Zeldzame Palmbomen in Rio Bloeien Eindelijk: Slechts Eén Keer na 60 Jaar!

Er zijn laatbloeiers, en dan zijn er de talipotpalm.
In Rio de Janeiro, Brazilië, bloeit een aantal geïmporteerde palmbomen voor de eerste en enige keer sinds ze in de jaren zestig werden geplant door de beroemde Braziliaanse landschapsarchitect Roberto Burle Marx.
Deze plant, afkomstig uit Zuid-India en Sri Lanka, heeft een levensduur van 40 tot 80 jaar en staat bekend om zijn ‘grote moment’ aan het einde van zijn leven. Tijdens dit korte spektakel produceert de tot 30 meter hoge palmboom een grote pluim met ongeveer 25 miljoen kleine, gebroken witte bloemen.
Voorbijgangers in het Flamengo Park en de Botanische Tuin van Rio worden betoverd door dit zeldzame en recente schouwspel, en stoppen vaak om omhoog te kijken en foto’s te maken van de prachtige bloesems.
De 42-jarige civiel ingenieur Vinicius Vanni heeft als doel om zaailingen te verzamelen van de nu bloeiende bomen en deze te planten, volgens het persbureau Associated Press.
“Ik zal ze waarschijnlijk niet zien bloeien, maar ze zullen er zijn voor toekomstige generaties,” zei Vanni vanuit het Flamengo Park.
De talipotpalm in zowel het Flamengo Park als de Botanische Tuin van Rio zijn oorspronkelijk samen uit Zuid-Azië overgebracht. Volgens Aline Saavedra (een bioloog aan de Staatsuniversiteit van Rio de Janeiro) hebben ze hetzelfde metabolisme en zijn ze opgegroeid onder dezelfde Braziliaanse daglichtomstandigheden.
Hoewel milieuregels het vervoeren van soorten die inheems zijn op andere continenten verbieden, categoriseert de trage ontwikkeling van de palmen hen als niet-invasief.
Saavedra hoopt dat de hernieuwde interesse die de bloeiende planten hebben gewekt bij Braziliaanse burgers mensen zal aanmoedigen om het milieu te beschermen in plaats van het te vernietigen.
“Deze palmsoort geeft ons een reflectie op tijdelijkheid, omdat het ongeveer dezelfde levensduur heeft als een mens,” vertelde Saavedra aan AP News. “Marx wilde ook een poëtisch perspectief overbrengen.”
