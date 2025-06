CEO van CM.com al 26 jaar aan de top: Ontdek zijn dagelijkse lessen!

In samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin – Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com, is overtuigd van het belang van een groeimindset voor leiders: ‘Dit is nieuw voor mij, dus ik moet het nog leren’. In de nieuwste aflevering van de podcast ‘How to Grow’ deelt hij zijn visie op leiderschap, loslaten en het leerproces in een constant veranderende wereld.

Als ondernemer blijven groeien zonder je richting te verliezen, hoe doe je dat? Jeroen van Glabbeek, CEO en medeoprichter van CM.com, doet het al 26 jaar. In de podcastreeks How to Grow spreekt hij open over de risico’s die hij neemt, de fouten die hij maakt en de lessen die hij leert.

De CEO die standhield

CM.com startte in 1999 als sms-service voor discotheken en is nu een beursgenoteerd engagementplatform met 700 werknemers in vijftien landen. Veel oprichters stappen op wanneer het bedrijf te ‘corporate’ wordt, maar Van Glabbeek bleef. Zijn reden? ‘Elke groeifase vereist een ander type leiderschap. Elke keer vroeg ik mezelf af: ben ik nog de juiste persoon voor deze fase? En het antwoord was steeds: dan moet ik weer leren.’

Leren in de nacht

Voor Van Glabbeek is leren geen bijzaak maar een routine. ‘Ik ben eigenlijk continu aan het leren. Nu bijvoorbeeld, met de snelle ontwikkelingen in AI, probeer ik elke nacht te benutten om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. In tijden van grote veranderingen wil ik het altijd sneller en beter begrijpen dan anderen. Dan besteed ik er meer uren aan en studeer ik van 22:00 tot 02:00. Als je dat een jaar lang doet, heb je echt ergens diepgaande kennis van opgebouwd.’ Deze houding – altijd willen bijleren – onderstreept zijn overtuiging: ‘Ik geloof dat je altijd beter kunt worden. Dat is mijn inzet.’

Leiderschap: vredestijd versus crisis

Van Glabbeek maakt een onderscheid tussen leiderschap in ‘vredestijd’ en ‘crisistijd’. ‘Ik ben zelf nooit militair geweest, maar ik ken mensen die dat wel zijn. Zij vertellen dat je in vredestijd overlegt en rustig plant. Maar in crisistijd is het commanderen en controleren. Dan moet je direct actie ondernemen.’

Dit vertaalt hij letterlijk naar zijn rol als leider. ‘Als CEO moet je duidelijk maken in welke modus je verkeert. Is het tijd voor overleg en samen brainstormen? Of is het tijd om direct te handelen?’ Om deze dualiteit te verklaren, gebruikt hij een treffende metafoor uit zijn eigen leven: zeilen.

‘Als ik met mijn familie ga zeilen, is het ontspannen. Dan kan ik vragen: “Gaan we overstag?” en iemand antwoordt: “Nee, ik wil eerst koffie halen”. Dat is prima, we wachten wel. Maar tijdens een wedstrijd is het anders. Dan zeg ik: “We gaan nú overstag”. En dat gebeurt dan ook direct. Niemand stelt vragen.’ Deze duidelijkheid is cruciaal, benadrukt hij. ‘Mensen moeten weten in welke modus je bent. Als dat onduidelijk is, ontstaan er problemen.’

‘Je struikelt over details, niet over strategie’

Hoewel hij als CEO een strategische positie inneemt, gelooft Van Glabbeek niet in het abstract aansturen vanuit de top. Integendeel. ‘Je gaat nooit failliet op de grote lijnen. Het zijn altijd de details waarop het misgaat.’ Hij legt uit: ‘Een bedrijf dat failliet gaat, doet dat meestal omdat er drie kleine dingen tegelijk fout gaan. Geen enkele strategie kan je dan nog redden. Je moet dus de details begrijpen, of je nu CEO bent of niet.’

De moeilijkste fase? Niet de start, maar 200 medewerkers

Opmerkelijk genoeg vindt hij de moeilijkste fase in zijn carrière niet de beginjaren, maar de periode waarin het bedrijf groeide naar 200 werknemers. ‘Dat was echt zwaar. Je kunt niet alles meer overzien, maar veel processen zijn ook nog niet goed ingericht. Ik werkte me kapot.’

Een ontmoeting met andere ondernemers gaf hem hoop: ‘Ik ontmoette Bas van der Veldt (AFAS), Pieter Zwart (Coolblue) en Jitse Groen (Thuisbezorgd). Zij hadden veel grotere bedrijven, maar leken fit en tevreden. Toen dacht ik: als zij het kunnen, kan ik het ook. Er is een toekomst na deze berg werk.’

Continu leren, continu aanpassen

Voor Van Glabbeek draait alles om groei. ‘Ik geloof niet in planmatig werken. Ik geloof in elke dag een beetje beter worden. Continu verbeteren.’ Dat vereist ook een cultuur waarin fouten maken is toegestaan, zolang er van geleerd wordt. ‘Als je een fout maakt, noemen we dat leergeld. Maar deel het dan ook met het team, want anders is het leergeld zonder les.’

Deze leercultuur vraagt om discipline, weet hij. ‘Als iemand je benadert over iets wat fout ging, moet je niet reageren met je eerste of tweede emotie. Anders gaan mensen zich indekken, en leer je niets.’

Complexiteit is de vijand

Als leider probeert hij actief complexiteit te bestrijden. ‘Slimme mensen hebben de neiging om dingen ingewikkeld te maken. Maar dat is geen verdienste. Wij gebruiken het ESSA-model: elimineren, standaardiseren, simplificeren en automatiseren. Daar geven we zelfs prijzen voor uit. Want daarvan groei je.’

De kracht van een groeimindset

Het geloof in vooruitgang – in kleine stappen, elke dag – is de kern van Van Glabbeeks leiderschapsfilosofie. ‘Ik geloof dat succesvolle ondernemers goede risicomanagers zijn, geen gokkers. En dat je moet durven zeggen: “ik weet het nog niet, maar ik ga het leren.”’

Zoals hij zelf zegt: ‘Ik ben nog nooit eerder CEO geweest van een beursgenoteerd technologiebedrijf. Waarom zou ik doen alsof ik dat al eens gedaan heb?’

Waarom je deze podcast niet mag missen:

Een unieke blik in het denken van een tech-CEO die al 26 jaar meegroeit met zijn onderneming

Actuele inzichten over AI, leiderschap en bedrijfsstrategieën in een snel veranderende omgeving

Eerlijke verhalen over fouten, twijfels en persoonlijke groei

Levendige metaforen, zoals zeilwedstrijden en het onderscheid tussen vredestijd en crisistijd in leiderschap

Praktische lessen over risicomanagement, cultuur en constante verbetering

Nieuwsgierig naar zijn inzichten? Luister nu naar de aflevering en bekijk de videoregistratie hieronder.

