Programmeur misleidt meerdere startups, werkt bij 5-6 tegelijk: Ontdek hoe je ‘ge-soham-ed’ wordt!

Een uitstekend cv, perfecte sollicitatiegesprekken en de bereidheid om voor een laag salaris te werken. Dit zijn de ingrediënten waarmee Soham Parekh talloze startups wist te overtuigen om hem in dienst te nemen. Wat niemand echter wist, was dat hij gelijktijdig voor meerdere bedrijven werkte. Nu zijn acties aan het licht zijn gekomen, is hij een echte beroemdheid geworden, aldus investeerder Jeroen Bertrams.

In de afgelopen maanden las ik met groeiende verbazing over een ontwikkelaar uit India die erin geslaagd was om tegelijkertijd contracten te verkrijgen van tientallen startups, zonder dat deze bedrijven van elkaar op de hoogte waren.

Bovendien was deze persoon tegelijkertijd werkzaam bij twee startups uit mijn eigen portfolio. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en waarom is hij nu plotseling zo beroemd?

Oogverblindend cv met onzekerheden

Deze persoon is Soham Parekh, een jonge ontwikkelaar wiens cv op het eerste gezicht zeer indrukwekkend lijkt. Toch blijft het onduidelijk welke informatie op zijn cv daadwerkelijk klopt. In juli van dit jaar plaatste Suhail Doshi, de oprichter van Mixpanel, een waarschuwing op X. Hij had Parekh aangenomen, maar ontdekte al snel dat deze tegelijkertijd voor diverse andere startups werkte. Parekh werd ontslagen.

PSA: there’s a guy named Soham Parekh (in India) who works at 3-4 startups at the same time. He’s been preying on YC companies and more. Beware. I fired this guy in his first week and told him to stop lying / scamming people. He hasn’t stopped a year later. No more excuses. — Suhail (@Suhail) July 2, 2025

De waarschuwing op X werd 23 miljoen keer bekeken en leidde tot een lawine aan reacties van andere bedrijven die Parekh eveneens hadden aangenomen en vervolgens ontslagen.

De strategie: focus op Y Combinator-bedrijven en lage salarissen

Nagenoeg alle CEO’s bevestigden dat Parekh uitmuntend presteerde tijdens sollicitatiegesprekken en assessments. Zijn cv en LinkedIn-profiel maakten een enorme indruk.

Slechts enkele bedrijven waren alert genoeg om hem geen contract te bieden. Eén van deze bedrijven ontdekte dat hij consequent loog over zijn locatie, bewerend dat hij zich in de VS bevond, terwijl een simpele IP-controle aantoonde dat hij in India was.

Parekh voltooide zelden zijn werkzaamheden, wat ertoe leidde dat hij meestal binnen enkele weken of maanden werd ontslagen. Dit weerhield hem er echter niet van om in rap tempo bij andere bedrijven te solliciteren, met name bij Y Combinator-bedrijven die net een financieringsronde achter de rug hadden. Hij wist dat deze bedrijven snel wilden groeien en mogelijk minder kritisch zouden zijn bij het aannemen van personeel.

Daarnaast was hij bereid om voor relatief weinig geld te werken en koos hij vaak voor aandelen als betaling. Dit was aantrekkelijk voor bedrijven en bovendien, als je bij vijf bedrijven tegelijk werkt, kan dat aardig oplopen.

De ‘Elon Musk’ uit India

Nu hij is ontmaskerd, heeft hij de status van beroemdheid bereikt en wordt hij soms gekscherend de ‘Elon Musk uit India’ genoemd. Net als Elon Musk is hij immers tegelijkertijd bij meerdere bedrijven betrokken, zoals SpaceX, The Boring Company, Tesla, X en Neuralink.

Sommigen suggereren dat Soham een bedrijf zou moeten starten dat mensen helpt met solliciteren, aangezien hij hier duidelijk een talent voor heeft. Anderen zeggen dat je pas echt een succesvol bedrijf hebt als Soham bij je heeft gesolliciteerd. Er zijn zelfs mensen die beweren dat je er niet echt bij hoort als je niet met Soham verbonden bent op LinkedIn.

Er is zelfs een nieuwe uitdrukking in het leven geroepen voor situaties waarin je iemand aanneemt die elders al werkzaam blijkt te zijn: ‘Je bent ge-soham-ed’.

Zijn verklaring: ‘Ik had het geld nodig’

Soham Parekh heeft inmiddels toegegeven dat bepaalde informatie op zijn cv niet klopt. Zo heeft hij erkend dat hij nooit een universitaire opleiding heeft voltooid, hoewel hij op zijn cv claimde afgestudeerd te zijn aan het Georgia Institute of Technology.

Hij verklaart zijn gedrag door aan te geven dat hij ‘geld nodig had’. Door bij meerdere bedrijven tegelijk te werken, verdiende hij meer. Dat hij snel werd ontslagen, deerde hem weinig, gezien de grote vraag naar ontwikkelaars bij startups. Terwijl het ene bedrijf hem ontsloeg, had hij waarschijnlijk al een nieuw contract bij een ander bedrijf.

Soham heeft beloofd zijn leven te beteren en voortaan bij slechts één bedrijf te werken. Waarschijnlijk zal hij daar uitstekend functioneren; niemand heeft ooit getwijfeld aan zijn vaardigheden als ontwikkelaar. Maar de vraag blijft: kan hij zich deze keer wel beheersen?

Zorgvuldigheid boven snelheid

De les van dit verhaal? Vooral voor startups is het cruciaal om alle controles zorgvuldig uit te voeren. Het aannemen van iemand die weinig bijdraagt, kan een grote impact hebben op jonge bedrijven.

Neem liever wat meer tijd om de juiste persoon te vinden dan te snel iemand aan te nemen omdat je snel wilt groeien. Zorg ervoor dat jij niet ‘ge-soham-ed’ wordt.

Lees ook deze columns van Jeroen Bertrams: