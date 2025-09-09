Wereldrecord Verbroken: Megaflash Bliksem Strekt Zich Uit Over 515 Mijl

Een uitzonderlijk grote bliksemschicht heeft wetenschappers verrast.

Recent onderzoek heeft bevestigd dat een blikseminslag uit 2017 een wereldrecord heeft gebroken.

Een enkele bliksemflits die zich uitstrekte over de Great Plains, van oostelijk Texas tot Kansas City, Missouri, bleek maar liefst 828 kilometer lang te zijn.

Een nieuw verslag in het Bulletin van de American Meteorological Society heeft dit nieuwe bliksemrecord gedocumenteerd, dat het vorige record van een 768 kilometer lange bliksem uit april 2020 heeft overtroffen.

“We noemen dit megaflash bliksem en we beginnen pas net te begrijpen hoe en waarom dit fenomeen plaatsvindt,” zei Randy Cerveny, een professor aan de Arizona State University die meewerkte aan de studie.

Megaflash bliksem wordt gedefinieerd als een bliksemschicht die langer is dan 100 kilometer. De gemiddelde bliksemflits is minder dan 16 kilometer lang.

Minder dan 1% van de onweersbuien produceert megaflash bliksem, volgens satellietobservaties geanalyseerd door Michael Peterson van het Georgia Tech Research Institute.

Megaflashes ontstaan uit langdurige stormen, meestal diegene die 14 uur of langer duren, en ze zijn enorm groot — ze beslaan een oppervlakte vergelijkbaar met de staat New Jersey.

Cerveny en zijn collega’s maten de megaflash, die plaatsvond tijdens een grote onweersbui in oktober 2017, met ruimtegebaseerde instrumenten en een herbeoordeling van satellietobservaties.

Zij bekeken gegevens van de GOES-16 satelliet van de National Oceanic and Atmospheric Administration, die een bliksemdetector heeft die ongeveer een miljoen bliksemflitsen per dag detecteert.

“Onze weersatellieten zijn uitgerust met zeer nauwkeurige bliksemdetectieapparatuur die we kunnen gebruiken om tot op de milliseconde te documenteren wanneer een bliksemflits begint en hoe ver deze reist,” zei Cerveny.

Bliksemdetectie en -meting steunden jarenlang op grondgebonden netwerken van antennes. Deze antennes detecteerden de radiosignalen die door de bliksem werden uitgezonden om de locatie en reissnelheid te schatten op basis van de tijd die het duurt voordat de signalen andere antenne-stations bereiken.

“Het is waarschijnlijk dat er nog grotere extremen bestaan, en dat we deze kunnen observeren naarmate er meer hoogwaardige bliksemmetingen worden verzameld,” legde Cerveny uit, die als rapporteur van weer- en klimaatextremen dient voor de Wereld Meteorologische Organisatie.

Satellietgedragen bliksemdetectoren die sinds 2017 in een baan om de aarde zijn, hebben het mogelijk gemaakt voor wetenschappers om continu bliksem te detecteren en nauwkeurig te meten over continentale afstanden.

“Het toevoegen van continue metingen vanuit geostationaire baan was een grote vooruitgang,” zei Peterson, de eerste auteur van het rapport.

“We bevinden ons nu op een punt waar de meeste wereldwijde hotspots voor megaflashes worden gedekt door een geostationaire satelliet, en de gegevensverwerkingstechnieken zijn verbeterd om flitsen adequaat weer te geven in de enorme hoeveelheid observatiegegevens op alle schalen,” voegde hij toe.

Hoewel megaflashes zeldzaam zijn, zei Ceverny dat het niet ongewoon is dat bliksemflitsen 16 tot 24 kilometer reiken vanuit de stormwolk waar ze vandaan komen, wat bijdraagt aan het gevaar.

Blikseminslagen doden jaarlijks ongeveer 20 tot 30 mensen in de VS en verwonden honderden anderen, en de meeste van deze verwondingen vinden plaats voor en na het hoogtepunt van een onweersbui, niet tijdens.

“Daarom moet je minstens een half uur wachten na een onweersbui voordat je naar buiten gaat en normale activiteiten hervat,” zei Cerveny. “De storm die een blikseminslag produceert, hoeft niet direct boven je te zijn.”