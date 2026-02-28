Klimaatgeneraal Middendorp op Transition2026: Bedrijven Moeten Zelfvoorzienend Zijn!

In een wereld waar geopolitieke ontwikkelingen snel veranderen, past de dialoog over belangrijke overgangen zich even snel aan. Voormalige Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp, zal op dinsdag 23 juni tijdens Transition2026 uitleggen wat deze verschuivingen betekenen voor ondernemingen.

Je hebt het waarschijnlijk ook gemerkt: de discussie over duurzaamheid verandert snel door de huidige geopolitieke situatie.

Vroeger lag de focus vooral op verduurzaming, CO2-vermindering en ethische verantwoordelijkheid, maar tegenwoordig spreken we meer over supply chains, risicobeheer en zekerheid van bestaan. Dit brengt het thema duurzaamheid rechtstreeks naar waar het hoort: in de directiekamer.

Als er iemand is die een deskundige visie kan bieden op deze nieuwe realiteit, dan is het wel Tom Middendorp, de voormalige Commandant der Strijdkrachten. We zijn verheugd om hem te kunnen aankondigen als spreker tijdens Transition2026, hét jaarlijkse evenement van Change Inc.

Tom Middendorp spreekt tijdens Transition2026

Tom Middendorp heeft al jaren geleden aangegeven dat klimaatverandering niet alleen een milieukwestie is, maar ook een veiligheidsprobleem voor zowel landen als bedrijven.

Toen hij in 2016 – destijds nog in uniform – een lezing gaf over de connectie tussen klimaat en veiligheid, was dit voor veel mensen nieuw. Een hooggeplaatste militair die waarschuwt voor droogte, schaarste aan grondstoffen en instabiliteit? Dit leverde hem de bijnaam ‘klimaatgeneraal’ op, aanvankelijk met een negatieve connotatie.

Geopolitieke kracht

Zijn argumenten waren gebaseerd op concrete observaties. Waterschaarste die extremisme voedt, droogte die regio’s destabiliseert en grondstoffen die als geopolitiek wapen worden gebruikt. Tien jaar later is de algemene overtuiging van het belang van een groene strategie sterker dan ooit.

Hij voorziet dat het recht van de sterkste steeds meer zal gelden op het wereldtoneel. ‘En dat is Europa zeker niet’, zei hij eerder in een interview met MT/Sprout. ‘We hebben onze energievoorziening afhankelijk gemaakt van Rusland en het Midden-Oosten. Onze productie hebben we overgelaten aan China, onze veiligheid aan Amerika en veel van onze kennisontwikkeling aan beide. We konden economisch groeien door goedkoop mee te liften, maar de prijs daarvoor is een enorme afhankelijkheid.’

Tijdens Transition2026 zal Tom Middendorp uitleggen hoe duurzaamheid niet alleen een idealistisch doel is, maar een voorwaarde voor stabiliteit, veiligheid en economische veerkracht.

De doelstellingen van verschillende transities blijven gelijk, evenals de urgentie. Maar het verhaal verandert, en daarmee ook de betrokkenheid van mensen.

Benieuwd naar de inzichten van klimaatgeneraal Middendorp? KOOP HIER JE TICKETS.

Rotmans, Phlippen en Mosa Meat bij Transition2026

Na een succesvolle eerste editie brengt Transition2026 op dinsdag 23 juni wederom meer dan 300 sleutelfiguren uit het bedrijfsleven en organisaties samen. Het is het topevenement in Nederland voor duurzame versnelling met vooraanstaande sprekers, actiegerichte inzichten en honderden changemakers. Je ontmoet er CEO’s, ondernemers, strategen, investeerders, innovators en beleidsmakers.

Naast Tom Middendorp zullen er bij Transition2026 meer prominenten spreken, waaronder transitieprofessor Jan Rotmans, Cindy Kroon (ceo Vattenfall), Sandra Phlippen (cso ABN Amro), Tom van Aken (ceo Avantium), Daniel Rosen Jacobsen (ceo Elysian Aircraft) en Maarten Bosch (ceo Mosa Meat). Er worden binnenkort meer sprekers aangekondigd.

Transition2026 wordt enthousiast ondersteund en mogelijk gemaakt door nlmtd, Vattenfall, CMS, Equans, en MT/Sprout. Geïnteresseerd in een partnerschap? Laat hier je gegevens achter.