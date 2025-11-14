Sem van Dijk verdedigt Borsato fel: “Klopt geen reet van!”

Sem van Dijk spreekt zijn vertrouwen uit in Marco Borsato, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik van een minderjarige. De zoon van Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé deelde zijn mening zondag in een gesprek met het digitale platform AXED Life: “Dat is complete onzin.”

“Ik wil er eigenlijk niet te diep op ingaan, ik wil alleen zeggen dat ik hen altijd zal steunen en dat ik vast geloof in zijn onschuld”, vertelt Sem in de video hieronder als presentator Ramin Rezai hem vraagt naar de situatie. Sem vertelt dat hij de familie Borsato al vanaf zijn geboorte kent. “Ik ben samen met hem en zijn familie opgegroeid, en we hebben altijd een hele goede band gehad. Ik heb altijd ervaren dat het een ontzettend lieve, fijne en warme familie is, dus voor mij kan dit niet waar zijn.”

Lees hieronder verder.

Marco uit zich emotioneel in de rechtszaal

Eind oktober stond Marco Borsato voor de rechter in Utrecht, beschuldigd van ontucht met een minderjarige die destijds vijftien jaar oud was. De gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden tussen eind 2014 en begin 2015. Het Openbaar Ministerie heeft vijf maanden gevangenisstraf geëist. De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht op 4 december.

Marco nam emotioneel het woord aan het einde van de tweede zittingsdag van zijn zedenzaak. Na afloop verliet hij aangeslagen de rechtbank in Utrecht en gaf hij een eerste reactie aan Shownieuws. “Ik heb zes jaar lang mijn mond gehouden, tegen iedereen. (…) Er is maar één plek waar ik mijn verhaal kan doen, en dat is in de rechtbank.” Hij voelde zich leeg: “Ik ben gewoon echt leeg.”