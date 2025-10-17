Trekken Jouw Auto’s Vogels Aan?: Studie Onthult Welke Modellen Favoriet Zijn Als Toilet

Is het een poep-de-ville?

Mensen zijn niet de enige die trouw blijven aan bepaalde automerken. Uit recent onderzoek blijkt dat onze gevederde vrienden voorkeur hebben voor bepaalde types en kleuren auto’s om hun behoefte op te doen — met bruine voertuigen en Ram trucks als favoriete doelwitten voor hun vliegende toiletbezoeken.

“Autobezitters discussiëren vaak of bepaalde merken of kleuren gevoeliger zijn voor vogelpoep, en de gegevens uit ons onderzoek suggereren dat ze wel eens gelijk kunnen hebben,” schreef garage- en carportverkoper Alan’s Factory Outlet, die de stinkende enquête uitvoerde.

Om licht te werpen op dit “rommelige maar herkenbare probleem,” ondervroegen de parkeerplaatsverkopers 1.000 voertuigeigenaren of hun auto een mobiele mestmagneet was.

Vervolgens combineerden ze hun reacties met onderzoek naar het gedrag van vogels en hun parkeergewoonten.

Het hebben van een auto is ook geen triviaal probleem — uit de studie bleek dat bijna 1 op de 4 Amerikanen meer dan $500 per jaar uitgeeft aan reparaties en carwashes vanwege vogelpoep, terwijl 1 op de 10 zei dat ze lakbeschadigingen hadden opgelopen door een luchtaanval.

Volgens de resultaten zien vogels zeker kleur als het gaat om poepen, met bruine, rode en zwarte voertuigen die het meest worden bespat van bovenaf, terwijl lichtere “kleuren zoals wit en zilver/grijs lager scoorden” als het ging om het krijgen van een “tweede laag”.

Alan’s Factory Outlet weet deze pigmentvoorkeur deels aan het feit dat “vogels kleur anders waarnemen dan mensen en in staat zijn ultraviolet (UV) licht te detecteren.”

“Dit verbeterde zicht maakt bepaalde autokleuren meer opvallend in hun omgeving,” schrijven ze. “Studies tonen aan dat deze tinten vooral in het oog springen, wat kan verklaren waarom ze vaak lijken op primaire doelwitten.”

Bovendien kunnen glanzende oppervlakken en zijspiegels het eigen beeld van de vogel terugkaatsen, wat tijdens het broedseizoen kan leiden tot verwarring waarbij ze zichzelf aanzien voor een rivaal en herhaaldelijk hun eigen spiegelbeeld aanvallen.

Hoe meer tijd ze rond deze auto’s doorbrengen, hoe waarschijnlijker het is dat ze deze wit verven.

Het enige voorbehoud is dat de resultaten zelfgerapporteerd waren, wat betekent dat “witte, zilveren en grijze auto’s mogelijk wat ondergerapporteerd worden, simpelweg omdat vogelpoep niet zo gemakkelijk zichtbaar is,” theoretiseerden de experts bij Carbuzz.

Wat favoriete merken betreft, ontdekte de enquête dat deze gevleugelde verschrikkingen de voorkeur geven aan hun nummer twee te doen op Ram, Jeep en Chevrolet. Andere doelwitmodellen waren Nissan, Dodge en Kia, terwijl Tesla, Audi en Subaru werden uitgesloten. Ondertussen zijn “zowel binnenlandse als geïmporteerde merken in gevaar,” volgens de enquête.

Top tien meest gepoepte merken

Ram Jeep Chevrolet Nissan Dodge Kia Tesla Audi Ford Subaru

Het is nog onduidelijk waarom deze zwevende poepmachines deze merken prefereren, maar de experts bij Carbuzz merkten op dat de topkeuzes vaak pick-up trucks zijn, “die groter zijn, wat betekent dat er meer oppervlak is om op te poepen.”

Helaas is de plaag niet beperkt tot bepaalde merken. Volgens de enquête zei meer dan “de helft van de Amerikanen (58%) dat hun auto meer dan eens op dezelfde dag was gepoept.”

En, in een scenario dat zo uit de thriller “The Birds” van Alfred Hitchcock uit 1963 lijkt te komen, voelde 29% van de Amerikanen dat vogels hun auto hadden uitgekozen, waarbij Lexus-rijders zich het meest persoonlijk aangevallen voelden (47%), gevolgd door Tesla-eigenaren met 39%.

Ze overdrijven misschien niet, helaas. Kraaien kunnen wrok koesteren tegen individuele mensen tot wel 17 jaar, terwijl een studie in Parijs toonde dat duiven een verrassend talent hebben voor het onthouden van zowel vriend als vijand op basis van eerdere ervaringen.

Een van de vliegende ratten volgde naar verluidt een wetenschapper die hen had gevoed, en vermeed een ander die hen had achtervolgd, zelfs nadat de twee onderzoekers van labjas hadden gewisseld.

Gelukkig kunnen automobilisten de kans verkleinen dat hun voertuigen een vogelpoepbad krijgen door indien mogelijk te parkeren in overdekte gebieden, autohoezen te gebruiken als zij verwachten dat ze langdurig buiten parkeren, en te vermijden om uw auto onder bomen, draden of richels te parkeren waar vogels vaak rusten.

