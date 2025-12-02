Belegerd Oekraïens Theater: Dag 1 van een Historische Zelfvertelling!

Theatermaken tijdens een oorlog: een diepgaande blik vanuit Kyiv

Tijdens een speciale uitnodiging van het Oekraïense Instituut voor culturele diplomatie, is Marijn Lems, een journalist van Theaterkrant, in Kyiv om de effecten van de oorlog op het lokale theater te onderzoeken. Zijn gesprekken met lokale theaterprofessionals bieden een unieke kijk op de situatie.

In Kyiv geconfronteerd worden met de harde realiteit van de Russische invasie is onvermijdelijk. De jonge militair die ’s nachts in de trein paspoorten controleert, de alarm-app die waarschuwt voor raketaanvallen, en de borden die wijzen naar schuilkelders zijn slechts enkele voorbeelden. Ondanks de constante dreiging, gaat het dagelijks leven door, hoewel velen vechten aan het front.

Ik ben in de Oekraïense hoofdstad voor de ‘On The Ground Study Visit’, georganiseerd door het Oekraïense Instituut, vergelijkbaar met Dutch Culture of het Goethe Instituut in Duitsland. Dit evenement omvat het bijwonen van voorstellingen, backstage rondleidingen en gesprekken met theatermakers. Samen met internationale collega’s proberen we te begrijpen hoe de Oekraïense theatergemeenschap functioneert onder oorlogsomstandigheden.

Ontdekkingstocht door Kyiv’s Theaterwereld

Tijdens een wandeling naar het Molodyi Theater, een van de grootste theaterinstellingen van Oekraïne, wijst onze gids Asia Pavlenko op de unieke stedelijke structuur van Kyiv, beïnvloed door zowel Sovjet- als post-Sovjet elementen. Ze vertelt hoe de stad is ontworpen voor militaire en zelfvoorzienende doeleinden, een erfenis die nog steeds invloed heeft op het dagelijks leven hier.

Bij aankomst in het theater introduceert Yulia, het hoofd educatie, ons aan Nina Khyzhna, de regisseur van Someone Like Me, een productie van Nafta Theatre. Het stuk, gebaseerd op interviews met Oekraïners van verschillende achtergronden, probeert de fysieke ervaring van oorlog te vatten zonder zich in trauma te verliezen. Ondanks dat de repetities plaatsvonden in schuilkelders tijdens bombardementen, waren de voorstellingen uitverkocht – een teken van de sterke behoefte van mensen om hun ervaringen gereflecteerd te zien op het podium.

Het verhaal van het Molodyi Theater zelf is ook een verhaal van leven en dood, opkomst en ondergang. Opgericht in 1979, heeft het theater verschillende artistieke fases doorlopen, van avant-garde tot populaire kluchten. De recente artistieke leiding heeft een nieuwe koers ingezet, waarbij de uitdaging is om een balans te vinden tussen artistiek interessante en publiekstrekkende voorstellingen, vooral nu de behoefte aan escapisme is toegenomen door de oorlog.

Yulia deelt haar gedachten over een van Moiseev’s recente stukken, Three Fast And Fashionable Hairdressers This Season, een complex verhaal dat de polarisatie in de Oekraïense samenleving belicht. De ontvangst was gemengd, sommigen vonden het treffend, anderen irrelevant in de context van de oorlog.

Wanneer we Someone Like Me zien, reflecteert het stuk de diverse perspectieven die we eerder bespraken. De voorstelling combineert fysiek theater met nagespeelde interviewfragmenten, waarin een oude vrouw haar vastberadenheid uitspreekt om in Charkiv te blijven, ongeacht de omstandigheden, terwijl een jongen de oorlog uitlegt door de lens van Pokémon, zijn fantasie gebruikend als een schild tegen de harde realiteit.

