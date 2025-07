AFAS’ Bas van der Veldt: Niet de Slimste, Wel de Leukste Leider!

In samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin – Bij AFAS hanteert CEO Bas van der Veldt een unieke stijl van leiderschap. Hij focust op minder regelgeving, meer experimenteren en groei die verder kijkt dan financiële winst. In de How to Grow podcast van MT/Sprout deelt hij zijn visie op leiderschap, innovatie en de ontwikkelingsgerichte mindset: ‘Je hoeft niet de slimste te zijn, zorg dat je de meest amusante bent.’

Bas van der Veldt, de CEO van AFAS, is altijd in beweging. Zodra dingen te langzaam gaan, wordt hij naar eigen zeggen ongeduldig en gaat hij aandringen. ‘Ik ben absoluut een aandrijver. Als ik ergens van overtuigd ben, blijf ik pushen,’ geeft hij toe.

Zijn bekende ongeduld zorgt voor dynamiek. ‘Ik zou bijvoorbeeld nooit kunnen vissen, dat geduld heb ik niet. En dat is eigenlijk niet goed.’

Deze behoefte aan snelheid is geworteld in zijn afkeer van bureaucratie en inertie. ‘Ik heb een hekel aan bureaucratie en de angst dat alles stilstaat omdat iedereen bang is om fouten te maken. Dat past niet bij ons bedrijf, maar het is een angst die ik wel heb.’

Vrijheid om te experimenteren binnen grenzen

Bij AFAS is er veel ruimte voor medewerkers om te experimenteren, zelfs als dit soms misgaat. ‘Het idee is dat je actie onderneemt. We hebben één gouden regel: handel met gezond verstand en in het belang van AFAS.’ Deze vrijheid bevordert innovatie, maar moet wel doelgericht zijn. ‘Je moet niet buiten de lijnen kleuren om recalcitrant te zijn, maar omdat je denkt dat je een nieuwe weg inslaat.’

Volgens Van der Veldt begint innovatie vaak bij het individu. ‘Het is meestal een persoon die besluit iets anders te doen, een nieuwe tool te gebruiken, of een ander soort gesprek met een klant te voeren. Dat ontstaat niet in groepsverband, maar individueel.’

Een medewerker ontwikkelde bijvoorbeeld een transcriptielijn. ‘Het is een simpele telefoonlijn. Je spreekt iets in, het wordt automatisch getranscribeerd en gekoppeld aan ons intranet. Hij bedacht en bouwde het zelf. Daarna deelden we het in ons cultuurcafé, zodat iedereen het gaat gebruiken. Want innovatie is niet alleen iets nieuws bedenken, maar ook zorgen dat iedereen het adopteert.’

Groei mindset gaat verder dan financiële groei

Een groei mindset is cruciaal, maar moet volgens Van der Veldt breder worden ingezet. ‘Het is belangrijk om een groei mindset te hebben. Maar te vaak denken mensen hierbij alleen aan omzet of winst. Of erger nog: aan het aantal medewerkers, wat goed is voor je ego. Dat zie ik niet zo. Ik werk liever met zo min mogelijk mensen.’

Voor hem is groei synoniem aan kwaliteit. ‘Het gaat niet om prestaties of succes, het gaat om kwaliteit, vriendelijkheid. Niet om euro’s, marktaandeel of internationalisering. Er wordt te veel gefocust op omzet en winst. Dat is ouderwets. Het kan ook gaan over delen en de wereld verbeteren.’

Tegelijkertijd waarschuwt hij voor een overdreven focus op groei. ‘Als je alleen maar mensen met een groei mindset hebt, denk ik dat het misgaat. Dan ben je continu alles aan het betwijfelen.’

Nederlandse focus: ‘Doe wat je leuk vindt’

Deze filosofie is ook terug te zien in de internationale strategie van AFAS. ‘We zijn wel de grens overgegaan, naar België en de Caribbean. Maar je moet ook doen wat je leuk vindt. Dat hoor ik te weinig. Mensen focussen te weinig op wat ze echt leuk vinden.’

