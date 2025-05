NASA ontdekt verband tussen kruisiging Jezus en maansverduistering: Bepaalt exacte sterfdag?

Het waren niet alleen de hemelen die huilden.

Een verbazingwekkende ontdekking door NASA kan wellicht een kosmisch bewijs leveren voor een van de meest dramatische gebeurtenissen uit de Bijbel – de kruisiging van Jezus Christus – en het griezelige schouwspel aan de hemel dat daarna volgde.

Volgens astronomische modellen van de ruimtevaartorganisatie vond er een maansverduistering plaats die de maan rood kleurde boven Jeruzalem op vrijdag 3 april 33 n.Chr. – een datum die veel geleerden koppelen aan de dood van Jezus.

En dat onheilspellende hemelse evenement? Dat klinkt ons bekend in de oren.

“Vanaf het middaguur tot drie uur ’s middags kwam er duisternis over het hele land,” zo luidt een vertaling van Mattheüs 27:45 – een bijbelvers dat de surrealistische hemel beschrijft terwijl Jezus aan het kruis hing.

De theorie van de eclips, oorspronkelijk voorgesteld door onderzoekers Colin Humphreys en W. Graeme Waddington van de Universiteit van Oxford, wint nu aan populariteit op TikTok – net op tijd voor Goede Vrijdag.

“Christelijke teksten vermelden dat de maan veranderde in bloed na de kruisiging van Jezus – mogelijk verwijzend naar een maansverduistering, waarbij de maan een roodachtige tint krijgt,” merkte NASA op, toevoegend dat hun technologie voor het volgen van de hemel de oude eclips lokaliseerde die zichtbaar was in Jeruzalem kort na zonsondergang.

Voor gelovigen is het een opvallende echo van profetische passages in de Bijbel.

Een vertaling van Handelingen 2:20 luidt: “De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en glorieuze dag van de Heer komt.”

Deze passage, uitgesproken door de apostel Petrus 50 dagen na de kruisiging, citeert een andere vuur-en-zwavel voorspelling uit het Oude Testament, zoals Joel 2:28-31 waarschuwt:

“De zon zal veranderen in duisternis, en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van de Heer komt.”

Hoewel sommige geleerden beweren dat deze verzen de tweede komst voorspelden, geloven anderen – zoals Humphreys en Waddington – dat ze de griezelige gebeurtenissen beschreven die zich afspeelden op de dag dat Jezus stierf.

Hun onderzoek wijst naar nog een andere huiveringwekkende vers uit oude christelijke teksten buiten de canon van de Bijbel.

“Bij zijn kruisiging werd de zon verduisterd; de sterren verschenen en overal in de wereld staken mensen lampen aan vanaf het zesde uur tot de avond; de maan leek op bloed,” staat er in een passage uit het Rapport van Pilatus – onderdeel van de apocriefe geschriften van het Nieuwe Testament.

Humphreys en Waddington beweren dat dit het idee ondersteunt dat de maansverduistering dezelfde was die gezien en opgetekend werd in de oude geschriften.

Zij stellen dat de uitspraak van Petrus – “de zon zal veranderen in duisternis” – direct verwijst naar Mattheüs 27:45 en overeenkomt met de drie uur durende duisternis die in de evangeliën wordt gemeld.

Volgens NASA’s gegevens helpen zij om de puzzelstukjes in elkaar te passen.

En hoewel de Bijbel en de wetenschap niet altijd hand in hand gaan, heeft deze zeldzame overlap zowel gelovigen als sceptici verbaasd doen staan – vooral op Goede Vrijdag, de dag waarop christenen de kruisiging van Jezus herdenken.

Goede Vrijdag valt altijd twee dagen voor Pasen, dat wordt bepaald door de eerste volle maan na de eerste dag van de lente – een systeem bedoeld om samen te vallen met Pesach, het Joodse feest waarvan men gelooft dat Jezus toen werd gekruisigd.

Volgens de evangeliën stond Jezus op uit de dood op de zondag na Pesach – en vroege christenen zorgden ervoor dat Pasen altijd zou volgen, waardoor de feestdag niet alleen aan de Bijbel, maar ook aan de maan zelf werd gekoppeld.

Dit jaar zorgt een hemelse aanwijzing van NASA ervoor dat sommigen zich afvragen: Vertelden de luchten boven Jeruzalem het verhaal al die tijd?