In Almere hebben diverse schoolbesturen overeenstemming bereikt om zij-instromers in het basisonderwijs consequent te plaatsen op de zesde trede van salarisschaal LB. Deze beslissing kan potentiële zij-instromers ontmoedigen om voor een baan in Almere te kiezen, hoewel de schoolbesturen dit zien als een positieve maatregel. Dit werd gerapporteerd door Almere Deze Week.

Een zij-instromer die graag in Almere wilde werken vanwege het tekort aan leraren en omdat het haar thuisbasis is, heeft besloten dit niet te doen. Zij zou namelijk een kwart van haar salaris verliezen als zij in Almere zou gaan werken, aangezien klassen vaak naar huis moeten worden gestuurd wegens een gebrek aan onderwijzers.

Onderwijspersoneel

Flevowijs, dat verantwoordelijk is voor de werving van onderwijspersoneel, heeft aan de zij-instromer laten weten dat het een gemeenschappelijke beslissing van alle Almeerse schoolbesturen is om zij-instromers in schaal LB6 te plaatsen. Reacties van Flevowijs zijn momenteel niet mogelijk, aangezien het platform gesloten is tot 15 augustus.

Regionale overeenkomsten

De Almeerse Scholen Groep (ASG), het grootste schoolbestuur in de regio, bevestigt dat er regionale afspraken zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder is dit een standaardpraktijk in alle onderwijsregio’s om te voorkomen dat scholen met elkaar concurreren op basis van salaris. De ASG geeft aan dat de salarisinschaling lager kan zijn, afhankelijk van de eerdere loopbaan van de zij-instromer.

Het lerarentekort

Door het minder aantrekkelijke salarisaanbod kunnen zij-instromers afzien van een positie in Almere, wat het lerarentekort in de stad verder kan vergroten. Een woordvoerder van de gemeente hoopt dat ondanks deze uitdagingen er toch voldoende leraren zullen kiezen voor een carrière in Almere.