2000 Jaar Oude Werkplaats Ontdekt Nabij Pelgrimsroute Jeruzalem: Arrestatie Plunderaars Brengt Geheimen Aan Licht

Operatie tegen Antiekendieven Leidt tot Belangrijke Vondst in Israël

Onlangs hebben de autoriteiten in Israël een operatie uitgevoerd tegen dieven van oudheden, waarbij een 2000 jaar oude werkplaats werd ontdekt die dienst deed voor pelgrims op weg naar Jeruzalem.

De Israel Antiquities Authority (IAA) maakte de ontdekking bekend op 16 februari.

In een persbericht dat werd gedeeld met Fox News Digital, meldden de autoriteiten dat de werkplaats zich bevond in een ondergrondse grot op de Berg Scopus in Jeruzalem.

Ambtenaren kwamen ’s nachts bij de grot aan na de rovers zorgvuldig te hebben gevolgd en betrapten hen tijdens hun illegale activiteiten.

De verdachten werden op heterdaad betrapt met gereedschap voor steengroeven en een metaaldetector. De vijf verdachten zijn gearresteerd en hebben bekend, volgens de ambtenaren.

“Zij zullen binnenkort worden aangeklaagd voor zowel beschadiging als illegale opgravingen aan een oudheidkundige plaats – misdrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf tot vijf jaar,” stelde de IAA.

Van Diefstalonderzoek tot Archeologische Ontdekking

Wat begon als een onderzoek naar diefstal, veranderde al snel in een belangrijke archeologische ontdekking.

De werkplaats dateert uit de periode van de Tweede Tempel – het tijdperk waarin Jezus leefde en predikte in Jeruzalem.

In de grot vonden de ambtenaren “honderden fragmenten van stenen vaten, productieafval en onafgewerkte voorwerpen,” volgens het persbericht.

“Tot hun verbazing ontdekten ze honderden unieke fragmenten van stenen vaten,” zei de verklaring.

De locatie bevond zich langs een hoofdweg die destijds gebruikt werd door Joodse pelgrims, vooral zij die reisden van en naar de Jordaanvallei, Jericho en de regio rond de Dode Zee.

“Het lijkt erop dat de hier geproduceerde vaten verhandeld werden in de straten van Jeruzalem, zowel aan de bewoners van de stad als aan bezoekers die tijdens de Tweede Tempelperiode een pelgrimstocht maakten,” zei de IAA.

“Dit was waarschijnlijk een industriële schaal werkplaats die vaten produceerde voor de grote Joodse bevolking en pelgrims die in die dagen in Jeruzalem aankwamen.”

Ambtenaren zeiden ook dat de productie en het gebruik van de stenen vaten “uniek waren voor de Joodse bevolking,” vanwege religieuze rituelen.

“Oude bronnen beschrijven een revolutie op het gebied van zuiverheid en onzuiverheid in deze periode, waarbij er een wijdverspreide strengheid was in de wetten van onreinheid en zuiverheid die elke persoon beïnvloedden,” zei het persbericht.

“In deze periode heeft de archeologie ontdekt dat zuiveringsmikwehs begonnen te worden geïnstalleerd in privéhuizen, in dorpen en steden op het platteland, naast grote zuiveringsmikwehs in de stad Jeruzalem, in de buurt van en rond de tempelomgeving, en langs de wegen die naar Jeruzalem leidden.”

De vaten werden gebruikt voor meerdere doeleinden, waaronder drinken en het opslaan van graan, zei Eitan Klein, de plaatsvervangend directeur van de Theft Prevention Unit bij de Israel Antiquities Authority.

Klein vertelde Fox News Digital dat het bewijs suggereert dat de werkplaats ooit op grote schaal functioneerde.

“Dit was waarschijnlijk een industriële schaal werkplaats die vaten produceerde voor de grote Joodse bevolking en pelgrims die in die dagen in Jeruzalem aankwamen,” zei hij.

In het persbericht zei Klein dat de ontdekking van de werkplaats “bijzonder belangrijk is, omdat nu een breed beeld van de regio naar voren komt.”

De artefacten zijn nu te zien op de Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel in Jeruzalem.

In een verklaring beschreef de Israëlische minister van Erfgoed, Amichai Eliyahu, de grot als “niet slechts een archeologische locatie, maar een venster naar een wereld die diep in de grond bewaard is gebleven, wachtend op ons.”

“Pogingen van onze vijanden om oudheden te plunderen zijn geen misdrijven van financiële diefstal, maar pogingen om onze identiteit te stelen,” zei Eliyahu.

“Dit zullen wij niet toestaan en we zullen blijven handelen om te bewaren en te beschermen wat altijd van ons is geweest, en altijd zal zijn.”

Beoordeel dit post