Theaterschool De Trap gered door crowdfunding: Meer dan €130.000 opgehaald!

Theaterschool De Trap in Amsterdam redt zich door Crowdfunding

De recente crowdfundingactie van Theaterschool De Trap in Amsterdam heeft een indrukwekkende som van 130 duizend euro opgeleverd. Hierdoor blijft de toekomst van deze Amsterdamse parttime acteursopleiding voorlopig gewaarborgd. De financiële moeilijkheden waren dermate ernstig dat de particuliere opleiding, opgericht 40 jaar geleden, het risico liep per 1 mei zijn deuren definitief te moeten sluiten.

Gelukkig is door de succesvolle crowdfunding de dreigende sluiting afgewend. De actie trok meer dan 900 donaties, die samen meer dan 130 duizend euro inbrachten. Hoewel dit bedrag onder het doel van 150 duizend euro ligt, is het toch voldoende om de school voorlopig open te houden.

Met de opgehaalde gelden, die naast de online crowdfunding ook verzameld werden door optredens en acts van (oud-)studenten, kunnen nu schulden worden afbetaald, een medewerker voor marketing en communicatie worden aangesteld, investeringen in de opleidingen worden gedaan en het schoolgebouw worden gerenoveerd.

De Trap is uniek in Nederland als de enige vierjarige parttime acteursopleiding zonder leeftijdslimiet en telt momenteel meer dan zeventig studenten. De school werd in 1986 opgezet door actrice Coney van Manen. Enkele van de bekende acteurs zoals Rifka Lodeizen, Anna Drijver en Elise Schaap hebben hier hun eerste stappen in de acteerwereld gezet.

Tijdens de coronaperiode kwam de instelling financieel in zwaar weer terecht, met slechts zes nieuwe inschrijvingen tegenover de gebruikelijke 15 tot 25. Daarna kwam er ook nog een energiecrisis bij, wat de vaste lasten deed stijgen. Ook na de pandemie had De Trap moeilijkheden om genoeg nieuwe studenten te werven. In een recent artikel in Het Parool legde directeur Charles Loyen uit dat dit vooral te wijten was aan een slechte online zichtbaarheid in het tijdperk van AI en algoritmen.

Toen de aanmeldingen voor het huidige schooljaar tegenvielen, ontstonden er directe tekorten. Sinds november was het niet meer mogelijk om alle docenten te betalen, waardoor niet alle vakken door konden gaan. Vierdejaarsstudenten hadden vorige maand zelfs helemaal geen les, vanwege een tekort aan middelen om een externe regisseur te betalen.

