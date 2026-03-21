Schattige foto’s: 109-jarige schildpad krijgt geavanceerde scans na gezondheidsprobleem

Een 109 jaar oude Aldabra reuzenschildpad onderging geavanceerde medische scans nadat verzorgers in een Australische dierentuin een zwelling in haar nek en veranderingen in haar ademhaling opmerkten.

De 135 kilogram wegende reptiel, Esmerelda, werd van Taronga Zoo Sydney naar een gespecialiseerd dierenziekenhuis in North Ryde vervoerd voor een CT-scan en endoscopie.

Uit voorlopige resultaten bleek dat een deel van haar slokdarm was uitgezet, wat de spijsvertering vertraagde. Deskundigen zijn nu bezig met het ontwikkelen van een gericht zorgplan.

Ze is inmiddels teruggekeerd naar Taronga en rust comfortabel uit onder nauwlettend toezicht van de dierenarts.

Vorige week maakte Esmerelda — de oudste bewoner van Taronga Zoo Sydney — een zeldzame reis buiten de site voor een uitgebreide medische controle.

Esmerelda werd naar het Small Animal Specialist Hospital (SASH) in North Ryde vervoerd voor een gespecialiseerde endoscopie en CT-scan.

De Aldabra reuzenschildpad werd vergezeld door Taronga’s diergeneeskundig en reptielenteam nadat verzorgers een zwelling op haar nek hadden opgemerkt.

Haar verzorgers hadden ook subtiele veranderingen in haar eetgewoonten en ademhaling opgemerkt, wat aanleiding gaf tot verder onderzoek.

Bij SASH maakten dierenartsen gebruik van geavanceerde beeldvormingstechnologie om Esmerelda’s interne systemen nauwkeuriger te bekijken.

Met behulp van een CT-scanner, die gedetailleerde driedimensionale beelden produceert, en een kleine camera bekend als een endoscoop, onderzocht het team haar keel, slokdarm en luchtwegen op tekenen van ziekte.

De minimaal invasieve procedures maakten een grondige interne controle mogelijk zonder dat een operatie nodig was.

De onderzoeken werden geleid door Taronga dierenarts Dr. Kresen Pillay, die werd bijgestaan door experts in beeldvorming, geneeskunde en anesthesie van SASH.

“Gezien de opmerkelijke leeftijd van Esmerelda is proactieve en preventieve gezondheidszorg essentieel,” zei Dr. Pillay.

“Aldabra reuzenschildpadden zijn een ongelooflijk veerkrachtige soort, maar net als elk ouder wordend dier, kunnen ze aandoeningen ontwikkelen die gedetailleerde diagnostische beeldvorming vereisen.”

Dr. Pillay voegde toe: “De CT-scan en endoscopie geven ons onschatbare informatie om haar doorlopende behandelplan te begeleiden.”

Het vervoeren van een bijna 300 pond zware schildpad is geen kleine onderneming.

Het team van de dierentuin ontwikkelde zorgvuldig een plan voor haar reis, gebruikmakend van een speciaal ontworpen ondersteuningsdraagband en controleerde haar comfort gedurende de hele tijd.

Esmerelda werd licht gesedeerd om haar rustig te houden, vervolgens onder algehele anesthesie geplaatst zodat de scans veilig voltooid konden worden.

Voorlopige resultaten onthulden dat een gedeelte van Esmerelda’s slokdarm was uitgezet, wat de beweging van voedsel door haar systeem vertraagde.

Terwijl specialisten de bevindingen blijven analyseren, zullen de vroege inzichten helpen bij het formuleren van een gericht zorgplan dat gericht is op het verbeteren van haar spijsvertering en algehele gezondheid.

Na haar bezoek werd Esmerelda teruggebracht naar Taronga, waar ze naar verluidt comfortabel rust.

Haar toegewijde verzorgers blijven haar herstel monitoren en zorgen ervoor dat ze de best mogelijke zorg krijgt.

Aldabra reuzenschildpadden, afkomstig van het Aldabra-atol in de Seychellen, behoren tot de langstlevende soorten op de planeet.

Sommigen zijn gedocumenteerd als ze ruim 150 jaar oud zijn geworden.