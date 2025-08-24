Miljarden Jaar Oude Meteoriet Stort Neer in Georgiaans Huis: Ouder dan de Aarde, Zegt Professor

In juni vorig jaar doorboorde een stuk van een meteoriet het dak van een huis in Georgia. Een geologieprofessor heeft bevestigd dat dit fragment miljarden jaren oud is en zelfs ouder dan de aarde.

“Veel mensen hebben de vuurbol gezien,” zei Scott Harris, geoloog aan de Universiteit van Georgia, tegen Fox News Digital. Hij legde uit dat het fragment afkomstig was uit de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter en op 26 juni nabij Atlanta op aarde viel.

Harris werd direct op de hoogte gebracht van het incident en ging de situatie onderzoeken. Hij controleerde de zolder om te zien waar het fragment het huis was binnengekomen.

“De huiseigenaar wist niet dat er een schoon gat door het dak was gegaan, door een ventilatiekanaal,” vervolgde hij. “Ze wisten van het gat in het dak, maar niet dat het door het ventilatiekanaal ging, van de ene kant van het kanaal naar de andere, door enkele meters isolatie, dan door het plafond, en dan hadden ze een ongeveer drie meter hoog schuin plafond, en vanaf daar ging het naar de vloer en liet een klein krater van ongeveer anderhalve centimeter diep achter.”

Het meteorietfragment liet een gat in de vloer achter ter grootte van een grote kerstomaat.

“En dus sloeg het zo hard in dat een deel ervan volledig werd verpulverd, alsof iemand er met een voorhamer op sloeg,” legde hij uit.

Harris vertelde dat het oude fragment kortstondig de geluidsbarrière doorbrak toen het de atmosfeer van de aarde binnendrong.

“Deze objecten gaan terug naar het oorspronkelijke materiaal dat 4,56 miljard jaar geleden werd gevormd,” legde Harris uit. “Dus, in de dagen net voor de vorming van de planeten zelf, en in ieder geval de rotsachtige binnenplaneten. En dat zijn de basiselementen van onze rotsachtige planeten, en daarom zijn wetenschappers geïnteresseerd in het bestuderen ervan omdat het ons iets laat zien over sommige processen die actief waren tijdens de vroege dagen van het zonnestelsel.”

Men gelooft dat de aarde 4,54 miljard jaar oud is.

Harris legde uit dat zo’n klein fragment geen bedreiging vormde voor iemand, maar wetenschappers willen de dynamiek van naar de aarde vallende meteorieten bestuderen omdat het “uiteindelijke doel is om te vertellen wat de risicobeoordeling is voor wat absolute ondergang zou kunnen zijn.”

“Niemand hoeft iets te doen met een klein object zoals dit dat door de atmosfeer komt, maar begrijpen waar deze materialen vandaan komen in het zonnestelsel en begrijpen dat zelfs de dynamiek van de kleine stukjes belangrijk zijn voor uiteindelijk begrijpen waar de grotere zijn en wat de risico’s voor ons in de toekomst zijn,” zei hij.

Wetenschappers die de dynamiek van meteorieten bestuderen, kunnen “manieren bedenken om botsingen met hen te vermijden, zoals enkele jaren geleden werd gedemonstreerd door de DART-missie, waarbij we daadwerkelijk een kinetische impactor konden hebben om een ​​asteroïde een beetje te verplaatsen,” legde Harris uit.

“Als je een asteroïde die op ons afkomt vroegtijdig verplaatst, dan kun je ervoor zorgen dat deze ons helemaal vermijdt.”