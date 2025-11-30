Tragisch Einde: 12-jarige Francesca uit ‘Niet Klein Te Krijgen’ Overleden

Francesca uit Niet Klein Te Krijgen Overleden

Het treurige nieuws over het overlijden van Francesca, een twaalfjarig meisje dat bekendheid verwierf door haar deelname aan het televisieprogramma Niet Klein Te Krijgen, is door de programmamakers gedeeld op Instagram. Francesca verscheen in november in het tweede seizoen van de show.

De makers van het programma uitten hun verdriet via een Instagram-post: “Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Francesca aankondigen.” Bij de post is een foto geplaatst waarop Francesca vrolijk op een skateboard staat. De programmamakers uitten hun dankbaarheid voor de kans om haar te hebben gekend en haar verhaal met zoveel mensen te hebben mogen delen. “Onze gedachten zijn bij haar familie, haar dierbaren en allen die door haar zijn geraakt,” voegden ze eraan toe.

Jurre Geluk, de presentator van Niet Klein Te Krijgen, liet ook een reactie achter op het bericht: “Dankjewel voor de lieve gesprekken en de mooie momenten samen. Je was ongelooflijk sterk en hebt nooit opgegeven.”

Tumor

Op vijfjarige leeftijd werd bij Francesca een tumor in haar long ontdekt. Ze onderging verscheidene keren behandelingen zoals bestraling en chemotherapie. Ondanks deze inspanningen keerde de tumor steeds terug op verschillende locaties, waaronder haar hersenen. Francesca is uiteindelijk op twaalfjarige leeftijd overleden.

Bron foto: Annemieke van der Togt

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post