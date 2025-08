Delfio Revolutioneert Elektronica Inkoop met €1,5 Miljoen Groeigeld: Professionalisering Grijze Markt

In Nederlandse elektronicawinkels is een significant deel van de producten afkomstig uit de zogenoemde grijze markt, niet via de officiële distributiekanalen. De startup Delfio, opgericht door Roy Erdmann en Keihan Popal, streeft ernaar deze markt te structureren door retailers te helpen gezamenlijk in te kopen om zo betere deals te verkrijgen van leveranciers. Ze hebben hiervoor recentelijk een financiering van 1,5 miljoen euro opgehaald.

1. De essentie van Delfio

De internationale handel in consumentenelektronica verbergt een interessant fenomeen: een aanzienlijk deel van de elektronica in winkels als MediaMarkt of Coolblue komt niet rechtstreeks via erkende kanalen van fabrikanten zoals Samsung of Apple. Ongeveer 30 tot 40 procent van deze producten wordt verkregen via de grijze of parallelle markt.

Hierbij profiteren Nederlandse retailers van prijsverschillen tussen landen, zoals goedkopere accessoires in Polen vergeleken met Nederland. Deze retailers kopen deze producten via tussenhandelaren, wat leidt tot een parallelle handelsmarkt buiten de officiële distributiekanalen om.

Deze grijze markt kenmerkt zich door chaos en gebrek aan transparantie, met een diversiteit aan handelaren, uiteenlopende leveringsvoorwaarden en verschillende processen voor garantie en kwaliteitsborging.

Roy Erdmann wil met zijn startup Delfio deze markt stroomlijnen door winkels te helpen bij het bundelen van hun bestellingen. Leveranciers kunnen dan biedingen doen op deze grotere bestellingen, wat resulteert in gunstigere prijzen.

Bijvoorbeeld, als MediaMarkt 2000 Apple Pencils nodig heeft, Coolblue 3000 wenst en een derde retailer er 1000 wil, bundelt Delfio deze in een enkele bestelling van 6000 stuks. Dit maakt de bestelling aantrekkelijker voor leveranciers, wat leidt tot scherpere prijzen voor de retailers.

‘Wij sturen deze gecombineerde bestelling naar twintig distributeurs die geautoriseerd zijn om Apple-producten te leveren. Ze bieden allemaal hun beste prijs. Uit deze biedingen selecteren we dan de laagste prijs, die altijd voordeliger is dan wat een retailer normaal aan zijn leverancier betaalt’, legt Erdmann uit.

Delfio neemt de volledige administratie en controle over, van de bestelling tot de levering. Via logistieke centra in steden zoals Amsterdam, Dubai, Hong Kong en de VS wordt elke levering gecontroleerd op aantallen, serienummers en kwaliteit voordat deze naar de klant gaat. Leveranciers ontvangen binnen 48 uur betaling van Delfio, terwijl de retailers verzekerd zijn van levering onder hun eigen voorwaarden.

De financiering van de bestellingen gebeurt in samenwerking met een partner. Het is een risicoloos bedrijfsmodel, aldus Erdmann. Delfio loopt geen voorraadrisico – alles is al verkocht aan retailers voordat het wordt ingekocht. Bovendien betaalt Delfio de leveranciers pas nadat de producten zijn geleverd en gecontroleerd.

2. De grondleggers

Roy Erdmann (33) en Keihan Popal (34) hebben Delfio dit jaar opgericht na jarenlange ervaring in de handel van consumentenelektronica.

Erdmann startte zijn ondernemersloopbaan in 2013 met de reparatieservice PCDirect, waarmee hij in de ’25 onder de 25′ van MT/Sprout kwam. In 2018 verkocht hij dit bedrijf aan een investeringsmaatschappij, die het omdoopte tot Fixers. Vervolgens richtte hij Minpex op, een bedrijf dat handelt in refurbished Apple- en Samsung-producten, waar hij in 2020 uitstapte.

Een paar jaar later werd Erdmann benaderd door zijn netwerk vanwege tekorten in consumentenelektronica. ‘Ik had goede contacten bij partijen zoals Google, MediaMarkt en andere grote retailers, die dringend op zoek waren naar producten die moeilijk verkrijgbaar waren. Dat bracht mij dieper in deze markt’, zegt hij.

Dit leidde tot de oprichting van Tradingfeed, een platform dat vraag en aanbod op de grijze markt in kaart bracht. ‘Deze markt is ongereguleerd. Zo’n 35.000 handelaren handelen wereldwijd via kanalen zoals e-mail, LinkedIn en duizenden WhatsApp-groepen.’

