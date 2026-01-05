Ruth Jacott onthult toekomstplannen: Wat staat haar te wachten?

Ruth Jacott, de 65-jarige zangeres, heeft nog geen plannen om haar optredens te staken. Ze heeft zichzelf voorgenomen om tot op zijn minst haar 80ste door te gaan met optreden, zo onthult ze in een interview met de bijlage Vrouw van De Telegraaf. Bovendien is ze voornemens om meer tijd te besteden aan haar naasten.

Vanaf haar kindertijd was Ruth al zeker van haar toekomstige carrière. “Op mijn negende wist ik al dat ik zangeres wilde worden”, deelt ze mee. Ze geniet er nog dagelijks van dat ze op deze leeftijd nog steeds haar droom kan beleven.

“Het is het prachtigste beroep ter wereld. Misschien zou ik het zat worden als ik elke dag zou moeten werken, maar ik bepaal zelf wanneer ik optreed”, legt Ruth uit. “Ik heb het geluk dat ik steeds op verschillende plaatsen mag optreden: de ene keer bij een dinershow, de andere keer op een bruiloft, dan weer in een theater. Het is geen routineuze kantoorbaan, het houdt het spannend.”

Extra liefde

Ruth maakt tegenwoordig bewust meer tijd vrij voor haar familie en vrienden. “Naarmate ik ouder word, realiseer ik me steeds meer het belang van koesteren wat je hebt. Mensen vallen immers ook weg. Toen ik afgelopen zomer 65 werd, heb ik er bewust voor gekozen om met de belangrijkste mensen in mijn leven een week op vakantie te gaan.”

Transformatie

Afgelopen jaar heeft Ruth een significante verandering in haar leven doorgevoerd. Ze is intensief gaan sporten en heeft haar dieet grondig aangepast. Dit resulteerde in een gewichtsverlies van vijftien kilo, een resultaat waar ze enorm trots op is, zoals te zien is in de onderstaande video.

Ruth schreef over haar transformatie en nieuwe levenswijze: “Vroege ochtenden, radicale veranderingen in mijn voedingspatroon, alles afmeten, dagelijks naar de sportschool, eindeloze wandelingen en aanvankelijk eindeloos rondjes lopen in de supermarkt omdat ik geen idee had waar ik de volkoren, biologische boekweit kon vinden. Het was in het begin wennen (…) maar wat ben ik blij dat ik deze verandering heb doorgevoerd!”