Zelf kiest hij bewust voor een focus op Nederland. ‘Arnold en ik worden niet blij van elke dag vliegen naar allerlei vestigingen wereldwijd. We zijn graag thuis om zes uur, om met het gezin te eten.’

Ook biedt Nederland nog veel kansen. ‘Nederland is een enorm groot land voor ons. We draaien dit jaar 350 miljoen euro omzet, en kunnen makkelijk naar 700 miljoen. Nederland is genoeg. Natuurlijk kunnen we naar Duitsland of Denemarken, maar dat maakt ons niet gelukkig. We willen geen marginale speler zijn.’

Leiderschap draait om mensen, niet alleen cijfers

Voor Van der Veldt betekent leiderschap meer dan alleen het halen van targets of het tevreden stellen van aandeelhouders. ‘Een goede leider maakt zijn mensen, klanten en medewerkers, gelukkig. Dat is wat leiderschap voor mij betekent. Natuurlijk moet er ook business worden gedaan. Het is niet zo dat je alleen maar leuk moet zijn, de zaken moeten ook goed lopen.’

Een hoge omzet is voor hem geen maatstaf voor goed leiderschap. ‘Ook al verdien je miljarden, als je een vervelend persoon bent en iedereen werkt in een angstcultuur, dan ben je voor mij geen goede leider. Het is een kwestie van definitie, want ik weet dat sommigen dat juist wel vinden. Maar ik niet.’

Experiment met vierdaagse werkweek

Binnen AFAS wordt bewust gekozen voor vernieuwingen die passen bij de organisatie, zoals de vierdaagse werkweek. ‘In eerste instantie stond ik sceptisch tegenover dit idee. Waarom zouden we ineens vier dagen gaan werken? Maar na een lange wandeling bedachten we dat minder werken ons misschien productiever zou maken.’

De resultaten zijn overwegend positief. ‘Mensen zijn erg enthousiast. We hebben veel onnodige activiteiten geschrapt. Op vrijdag, onze ontwikkelvrijdag, gebruiken mensen de tijd om zich te ontwikkelen of op te laden.’

Zelf gebruikt hij die dag voor diverse activiteiten. ‘Ik had gepland om gitaar te spelen, maar dat is er nog niet van gekomen. Wel heb ik bedrijfsbezoeken afgelegd, gewerkt voor onze stichting en mijn dochter naar school gebracht.’

Leiderschap moet ook leuk zijn

Volgens Van der Veldt draait goed leiderschap uiteindelijk om plezier, vertrouwen en kwaliteit. ‘Je hoeft niet de slimste te zijn, maar zorg dat je de leukste bent. Mensen doen graag zaken met enthousiaste mensen.’

Het woord ‘leuk’ komt vaak terug in zijn gesprekken, en dat is geen toeval. ‘Het is belangrijk voor mij. Ik had ooit iemand die zei: Bas, ik zie het nu. Jij hebt een limiet van 17 minuten en dan moet er gelachen worden, hoe serieus de meeting ook is.’

Voor Van der Veldt is deze luchtigheid geen oppervlakkigheid, maar een bewuste keuze. ‘Als je alleen maar serieus bent, wordt het te zwaar. Humor verlicht de druk. Dat merk ik bij mezelf, maar ook bij anderen.’ En voor wie bij AFAS werkt, is het duidelijk: plezier uitstralen is onderdeel van de bedrijfscultuur. ‘Bij ons is het belangrijk dat mensen niet alleen goed zijn in hun werk, maar ook plezier hebben. We streven naar een omgeving waar mensen energiek zijn.’

Hij wil echter niet iedereen behagen. ‘Nee, ik ben geen mensenpleaser. Ik zorg ook goed voor mezelf’, zegt hij met een knipoog. Maar het streven naar plezier en positiviteit is diep geworteld. ‘Mensen doen zaken met mensen die energiek zijn, die passie hebben. Dat werkt aanstekelijk.’

