Robottaxi’s veroveren Europa: De strijd om de toekomst van vervoer is begonnen!

In stedelijke gebieden zoals San Francisco zijn ze al een bekend fenomeen, maar nu maken zelfrijdende taxi’s hun opwachting in Europa, te beginnen in Londen. Grote namen als Uber, Amazon en Nvidia hebben tijdens de technologiebeurs CES in Las Vegas hun plannen aangekondigd, wat wijst op een hevige strijd om de markt voor robotaxi’s.

De iconische zwarte Londense taxi’s met hun goed ingevoerde chauffeurs zullen mogelijk snel verleden tijd zijn als het aan de technologie-industrie ligt. De bedoeling is dat we binnenkort zonder menselijke bestuurder door de straten van Londen zullen zoeven.

Uber en zijn grootste concurrent Lyft zijn van plan om samen met het Chinese bedrijf Baidu tests te starten. De Apollo Go-voertuigen van Baidu zullen eerst voor Uber opereren in de stad vanaf de eerste helft van 2026, en tegen het eind van dat jaar zou het publiek er gebruik van moeten kunnen maken. Lyft-CEO David Risher heeft beloofd tientallen robotaxi’s in te zetten zodra de benodigde vergunningen zijn verkregen.

Waymo, een dochteronderneming van Google’s moederbedrijf Alphabet, en momenteel de enige Amerikaanse speler met een volledig autonome taxidienst in San Francisco en andere grote steden, heeft al aangekondigd in 2025 naar Londen te komen, in samenwerking met vlootpartner Moove.

Amerikaanse en Chinese giganten nemen de leiding

Londen wordt hiermee de nieuwste grote stad waar taxichauffeurs de concurrentie aangaan met zelfrijdende voertuigen. Hierdoor intensiveert de strijd tussen voornamelijk Amerikaanse en Chinese bedrijven, die concurreren met de grootte van hun vloten en de miljoenen kilometers die hun voertuigen al hebben afgelegd met passagiers.

Tijdens CES, de grootste technologiebeurs ter wereld, waren er talrijke aankondigingen over robotaxi’s, vaak voortkomend uit samenwerkingen tussen autofabrikanten, technologiebedrijven en dienstverleners die in de toekomst een vloot van autonome voertuigen willen beheren.

Uber en Lucid mikken op uitbreiding

Uber werkt samen met autobouwer Lucid en techbedrijf Nuro aan een nieuw model robotaxi, gebaseerd op de elektrische SUV Lucid Gravity en voorzien van Nuro’s autonome technologie. Deze voertuigen zouden tegen eind 2026 moeten rijden in de San Francisco Bay Area via de Uber-app, waar ze de concurrentie met Waymo aangaan. In Austin werken Uber en Waymo samen. Het doel van de samenwerking met Lucid en Nuro is om minimaal 20.000 van deze voertuigen op de weg te hebben.

Hyundai Ioniq 5 laadt zichzelf op

Op het paviljoen van Hyundai was de Ioniq 5-robotaxi slechts een van de vele robots die getoond werden. Deze zelfrijdende taxi’s rijden rond in de stad voor Motional en demonstreren op de beursvloer hun vermogen om zelfstandig een laadstation te vinden – de zogenaamde Automatic Charging Robot – voor een handsfree oplaadbeurt. Natuurlijk kan hij ook zelf parkeren.

Amazon stapt in met Zoox

Amazon heeft zich recentelijk ook gemengd in de strijd met zijn robotaxi’s van dochteronderneming Zoox, die speciaal ontworpen zijn voor dit doeleinde. Deze vierkante voertuigen rijden sinds enkele maanden rond en bieden voor het eerst ritten aan bezoekers van CES in Las Vegas.

Het ontwerp zonder stuur en zonder duidelijke voor- of achterkant maakt dat de Zoox in beide richtingen kan rijden, in tegenstelling tot veel concurrenten die nog steeds aangepaste elektrische voertuigen met sensoren en andere technologie zijn.

Nvidia zet ook stappen in autonome voertuigen

Nvidia-CEO Jensen Huang trok in Vegas veel aandacht met zijn plannen om AI-chips en Drive AI-software te gebruiken voor de auto-industrie. Het Vision-Language-Action (VLA)-model, genaamd Alpamayo, dat ‘slimmer’ kan redeneren over de juiste acties op de weg dan bestaande systemen, zou tegen 2027 een vloot taxi’s zelfstandig moeten kunnen laten rijden.

In oktober sloot Nvidia al een overeenkomst met Uber voor dit systeem, dat dit jaar ook in modellen van Mercedes-Benz wordt geïnstalleerd. Deze modellen rijden al proef in San Francisco met Nvidia-technologie aan boord, hoewel er nog een mens achter het stuur zit. Voor Nvidia is de omzet uit autonoom rijden momenteel nog bijzaak, maar dat kan veranderen. ‘Ik stel me voor dat op een goede dag een miljard auto’s allemaal autonoom onderweg zullen zijn’, zei Huang onlangs.

Tesla: Cybercab gaat in productie

Tesla’s CEO Elon Musk introduceerde de tweezitter Cybercab al een jaar geleden en beloofde dat de productie dit jaar zou beginnen. De officiële naam Cybercab is echter nog niet bevestigd omdat iemand anders deze al had vastgelegd.

Tesla was een decennium geleden al een pionier in autonoom rijden en heeft volgens sommigen nog steeds een aanzienlijke voorsprong. Musk reageerde op CES vanuit de zijlijn en wenste Nvidia succes, maar waarschuwde dat het extreem moeilijk is om een zelfrijdend systeem op grote schaal werkend te krijgen.

Well that’s just exactly what Tesla is doing What they will find is that it’s easy to get to 99% and then super hard to solve the long tail of the distribution. — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2026

Musk heeft in het verleden beloftes gemaakt die hij niet altijd is nagekomen, maar de productiestart van de robotaxi lijkt nu toch werkelijkheid te worden. Dat suggereerde Tesla althans in een recente video over 2025. Het doel is om jaarlijks 2 miljoen van deze voertuigen te produceren, meer dan de huidige productie van alle bestaande Tesla-modellen samen.

Amerikaans feestje, Europa volgt later

Met miljoenen Tesla-robots op wielen en miljarden zelfrijdende auto’s dankzij de AI van Nvidia, wat kunnen we de komende jaren verwachten? De markt voor autonome voertuigen is veelbelovend, maar wordt beperkt door regelgeving en praktische bezwaren. Verhalen over vastgelopen robotaxi’s van Cruize, een concurrent van Waymo, zijn bekend en de dienst is zelfs tijdelijk gestaakt vanwege ernstige incidenten. Desondanks zullen meer Chinese en Amerikaanse steden – en dus ook Londen – dit jaar en volgend jaar zelfrijdende taxi’s op hun wegen zien verschijnen, vaak nog wel onder toezicht vanuit een centrale. Deze menselijke assistentie en de dure technologie maken de robotaxi voorlopig nog een kostbare optie voor vervoer.