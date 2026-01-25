Geopolitieke onrust? Nederlandse startups scoren in 2025 als derde beste voor investeringen!

In 2025 hebben Nederlandse startups en scaleups in totaal voor 2,5 miljard euro aan investeringen aangetrokken. Dit bedrag ligt iets hoger dan de 2,3 miljard euro van 2024, maar kan niet tippen aan de recordjaren 2021 en 2022, aldus een recent kwartaalrapport van de sector.

In het topjaar 2021 werd 5,4 miljard euro geïnvesteerd in startups en scaleups, en het jaar daarop was dit 2,9 miljard euro, volgens de nieuwste uitgave van het Quarterly Startup Report. Dit rapport is een samenwerking van de Dutch Startup Association (DSA), Golden Egg Check, Dealroom.co, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Techleap en andere partners uit het ecosysteem.

Het rapport werd onthuld op dinsdagavond tijdens de eerste editie van FundFest 2026.

Ommekeer in dalende trend

2025 wordt beschouwd als het derde beste jaar qua investeringen in Nederlandse startups. Het investeringsjaar sloot af met een explosief vierde kwartaal, waarin er 854 miljoen euro werd geïnvesteerd, meer dan dubbel zoveel als in hetzelfde kwartaal van 2024. ‘Dit is echt positief’, zei DSA-voorzitter Lucien Burm dinsdagavond. ‘De neerwaartse trend in investeringen die we eerder dat jaar zagen, is in het laatste kwartaal omgebogen. Er waren meer grote financieringsrondes die ook groter waren dan voorheen.’

Een belangrijk detail: de piek in Q4 was bijna volledig te danken aan de financieringsronde van Picnic, die 430 miljoen euro ophaalde. Dit was verreweg de grootste deal van het jaar. In 2024 was Picnic ook al een koploper met een ronde van 355 miljoen. (Toepasselijk was Picnic de gastheer van FundFest.)

Grote rondes voor Azafaros, Framer en Mews

Grote investeringen waren er eerder in het jaar ook bij de medicijnontwikkelaar Azafaros (132 miljoen euro), het webdesigntool Framer (100 miljoen dollar) en de hotelsoftwareontwikkelaar Mews (75 miljoen dollar). Als je de grote kapitaalinjectie naar Picnic buiten beschouwing laat, was het jaar financieel vergelijkbaar met 2024.

Wat op zichzelf al opmerkelijk is gezien de geopolitieke onrust en het beleid van Trump, die de techsector echter grotendeels spaarde. Aan het begin van 2025 waren er zorgen dat venture capitalfondsen moeite zouden hebben om zelf financiering te vinden. Er waren weinig beursgangen en andere lucratieve exits, waardoor ze minder rendement aan hun eigen klanten konden uitkeren, wat hen terughoudender maakte in het doen van nieuwe investeringen.

‘De sector zet door’

Ondanks de gevreesde tekorten aan vers kapitaal, bleven de totale investeringen op peil. ‘Je zou kunnen zeggen dat de gehele sector gewoon doorzet’, zei startupanalist Thomas Mensink, die namens Golden Egg Check het rapport opstelde. ‘Het afgelopen jaar was marginaal beter dan 2024, wat overeenkomt met de verwachtingen, en voor dit jaar verwacht ik een totale markt tussen de 2,5 en 3 miljard euro.’

Interessanter dan de grote totaalbedragen is de informatie over het aantal deals. In 2025 werden 349 deals geregistreerd, iets meer dan de 342 in 2024. Hoe waren deze verdeeld over de verschillende investeringsgroottes?

Seedrondes vormen 40 procent van het totaal

De tien grootste investeringen in 2025 vertegenwoordigden met 1,1 miljard euro bijna 50 procent van het totale investeringsbedrag. Dit is een toename van 7,1 procent ten opzichte van 2024. Het totaalbedrag dat in Series B-rondes en latere rondes (vanaf 15 miljoen euro) werd geïnvesteerd, steeg van 1,73 miljard euro naar 1,80 miljard euro. In totaal waren er 39 van deze rondes, tegenover 35 het jaar ervoor.

De bedragen die in Series A-rondes (van 4 miljoen tot 15 miljoen euro) werden geïnvesteerd, stegen met 57 miljoen euro, van 373 miljoen euro naar 430 miljoen euro. Het Quarterly Startup Report registreerde 55 van deze rondes in 2025, tegenover 51 in 2024. Ook hier was dus sprake van een lichte stijging. Seedrondes van 1 tot 4 miljoen euro kwamen 107 keer voor (2024: 103) voor een totaalbedrag van 207 miljoen euro. Deze rondes vormden meer dan 40 procent van alle deals.

De kleinste investeringen, onder het miljoen, kwamen 65 keer voor in een zogenaamde pre-seed deal, exact gelijk aan 2024. Het totale bedrag dat naar deze allereerste investeringsrondes ging, was in beide jaren ongeveer 29 miljoen euro. Deze rondes vormden een kwart van het aantal deals.

‘Nederland loopt achter met AI’

De verdeling over verschillende sectoren zoals biotech, deeptech en software bleef in 2025 ongeveer gelijk. Mensink: ‘Het is een beetje teleurstellend dat Nederland op het gebied van AI achter lijkt te blijven, als je kijkt naar het aantal grote investeringen. We lijken nog niet echt mee te doen. En hoewel je kunt zeggen dat AI een hype is, wordt er wel degelijk een fundament gelegd voor de toekomst. Als er niet ook een paar Nederlandse bedrijven meedoen in de eerste golf, wordt het later moeilijker om aan te haken.’

Een lichtpuntje is Pim de Witte, de Nederlander die met General Intuition meer dan 130 miljoen dollar ophaalde. ‘In de VS, maar daar zit dan tenminste nog een Nederlands randje aan.’

Zal 2026 beter zijn dan 2025?

Laten we vooruitkijken. Zal 2026 beter beginnen dan 2025 eindigde? De startup oprichters en investeerders die FundFest bijwoonden, zijn daar niet zo zeker van. Echter, de afgelopen maanden hebben investeerders zoals Rubio, Henq en Forward.one nieuwe fondsen gevuld, en worden er momenteel meer initiatieven opgezet.

DSA-voorzitter Burm verwacht een eerste kwartaal dat het vorige overtreft, net als een fondsmanager die aanwezig was en bijna grossiert in deals van tientallen miljoenen. Burm: ‘Wacht maar af, ik hoor via de tamtam dat er echt gigantische rondes aankomen de komende maanden.’