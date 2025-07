Chimpansees tonen menselijke trekjes: Nieuwe studie onthult trendzettend gedrag!

Maak plaats, modeweek — het meest populaire accessoire van het seizoen is een grasspriet die uit je oor steekt. Of, voor de echte waaghalzen: uit je achterste.

Chimpansees in een Zambiaans wildreservaat zijn een internetsensatie geworden — niet omdat ze ontsnappen of met poep gooien, maar vanwege hun vreemde gedrag dat zowel verbijsterend als brutaal is.

In het Chimfunshi Wildlife Weeshuis heeft een groep gevangen chimpansees de gewoonte ontwikkeld om grassprieten uit hun oren te laten hangen, een trend die onderzoekers voor het eerst opmerkten in 2010, oorspronkelijk gerapporteerd door Live Science.

Maar nu heeft een tweede groep chimpansees de inzet verhoogd — door het gras op een plek te steken waar de zon niet schijnt.

Ja, je leest het goed. Een nieuwe studie gepubliceerd op 4 juli in het tijdschrift “Behaviour” onthult dat de nieuwste hobby van de primaten bestaat uit het inbrengen van gras in hun rectum, waar het bungelt als een uiterst misplaatste staart.

Waarom? Zelfs de experts staan voor een raadsel.

De eerste trendsetter, een vrouwelijke chimpansee genaamd Julie, begon meer dan tien jaar geleden met de grasspriet-in-het-oor rage.

Na haar dood in 2013 hielden haar zoon en enkele anderen de traditie in stand. Maar het was pas in 2023 dat de brigade van het achterwerk-takje ten tonele verscheen.

Maak kennis met Juma — een mannelijke chimpansee en schijnbare vernieuwer — die de achterste versie van de rage introduceerde, die zich verspreidde sneller dan luizen in een middelbare schoolkleedkamer.







Een nieuwe studie gepubliceerd op 4 juli onthult de meest recente bezigheid van de chimpansees: gras in hun achterste stoppen en het laten bungelen als een treurige staart.

Binnen een week deed zijn hele groep mee aan de grap — eh, het gras.

Onderzoekers, die de apen een jaar lang nauwlettend observeerden, zeggen dat de trend niet over hygiëne of comfort gaat. Het draait allemaal om status.

“In gevangenschap hebben ze meer vrije tijd dan in het wild,” zei van Leeuwen. “Ze hoeven niet zo alert te zijn of zoveel tijd te besteden aan het zoeken naar voedsel.”

Dus met extra tijd zonder TikTok om door te scrollen, tonen deze chimpansees hun flair — en versterken ze wellicht hun vriendengroepen in het proces.

“Het zou ook een sociale functie kunnen dienen,” voegde van Leeuwen toe. “Door iemands gedrag te kopiëren, toon je dat je die persoon opmerkt en misschien zelfs leuk vindt. Het kan dus helpen om sociale banden te versterken en een gevoel van verbondenheid binnen de groep te creëren, net zoals dat bij mensen gebeurt.”

Zoals The Post eerder meldde, werden wilde chimpansees in West-Afrika onlangs op camera betrapt terwijl ze hun eigen ‘koude’ drankjes openden — in de vorm van gefermenteerde Afrikaanse broodvruchten met alcohol.

Onderzoekers van de University of Exeter zagen het aangeschoten gedrag in het Cantanhez National Park van Guinea-Bissau, waar de harige verzamelaars het fruit deelden — met een licht alcoholpercentage van 0.61% ABV — in wat misschien wel het originele happy hour is.

“Voor mensen weten we dat het drinken van alcohol leidt tot de afgifte van dopamine en endorfines, en resulterende gevoelens van geluk en ontspanning,” merkte ecologe Anna Bowland, hoofdauteur van de studie, op in haar rapport.







Experts zeggen dat het leven in gevangenschap chimpansees veel vrije tijd biedt — met maaltijden die worden bezorgd en geen roofdieren om te ontwijken, hebben ze extra tijd om gek te doen.

Hoewel de chimpansees waarschijnlijk niet dronken werden van het laag-alcoholische fruit, onderzoeken wetenschappers of deze jungle juice bijeenkomsten geworteld zijn in vroege evolutionaire bindingsrituelen.

Al met al zei Charles Darwin nooit dat evolutie glamoureus zou zijn — gewoon vreemd in de mode.