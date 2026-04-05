Toneelmakerij vecht tegen polarisatie: Groot Europees theaterproject gelanceerd!

De Toneelmakerij en het Europese Initiatief tegen Misinformatie

De Toneelmakerij vertegenwoordigt Nederland in een ambitieus Europees initiatief dat tot doel heeft theater en onderzoeksjournalistiek te integreren om zo desinformatie en polarisatie aan te pakken. Het project, genaamd TRUST – TRUth on STage, wordt gelanceerd door het jeugdtheatergezelschap uit Amsterdam samen met acht andere Europese theaters. De focus ligt op het creëren van impactvolle verhalen, het stimuleren van kritische debatten en het bevorderen van actieve inzet van burgers. De officiële start van het project vindt plaats dit weekend in Keulen en wordt ondersteund met een bijdrage van 1 miljoen euro van de Europese Unie.

De betrokken theatergezelschappen bij het TRUST project streven ernaar een samenwerkingsmodel te ontwikkelen waarin theater en journalistiek hand in hand gaan om publieke gesprekken en democratische discussies te bevorderen. Volgens de initiatiefnemers, de European Theatre Convention (ETC) en Schauspiel Köln, biedt theater een essentieel platform voor reflectie en dialoog, vooral nu Europa te maken heeft met crises, groeiende polarisatie en de verspreiding van nepnieuws.

Een recent voorbeeld dat het potentieel van deze aanpak illustreert, is de theater- en journalistieke productie Geheimplan Gegen Deutschland (2024). Deze show, gebaseerd op een onthulling door het onderzoeksplatform CORRECTIV over plannen van extreemrechtse politici, bereikte 1,5 miljoen mensen en mobiliseerde vier miljoen mensen om actie te ondernemen tegen extreemrechts in Duitsland.

Onderzoek naar Online Vrouwenhaat en Antifeministische Algoritmes

De komende twee jaar zal De Toneelmakerij, in samenwerking met journalist Daphne van Paassen (Groene Amsterdammer/ de Volkskrant) en onderzoeksjournalist Anne Lisa Giesen, zich verdiepen in de wereld van online vrouwenhaat en antifeministische algoritmes. Het gezelschap onderzoekt hoe digitale platformen meisjes en jonge vrouwen beïnvloeden. Ze zullen kijken naar fenomenen zoals tradwives, extreme schoonheidsculturen en pro-ana bewegingen, die op het eerste gezicht persoonlijke keuzes lijken, maar mogelijk door diepere machtsstructuren worden beïnvloed.

Naast De Toneelmakerij en Schauspiel Köln zijn ook andere prominente theaters zoals Ivan Vazov National Theatre Sofia uit Bulgarije, Teatro Nacional Dona Maria II uit Portugal, Volkstheater Wien uit Oostenrijk, Folkteatern Göteborg uit Zweden, Örkény Theatre uit Hongarije, National Theatre Prague uit Tsjechië en CDN – Théâtre Nanterre-Amandiers uit Frankrijk betrokken bij het TRUST project. Deze samenwerking loopt van maart 2026 tot juni 2028 en belooft een krachtige bijdrage te leveren aan het Europese culturele en sociale landschap.

