Ontdekt: 2000 jaar oude Romeinse schat na jaren geheimhouding geborgen

Ontdekking van een Romeinse Schat in Noord-Duitsland

In Noord-Duitsland is een grote verzameling zilveren munten en edelmetalen uit de Romeinse tijd gevonden. Deze vondst is pas jaren later gemeld bij de autoriteiten.

De ontdekking werd in oktober bekendgemaakt door het Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (NLD), de dienst voor monumentenzorg in Nedersaksen.

De schat werd ontdekt nabij Borsum, in het district Hildesheim.

De verzameling bestond uit 450 zilveren munten, zilveren staven, een gouden ring en een gouden munt.

Duitse functionarissen verklaarden dat deze 2000 jaar oude schat oorspronkelijk werd gevonden door een metaaldetectorist in 2017, maar pas in april 2025 werd gemeld.

Archeologen van het NLD bezochten in oktober de vindplaats om de exacte locatie van de schat te bepalen en om “voorwerpen die nog in de grond zaten te bergen,” aldus de organisatie.

Er werd speciale aandacht besteed aan de vraag of, ondanks de vernietigde context van de vondst, er nog informatie verkregen kon worden over de wijze van begraven 2000 jaar geleden door de onjuiste opgraving in 2017, voegde de verklaring toe.

Tijdens dit onderzoek werden aanvullende munten gevonden; de schat werd volledig geborgen nadat de opgraving was voltooid.

Het NLD beschreef de schat ook als “een van de grootste schatten van Romeinse munten in Nedersaksen.”

“Volgens de huidige kennis kunnen de munten gedateerd worden tot het vroege Romeinse Rijk, een tijd van co-existentie, juxtapositie en tegenstelling tussen Romeinen en Germaanse volkeren,” zei de verklaring.

Functionarissen benadrukten dat een uitgebreide wetenschappelijke analyse nog steeds noodzakelijk was.

“Pas dan kan worden beoordeeld waar de artefacten vandaan kwamen en waarom ze hier begraven waren,” zei het NLD. “Waren het Romeinen of Germanen?”

De detectorist die de schat vond, zal geen juridische gevolgen ondervinden, aangezien de verjaringstermijn is verstreken, aldus de functionarissen.

Sebastian Messal, een archeoloog bij het NLD, vertelde aan Fox News Digital dat dergelijke schatten zeldzaam zijn om te vinden in Nedersaksen, maar niet ongehoord.

“Vergelijkbare vondsten zijn echter wel bekend in de regio… Onder andere werden 3000 munten geborgen in Jever, en meer dan 1100 Romeinse munten zijn bekend uit Lengerich,” zei hij.

Vanaf medio januari meldde Messal dat de vondsten nog steeds wachten op wetenschappelijke analyse – maar de wetenschappelijke waarde van de schat is “enorm.”

De monetaire waarde van de schat is nog niet beoordeeld.

Messal merkte op dat een enkele Romeinse denarius tot 130 euro kan opleveren, afhankelijk van de staat.

Hoe de schat in de eerste plaats begraven werd, blijft onduidelijk, zei Messal, omdat de onjuiste opgraving door de detectorist de oorspronkelijke archeologische context vernietigde.

Hij voegde toe dat het ongebruikelijk is om dergelijke vondsten geheim te houden.

“In Nedersaksen is er een wettelijke verplichting om dergelijke ontdekkingen te melden… Nieuwe vondsten zoals deze moeten natuurlijk onder de juiste wetenschappelijke omstandigheden worden opgegraven,” voegde hij toe.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post