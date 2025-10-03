Ontdek de Suriname-Connectie van Qualogy: Offshoring Zonder Grote Culturele Kloof!

In samenwerking met Qualogy – In Nederland is er een aanhoudend tekort aan IT-specialisten. Hoewel Azië een voor de hand liggende keuze lijkt, levert dit vaak culturele problemen op. Oost-Europa wordt bovendien steeds duurder. Paul Mehilal, oprichter van Qualogy, heeft een alternatieve oplossing gevonden: Suriname. ‘Bij ons staat het opbouwen en overdragen van kennis centraal. We zijn uitgegroeid tot een broedplaats voor talent.’

In 2002 besloot Paul Mehilal, oprichter van Qualogy, te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor digitalisering in Suriname. ‘Tijdens de financiële crisis zochten onze grote klanten naar manieren om kosten te besparen en kozen ze vaak voor offshoring naar Azië’, herinnert hij zich. ‘Echter, de culturele verschillen, taalbarrières en de soms tegenvallende kwaliteit waren aanzienlijke problemen.’

Van crisis naar kans

Het idee moest een tijdje in de wachtkamer, zoals Mehilal het uitdrukt, maar in 2007 met een nieuwe financiële crisis in zicht, was het moment daar. Het plan was eenvoudig maar ambitieus: wiskundigen omscholen tot IT-professionals.

‘We begonnen met het interviewen van bètastudenten — met een achtergrond in natuurkunde, scheikunde en wiskunde’, zegt Mehilal. ‘Het niveau was meteen een positieve verrassing. Maandenlang reisden trainers van Qualogy heen en weer tussen Nederland en Suriname om in kleine groepen les te geven. Het was een behoorlijke uitdaging, maar de transformatie van wiskundige naar IT’er verliep soepeler dan verwacht.’

‘De werkhouding was opmerkelijk: men zette zich volledig in. Ze pasten zich snel aan, leerden snel en studeerden acht uur per dag. Het behalen van certificaten ging veel sneller dan in Nederland. Die mentaliteit verraste ons positief en zorgde ervoor dat de transformatie veel sneller verliep dan verwacht. Een ander voordeel was dat dit ook het probleem van braindrain tegenging. Veel hoogopgeleiden verlieten het land omdat er geen kansen waren. Door hen kansen te bieden en goed te betalen, blijven talenten in Suriname.’

Een onverwachte concurrent

Offshoring was lang geen onderdeel van de strategie van Qualogy, dat zich meer dan twintig jaar richtte op consultancy en productontwikkeling voor bijna honderd klanten. ‘We streven naar oplossingen die ook morgen nog werken’, zegt Kay van Scharrenburg, accountmanager bij Qualogy. ‘Het oplossen van complexe vraagstukken, daar worden we enthousiast van.’

In 2019 kwam er echter een versnelling toen AS Watson — een van de grootste health & beauty retailers ter wereld en eigenaar van onder andere Kruidvat — met een specifieke uitdaging kwam. ‘Ze zochten een partner die kon meedenken over het vernieuwen van hun applicatielandschap’, legt Van Scharrenburg uit. ‘Ze waren benieuwd naar wat de kennis en ervaring in Suriname daaraan kon toevoegen.’

Deze interesse leidde snel tot een specifieke vraag: de behoefte aan een team van goed opgeleide, gemotiveerde ontwikkelaars. Binnen twee maanden had Qualogy een team van tien professionals samengesteld, merendeels uit Suriname. ‘We spraken ook af om periodiek een junior toe te voegen — zo leiden we lokaal talent op binnen een professioneel team. Inmiddels zijn meerdere teamleden doorgegroeid tot ervaren ontwikkelaars en zelfs teamleiders.’

De voordelen van ‘klein maar fijn’

In enkele jaren tijd is Qualogy Caribbean gegroeid van dertig naar honderd medewerkers. ‘We opereren als één team, verdeeld over twee locaties’, aldus Van Scharrenburg. ‘Het team komt elk jaar een maand naar Nederland en afgelopen oktober zijn we met AS Watson naar Suriname gereisd.’

Deze bescheiden schaal biedt onverwachte voordelen. ‘We hebben nauwelijks personeelsverloop’, stelt Van Scharrenburg. ‘Voor klanten is het frustrerend als goed ingewerkte consultants vroegtij…