Met Tradingfeed wilde Erdmann het voor handelaren en retailers makkelijker maken om elkaar te vinden, maar dit trok te weinig interesse. Met Delfio neemt hij nu zelf de rol van tussenpersoon op zich om zowel winkeliers als leveranciers te ontlasten.

Popal kent Erdmann uit hun tijd bij Minpex. Destijds haalde Erdmann Popal binnen bij KPMG om operationeel directeur te worden bij zijn bedrijf. Dezelfde functie bekleedt hij nu bij Delfio. ‘We zijn al jaren vrienden en hebben altijd gezegd dat we ooit samen iets zouden ondernemen’, zegt Erdmann.

3. Wie heeft er baat bij?

Delfio richt zich op retailers die reeds inkopen doen via de grijze markt maar daarbij diverse problemen ondervinden. Grote retailers zoals Coolblue of MediaMarkt moeten zelf uitzoeken welke leveranciers betrouwbaar zijn, kunnen vaak niet op rekening kopen en hebben geen garantie dat alles naar wens verloopt.

‘Om nu te handelen met die 35.000 handelaren in deze markt, moet je hen eerst als leverancier goedkeuren. Dat kan weken duren’, legt Erdmann uit.

Delfio neemt deze zorgen weg door op te treden als een betrouwbare tussenpersoon. Het bedrijf controleert alle leveranciers, zorgt voor snelle betaling en waarborgt de kwaliteit. Hierdoor kunnen retailers alsnog profiteren van de voordelen van de grijze markt, zonder de nadelen.

Het bedrijf is momenteel in gesprek met bol.com om een deel van hun inkoop over te nemen. Andere klanten kan Erdmann vanwege contractuele verplichtingen niet noemen. ‘Zelfs de grootste retailers in Europa kopen op deze manier een deel van hun assortiment in, al zullen ze dat niet publiekelijk toegeven’, zegt hij.

4. Wat is het verdienmodel?

Delfio verdient geld door een commissie te rekenen die varieert per product. ‘We kunnen niet met een vast percentage werken, omdat onze dienst afhankelijk is van de bestelhoeveelheden. We analyseren via data hoeveel we op een product kunnen verdienen zonder dat het minder aantrekkelijk wordt voor onze klanten’, verklaart Erdmann. ‘Het moet uiteindelijk een win-winsituatie zijn voor iedereen. De leverancier moet meer kunnen verkopen, onze klant moet minder betalen en wij moeten er ook aan verdienen.’

Het bedrijf werkt volgens een ‘no cure, no pay’-model: alleen als Delfio een betere prijs kan bieden dan de reguliere distributieprijzen, verdient het bedrijf geld. ‘Als we geen betere prijs kunnen bieden, dan is er geen deal en hoeft er niet bij ons ingekocht te worden’, zegt Erdmann.

5. Hoe ver is Delfio?

Het platform werd in mei 2025 gelanceerd en sluit sindsdien dagelijks tien tot vijftien nieuwe partijen aan. Erdmann bevestigt dat er al volop gehandeld wordt, voornamelijk in producten van Apple, Samsung en JBL.

‘We concentreren ons op dit moment vooral op deze drie merken. Dat vormt al een groot deel van de markt. Zodra we hebben aangetoond dat hiermee geld verdiend kan worden, zullen we ons richten op andere merken’, zegt hij.

Voor de toekomst ziet Erdmann mogelijkheden in andere sectoren waar ook een levendige handel is op de grijze markt, zoals cosmetica. ‘Maar we blijven ons altijd richten op A-merken’, voegt hij toe.

6. Is er nog meer geld nodig?

Delfio haalde in juni 2025 een pre-seed investering van 1,5 miljoen euro op bij techinvesteerder Peak. Het opgehaalde kapitaal wordt voornamelijk gebruikt voor de ontwikkeling van het platform en de datamodellen, plus marketing.

Of Erdmann in de toekomst nog een keer financiering nodig heeft? Daarover heeft hij zijn twijfels. ‘Ik geloof niet zo in snel groeien en dan weer de volgende financieringsronde ophalen. In onze sector kunnen we vrij snel veel efficiëntie realiseren en daardoor gewoon geld verdienen’, zegt hij.

Erdmann verwacht in juli al winstgevend te zijn. ‘Dan wordt onze financiële horizon natuurlijk oneindig lang’, voegt hij eraan toe.

