. ‘Het idee dat we koeien nodig hebben voor onze eiwitconsumptie raakt uiteindelijk achterhaald.’

12. Tebi: 30 miljoen voor uitbreiding naar het VK

Adyen-medeoprichter Arnout Schuijff haalde nog eens 30 miljoen euro op voor zijn startup Tebi. Het bedrijf regelt de kassa en boekhouding van horecabazen en winkeliers. Het platform biedt een alles-in-een-oplossing voor ondernemers. Het geld komt van CapitalG, een groeifonds van Google-moeder Alphabet. Ook bestaande aandeelhouder Index Ventures doet weer mee. Een half jaar geleden haalde Tebi al 20 miljoen euro op.

Tebi telt inmiddels 35 werknemers en wil dat aantal voor het einde van dit jaar hebben verdubbeld. Ook opent het bedrijf een kantoor in Londen om voet aan de grond te krijgen in het Verenigd Koninkrijk.

13. The Protein Brewery: 30 miljoen euro voor plantaardige eiwitten

Eiwitbrouwer The Protein Brewery haalde 30 miljoen euro op om verder te groeien met fermotein, een eiwit op basis van schimmels dat eieren en additieven in voedingsmiddelen kan vervangen. Onder meer Invest-NL en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) stappen in bij de Series B-ronde, het aan Novo Nordisk gelieerde Novo Holdings stort bij.

Het geld wordt gebruikt voor uitbreiding van de productie in de fabriek in Breda en marktintroductie in de VS, Europa en Singapore. Fermotein dient als basis voor snacks, zuivelvervangers of sportvoeding en mag al worden verkocht in de VS en Singapore, maar nog niet in de EU. Nieuwe CEO Thijs Bosch wil commercieel meer gas geven met het verse kapitaal, maar ook de productie opschalen en nieuwe toepassingen ontwikkelen voor zijn plantaardige eiwit.

14. Gradyent: 28 miljoen op voor slimmere warmte en koeling

Robert Vrancken en Hervé Huisman haalden met Gradyent 28 miljoen euro groeigeld binnen via een overtekende financieringsronde. Het Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2019, ontwikkelt digital twins voor verwarmings- en koelingsnetwerken. Het koelen en verwarmen van woningen, gebouwen en industrie is al goed voor bijna 50 procent van het wereldwijde energiegebruik. De complexiteit daarvan neemt bovendien enorm toe. Met digitale tweelingen worden deze netwerken optimaler ingezet, wat ze ook meteen duurzamer maakt.

De financieringsronde voor deze MT/Sprout Challenger werd geleid door Blue Earth Capital. SEB Greentech Venture Capital is als nieuwe investeerder aan boord, Ook de bestaande investeerders Capricorn Partners, Eneco Ventures, Helen Ventures en Energiiq zijn van de partij. De funding wordt gebruikt om het digital twin-platform uit te breiden, het team uit te breiden en de wereldwijde groei te versnellen.

15. Revyve: 24 miljoen euro voor eivervanger op basis van gist

Revyve haalde bijna 24 miljoen euro op in een Series B-ronde. De foodtech-scaleup van Corjan van den Berg en Edgar Suarez Garcia ontwikkelt functionele eiwitten uit gist die dezelfde eigenschappen hebben als ei in bakproducten, sauzen, vleesvervangers en zuivelalternatieven. Met zijn eerste fabriek in Dinteloord, die al draait, kan Revyve de productie uitbreiden naar meer dan 1.600 ton per jaar.

De ronde werd geleid door ABN Amro Sustainable Impact Fund en Invest-NL. Verder deden regionale investeerder BOM, strategisch partner Lallemand

