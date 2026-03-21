In Amsterdam verkeert Theaterschool De Trap in zware financiële problemen. Deze particuliere instelling voor theateronderwijs probeert via crowdfunding een bedrag van 150.000 euro bijeen te brengen. ‘Voor De Trap is de bekende uitspraak To be or not to be momenteel geen theaterzin, maar harde werkelijkheid.’

De financiële uitdagingen voor deze private onderwijsinstelling begonnen tijdens de COVID-19 pandemie, toen het aantal inschrijvingen sterk daalde. ‘Het waren zware tijden voor ons’, vertelt artistiek directeur Nelleke Zitman. ‘We ontvangen geen overheidssubsidies of andere financiële steun, dus zijn we volledig afhankelijk van het lesgeld dat studenten betalen.’ Bovendien kwam daar recentelijk de energiecrisis nog eens bij.

Na de pandemie begon het aantal aanmeldingen weliswaar weer toe te nemen, maar het niveau van voor de crisis is nooit meer bereikt. Toen de inschrijvingen voor het huidige schooljaar ook nog tegenvielen, kwam de school acuut geld tekort. Sinds november is er niet genoeg geld om alle docenten te betalen, waardoor niet alle vakken kunnen worden onderwezen. Studenten in het vierde jaar krijgen op dit moment zelfs helemaal geen les meer, omdat er geen geld is om de externe regisseur die zij hadden, te betalen.

Om de opleiding te kunnen voortzetten en om de huidige studenten te laten afstuderen, is er volgens Zitman dringend hulp nodig. Sinds kort is er op het platform Voordekunst een crowdfundingscampagne gestart om 150.000 euro op te halen. ‘Dit lijkt een enorm bedrag, maar het is echt noodzakelijk om de opleiding een duurzame toekomst te bieden’, aldus Zitman. ‘We willen opnieuw investeren in de organisatie, ons marketingteam versterken – de komst van AI heeft immers veel veranderd – en ook het schoolgebouw kan wel een opknapbeurt gebruiken.’

Volgens de regels van het crowdfundingplatform moet er ten minste 80 procent van het doelbedrag worden opgehaald om de donaties te mogen behouden. Op dit moment staat de teller op € 21.745, met nog 23 dagen te gaan. Zitman blijft optimistisch: ‘Er is zojuist een grote donatie toegezegd waardoor we feitelijk al op 50.000 euro zitten. Volgens het platform overtreffen veel campagnes zelfs hun streefbedrag.’ Als dank biedt de school donateurs onder andere een improvisatieworkshop, een zomercursus of een gratis voorstelling aan. Zeer gulle gevers krijgen een plek op een wall of fame in de school of op een van de treden van de iconische trap van de school. ‘Zo worden donateurs letterlijk een deel van de weg omhoog voor de nieuwe generatie theatermakers.’

In het schoolgebouw aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost krijgen momenteel meer dan 100 leerlingen theaterles. Als De Trap zou moeten sluiten, verdwijnt volgens Zitman een unieke plek in het theaterlandschap. ‘Wij bieden een parttime vierjarige opleiding die qua curriculum gelijkstaat aan een reguliere toneelschool, inclusief lessen in ambacht, techniek, dramaturgie en geschiedenis. En dat allemaal op een hoog niveau, maar dan twee dagen per week.’ Onder de bekende alumni bevinden zich onder meer Rifka Lodeizen en Elise Schaap.

In tegenstelling tot veel andere toneelscholen stelt De Trap geen leeftijdsgrens. ‘Hierdoor trekken we veel mensen die pas later in hun leven besluiten om acteur te worden. Velen van hen moesten eerst een ander beroep leren van hun ouders. Ook jongeren gebruiken onze school als springplank voor een reguliere toneelschool. Als De Trap verdwijnt, verdwijnt er een uniek pad in de Nederlandse theateropleiding’, zegt Zitman. ‘Niet iedereen maakt op zijn achttiende de keuze voor dit vak. Talent ontwikkelt zich niet altijd op een lineaire manier. Wij geloven in tweede kansen en alternatieve paden.’

Foto: De Trap