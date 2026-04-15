Gamefanaat wordt ‘War King’: van VR-bril tot AI-wapens voor het Amerikaanse leger

Palmer Luckey, die zijn fortuin maakte met Oculus’ VR-brillen, staat nu aan het roer van Anduril Industries, een bedrijf dat zich focust op autonome wapensystemen. Zijn critici noemen hem de gevaarlijkste techbro van Silicon Valley, een titel die hij draagt als de zogenaamde ‘War King’.

Palmer Luckey, 33 jaar oud, ziet er met zijn Hawaï-shirts, teenslippers en matje uit als een typische nerd, maar is een invloedrijke ondernemer. Hij voorziet het Amerikaanse leger en verschillende veiligheidsdiensten van drones en andere autonome systemen. Zijn nieuwste ontwikkeling betreft onbemande gevechtsvliegtuigen.

In begin november testte de Fury, officieel bekend als YFQ-44A, boven een verlaten gebied in Californië. Dit gevechtsvliegtuig, zonder cockpit of piloot, gebruikt geavanceerde technologie die volledig autonoom vliegen mogelijk maakt. De Fury functioneert als een scout of beschermend schild voor bemande vliegtuigen, en kan snel bedreigingen identificeren en neutraliseren zonder dat de piloot in gevaar komt.

Onbemande straaljager

Anduril Industries, opgericht door Luckey, is binnen enkele jaren uitgegroeid tot een van de top nieuwe leveranciers voor het Amerikaanse leger. In maart haalde het bedrijf nog 4 miljard dollar op, wat de waarde op 60 miljard dollar bracht. Wat zoekt een voormalige gamenerd in de wapenindustrie?

De defensie-industrie, vroeger simpelweg de wapenindustrie genoemd, trekt tegenwoordig investeerders en ondernemers aan, zelfs die uit de techwereld.

Oculus in een caravan

Tot 2012 werkte Luckey, toen 19 en een journalistiekstudent, aan een VR-bril in een caravan in zijn ouderlijke tuin. Ondanks vele geflopte pogingen in de niche, bracht zijn creatie, de Oculus Rift, iets unieks. John Carmack, bekend van spellen als Doom en Quake, was zo onder de indruk dat hij er een wilde hebben. Na een succesvolle demonstratie op een gamebeurs, startte Luckey een crowdfunding op Kickstarter, wat leidde tot het wereldberoemde Oculus VR.

Facebook koopt voor 2 miljard

In 2014 verkocht Luckey Oculus aan Facebook voor 2 miljard dollar. Onder Mark Zuckerberg werkte Luckey nog drie jaar aan VR voordat hij in 2017 moest vertrekken, na controversie over zijn steun aan de alt-right.

De reputatie van Luckey beschadigd

Luckey verliet Facebook met een beschadigde reputatie, wat hem persoonlijk raakte. Hij besloot zich vervolgens te richten op de defensie en nationale veiligheid, gebieden die volgens hem meer aandacht verdienen.

Anduril opgericht met geld van Peter Thiel

Met steun van Peter Thiel’s Founders Fund, richtte Luckey Anduril Industries op, vernoemd naar het opnieuw gesmede zwaard uit Tolkien’s verhalen. Het bedrijf streeft ernaar de militaire industrie te moderniseren met autonome systemen.

Anduril heeft sindsdien talrijke contracten gesloten met de Amerikaanse overheid, en heeft recent een groot contract overgenomen van Microsoft voor VR en Augmented Reality-systemen, ter waarde van 22 miljard dollar.

Tour of Duty met een moderne twist

Met zijn autonome systemen wil Anduril ook actief worden op zee en op land. Het Lattice-systeem van Anduril integreert alle informatie en maakt de complexiteit van moderne oorlogsvoering eenvoudiger.

VN: Autonome wapens zijn een probleem

De zelfstandige besluitvorming door AI in wapensystemen roept ethische en juridische vragen op. De VN-secretaris-generaal António Guterres heeft opgeroepen tot een verbod op ‘killer robots’.

Anduril’s kill switch

Volgens Luckey zijn alle producten van Anduril voorzien van een ‘kill switch’ om menselijke interventie mogelijk te maken. Hij gelooft dat geavanceerde technologie essentieel is voor de verdediging.

Voorbereid op de confrontatie met China in 2027

Luckey blijft zich richten op het ontwikkelen van geavanceerde technologieën, waaronder autonome kernwapens, om de Amerikaanse samenleving te beschermen tegen bedreigingen zoals China.

Naast zijn werk met Anduril blijft Luckey een gepassioneerde gamer en verzamelaar van videogames. In 2024 lanceerde hij de Chromatic, een moderne versie van de Game Boy, ontwikkeld door zijn bedrijf ModRetro.