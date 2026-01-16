Ontdek het unieke talent van koningin Máxima: Je zult versteld staan!

Koningin Máxima beschikt over “uitstekende vaardigheden” bij het samenstellen van verjaardagspakketten, aldus Huib Lloyd, directeur van Stichting Jarige Job. Máxima bracht onlangs een bezoek aan de stichting en hielp bij het inpakken van de miljoenste verjaardagsdoos.

Tijdens haar bezoek aan de inpakloods van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam sprak ze met vertegenwoordigers en partners van de stichting en stak ze zelf de handen uit de mouwen bij het inpakken van de verjaardagsdozen.

Gemengde gevoelens

De dozen bevatten cadeaus, slingers en lekkernijen voor kinderen van ouders die het financieel moeilijk hebben en hun verjaardag niet kunnen vieren. Ouders kunnen deze dozen aanvragen zodat hun kinderen toch een feestelijke dag beleven.

Huib geeft toe dat het vijftienjarig jubileum van de stichting gemengde gevoelens oproept. “Het is geweldig dat we dit samen bereiken. Maar het is ook wrang dat dit nodig is in een welvarend land als Nederland. We bespraken met de koningin hoe we de situatie kunnen verbeteren. We vieren ons jubileum, maar met een zekere terughoudendheid,” aldus Huib.

Máxima’s inpakvaardigheden

De ruimte waarin Máxima hielp, was versierd met vrolijke slingers en ballonnen, en deed denken aan de werkplaats van Sinterklaas tijdens de pakjesavond. Langs de lopende band waar de dozen werden ingepakt, stonden schappen vol met cadeautjes voor zowel jongens als meisjes van verschillende leeftijden. Het assortiment bestond onder andere uit puzzels, boeken, poppen, spelletjes, ballen en kleurrijke piñata’s.

Huib was erg onder de indruk van Máxima’s inpakvaardigheden. Ze werkte efficiënt samen met de vrijwilligers aan de lopende band, waar ze cadeautjes en traktaties in de kartonnen dozen stopte. “De koningin is echt een natuurtalent,” zei Huib. “Ze gaf zelfs tips over hoe het sneller kon, wat ik geweldig vond. Ze zou zeker als vrijwilliger bij ons aan de slag kunnen.”

Meer talenten

Koningin Máxima staat ook bekend om haar uitstekende gevoel voor mode. Volgens de Nederlandse editie van Vogue behoort ze tot de vijftien best geklede beroemdheden van dit jaar. Het tijdschrift prees haar recent voor haar stijlvolle verschijningen in zowel glamoureuze avondkleding als elegante dagelijkse outfits.

“Als het gaat om stijlvolle royals, staat koningin Máxima op de eerste plaats,” zo stond te lezen op Vogue.nl. “Ze is niet bang om nieuwe trends te proberen, getuige haar keuze voor laarzen met slangenprint gecombineerd met een leren rok, waarmee ze de herfst inluidde.”

Ook werd haar verschijning in een rode one-shoulderjurk van Jan Taminiau en een op Diors New Look geïnspireerde outfit tijdens officiële gelegenheden geprezen.

Andere sterren in de lijst

De lijst omvat voornamelijk Hollywoodsterren zoals Ayo Edebiri, Greta Lee, Pedro Pascal, en Jennifer Lawrence. Ook muziekiconen zoals Doechii, Miley Cyrus, Dua Lipa, en Rihanna werden door Vogue geroemd om hun modieuze uitstraling.