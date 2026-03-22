Jan Smit Eindelijk Openhartig: Zijn Eerste Woorden Over Breuk met Liza

Jan Smit spreekt zich uit over zijn scheiding met Liza Plat. Eind vorige week werd bekend dat Jan en Liza na veertien jaar hun huwelijk beëindigen. Beide partijen hebben om rust en privacy gevraagd. Tot nu toe hadden ze geen uitspraken gedaan over de reden van hun scheiding, maar Jan verbreekt nu de stilte.

“Het is natuurlijk ontzettend triest als je besluit uit elkaar te gaan. Er komt veel verdriet bij kijken en het is al lastig genoeg om dit binnen het gezin te verwerken. Daarbovenop komt nog eens de aandacht van de media”, zegt hij tijdens Sterren NL Muziekfeest op de Radio.

Jan vindt deze aandacht moeilijk en probeert het te vermijden. “Ik doe mijn best om het allemaal niet te lezen, maar je hoort natuurlijk wel eens wat. Het is op sommige momenten zowel triest als hilarisch wat er allemaal wordt geschreven. We hebben echter als gezin besloten hierop niet te reageren. Wij hoeven alleen aan elkaar verantwoording af te leggen. En daar wil ik het bij laten”, licht hij toe in de video hierboven.

Hij legt verder uit dat ze samen zeventien liefdevolle jaren hebben gehad. “We hebben samen veel meegemaakt en ik ben haar enorm dankbaar voor die tijd. We gaan respectvol met elkaar om.” Zo waren ze onlangs nog samen bij de voetbalwedstrijd van hun zoon Senn. “Door onze kinderen zullen we altijd met elkaar verbonden blijven. Ik hoop dat we dat op een goede manier kunnen blijven doen, dat is voor ons allebei erg belangrijk”, benadrukt hij.

Scheiding tussen Jan Smit en Liza Plat

Jans manager bevestigde op vrijdag 13 maart aan RTL Boulevard dat hij en zijn vrouw na veertien jaar gaan scheiden. Jan en Liza zelf wilden niet dieper ingaan op de details en vroegen om privacy voor hun gezin.

De relatie tussen Jan en Liza begon na zijn relatie met Yolanthe Cabau. De liefde ontstond tijdens een vakantie in Frankrijk, waar ze samen met Liza’s destijds eenjarige dochter Fem verbleven in het huis van Jan Dulles, zanger van de 3JS en een goede vriend van Jan. In Volendam maakten ze hun relatie bekend en niet lang daarna trok Liza bij Jan in. In november 2010 werd hun dochter Emma geboren.