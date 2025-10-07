Toerist onder vuur voor geven bier aan olifant op safari: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Alleen pinda’s alstublieft!

Een Spaanse toerist ligt onder vuur nadat beelden waarop te zien is hoe hij bier in de slurf van een olifant giet in een wildreservaat in Kenia viraal gingen.

Deze verwerpelijke daad, die door de BBC werd gerapporteerd, is door natuurbeschermers bestempeld als gevaarlijk en zeer respectloos tegenover zowel de dieren als de inspanningen voor natuurbehoud in het land.

Het voorval vond plaats in het Ol Jogi Natuurreservaat in het centrale Laikipia County in Kenia. In de inmiddels verwijderde video is te zien hoe de man – die het Instagram-account @skydive_kenya gebruikt – uit een blikje Tusker drinkt, een populair Keniaans bier, waarna hij het resterende bier in de slurf van een mannelijke olifant giet.

Hij titelde de post met: “Gewoon een tusker met een getande vriend.”

De video leidde snel tot grote verontwaardiging op sociale media, wat meerdere onderzoeken in gang zette, waaronder door de Kenya Wildlife Service (KWS). Het Ol Jogi Natuurreservaat bevestigde dat het incident op hun terrein plaatsvond en noemde het gedrag “onaanvaardbaar, gevaarlijk en volledig in strijd met onze waarden.”

“Dit had nooit mogen gebeuren. We zijn een natuurreservaat en we kunnen dit niet toestaan,” zei een medewerker, enkel geïdentificeerd als Frank.

“We laten zelfs niet toe dat mensen dichtbij de olifanten komen.”

De olifant in de video is geïdentificeerd als Bupa, een grote, lang-getuskte stier met kenmerkend beschadigd ivoor. Bupa is bekend bij bezoekers van het reservaat en werd in 1989 gered uit een massale olifantenslachting in Zimbabwe. Sindsdien dient hij als ambassadeur voor natuurbehoud bij Ol Jogi.

Het reservaat benadrukte dat zij gevallen zoals deze “uiterst serieus” nemen.

In een andere inmiddels verwijderde video is dezelfde man te zien terwijl hij wortels voert aan twee olifanten en zegt: “We zitten in de biertijd.” Andere clips tonen hem in het Ol Pejeta Conservatorium, waar hij neushoorns met de hand voert – nog een overtreding van de richtlijnen van het park.

“Hij heeft ook onze regels overtreden,” zei Dylan Habil van Ol Pejeta. “Hij had de neushoorns niet mogen aanraken. Het zijn geen huisdieren.”

De man, die zichzelf op TikTok beschrijft als een “adrenalinejunkie”, gebruikt zijn echte naam niet op zijn openbare sociale media-accounts. Zijn gedrag heeft scherpe kritiek ontvangen van natuurbeschermers en voorvechters van dierenwelzijn die vrezen dat dergelijke virale stunts schadelijke en misleidende interacties met wilde dieren aanmoedigen.

Dr. Winnie Kiiru, een Keniaanse bioloog en olifantenconservator, waarschuwde dat de stunt niet alleen de olifant in gevaar bracht, maar ook een verkeerd beeld gaf van wilde dieren aan wereldwijde publiek.

“Ongeveer 95% van de olifanten in Kenia is wild, en het is verkeerd om via sociale media de indruk te wekken dat je dicht bij de olifanten kunt komen en ze kunt voeren,” vertelde ze aan de BBC.

Er is geen bewijs dat olifanten veilig alcohol kunnen consumeren. Deskundigen zeggen dat het voeren van vreemde stoffen – vooral iets zoals bier – hun spijsvertering, gedrag en algehele gezondheid kan verstoren.

Mensen online zijn woedend over de acties van de man.

“Wat is er in godsnaam mis met mensen,” zei iemand op Instagram van de BBC. Een ander noemde het gedrag van de man “walgelijk.”

Sommigen riepen op om de man levenslang te verbannen van natuurreservaten, terwijl anderen zelfs aandrongen op gevangenisstraf.

“Mensen zouden in kooien moeten worden gestopt zodat dieren vrij kunnen rondlopen,” beweerde een ander.

“Mensen verpesten gewoon dingen,” zei iemand anders.

Maar stunts zoals deze zijn niet alleen gevaarlijk voor dieren.

Incidenten met olifanten zijn de vijfde belangrijkste oorzaak van dodelijke selfies, volgens een nieuwe studie door het Barber Law Firm.

Onlangs raakte een toerist in India ernstig gewond nadat hij werd vertrapt toen hij probeerde een foto te maken met een olifant, en zo zijn blote achterste liet zien aan allerlei dieren.

