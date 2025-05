Biohackers en sterren zoals Hailey Bieber gek op ‘eeuwigheidsmolecuul’: Is dit het ultieme supplement?

Je bent bekend met DNA, maar misschien heb je nog niet gehoord van NAD. Zonder dit bestond je niet.

NAD, wat staat voor nicotinamide adenine dinucleotide, is essentieel voor de productie van energie, het herstel van DNA en het overleven van cellen. Wetenschappers onderzoeken de mogelijkheden van NAD+, de actieve vorm van NAD, om veroudering te vertragen, de gezondheid van de hersenen te verbeteren en de weerstand tegen ziektes te verhogen.

“Het is niet nieuw, maar het onderzoek naar de levensduur en gezondheid ervan is echt in opkomst,” vertelde functioneel geneeskundige Will Cole, die advies geeft aan Gwyneth Paltrow en andere beroemdheden, aan The Post. “Daarom hoor je er steeds meer over.”

Doordat de niveaus van nature afnemen met de leeftijd, zijn NAD+ tests, supplementen en infusies een grote markt geworden.

Hier is de informatie over NAD nu het Hollywood verovert, met fans zoals Jennifer Aniston en Hailey Bieber.

Wat is NAD?

NAD is een co-enzym, wat betekent dat het andere enzymen helpt functioneren.

“Het is cruciaal voor het activeren van enzymen zoals sirtuinen en PARP’s — enzymklassen die betrokken zijn bij DNA-reparatie, levensduur en ontsteking,” vertelde Daniel Puleston, een assistent-professor oncologische wetenschappen aan de Icahn School of Medicine at Mount Sinai, aan The Post.

“Om deze redenen speelt NAD een fundamentele rol bij mensen en alle andere levende organismen.”

Het is essentieel voor de productie van cellulaire energie in de vorm van ATP.

Wetenschapper op het gebied van levensduurbiomarkers, Jin-Xiong She, vergelijkt ATP met benzine voor cellen.

ATP wordt voornamelijk geproduceerd in mitochondriën, de “energiecentrales” van cellen.

“Als je niet genoeg NAD hebt, functioneren je mitochondriën niet efficiënt,” vertelde She tijdens een recente biohackersconferentie.

“Je produceert niet genoeg ATP, maar je produceert meer vrije radicalen die je DNA kunnen beschadigen, je celmembraan kunnen beschadigen — en dat is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte.”

Waar halen we NAD vandaan?

“Onze twee grote bronnen van NAD zijn tryptofaan, een eiwitproduct dat we kunnen vinden in voedsel zoals rood vlees, zuivel, gevogelte, noten en bonen, en sommige B-vitaminen,” vertelde Dr. Ayodele Oyeyemi, een geriater bij Northwell Health, aan The Post. “We recyclen het ook in ons lichaam.”

Supplementen zijn een andere weg.

Je kunt NAD+ nemen, maar de tabletten worden slecht opgenomen door het lichaam. In plaats daarvan ligt de focus op voorlopers zoals NMN (nicotinamide mononucleotide) en NR (nicotinamide riboside), die in het lichaam omzetten in NAD+.

NMN wordt geproduceerd uit nicotinamide, een vorm van vitamine B 3 . NMN is in kleine hoeveelheden te vinden in broccoli, edamame, avocado’s en kool.

NR is ook een vorm van B 3 — het kan in melk, gefermenteerde dranken en voedingsmiddelen die gist bevatten.

“Orale suppletie van NAD-voorlopers bij mensen, zoals met nicotinamide riboside en nicotinamide mononucleotide, is over kortere perioden (maanden) veilig gebleken en heeft succesvol de bloed-NAD-niveaus verhoogd,” zei Puleston.

“De resultaten zijn echter gemengd, met veel studies die geen voordeel melden voor NAD-behandeling op gebieden zoals metabole prestaties, terwijl andere bescheiden verbeteringen in spierprestaties hebben gemeld.”

Hoe kunnen we zien of we een tekort aan NAD+ hebben?

Onderzoek suggereert dat NAD+ niveaus aanzienlijk kunnen afnemen met de leeftijd, maar dit proces is nog niet goed begrepen.

Natuurgeneeskundige Sogol Ash noemde vermoeidheid, neurologische achteruitgang en hersenmist als belangrijke symptomen van een tekort.

“We zien een toename in die oxidatieve stress, die lelijke cellen, immuundisfunctie, inflammaging — dat is als chronische laaggradige ontsteking die leidt tot ziekte,” zei Ash tijdens de biohackersconferentie.

Ash en andere liefhebbers van levensduur raden aan om je NAD+ niveaus te testen en te experimenteren met suppletie om die cijfers te verbeteren.

Jin-Xiong She verkoopt bijvoorbeeld een vingerpriktest van $198 die ontworpen is om “je tekort te onthullen en bruikbare gegevens te verstrekken om je NAD-niveaus effectief te verbeteren.”

Voordat je je creditcard trekt, waarschuwden Puleston en Oyeyemi dat thuis-testkits voor NAD+ niet de moeite of het geld waard zijn.

Puleston wees erop dat er geen universele consensus is over wat “hoog”, “adequaat” of “laag” NAD+ niveaus zijn.

“En hoewel de niveaus in sommige weefsels afnemen bij het vergelijken van jong versus oud, begrijpen we nog niet helemaal of die afnames zinvol zijn of een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid,” zei hij.

Hoe kunnen we NAD+ niveaus verhogen?

Naast capsules zijn er ook NAD+ IV’s, injecties, neussprays en topische crèmes, maar ook daar is het onderzoek beperkt.

“IV-toediening van NR en NMN is aangetoond veilig NAD-niveaus in het bloed te verhogen,” zei Puleston. “Er is een gebrek aan onderzoeken die de capaciteit van IV NAD-therapie beoordelen om de algehele gezondheid positief te beïnvloeden, maar een kleine studie meldde verbeteringen in cognitie en neurologische functie.”

Aniston, 56, en Bieber, 28, hebben NAD+ IV-therapie onderschreven, waarbij Bieber verklaarde dat ze “voor de rest van mijn leven NAD zal gebruiken, en ik zal nooit verouderen.”

Ash — een adviseur voor Niagen Bioscience, dat NAD+ producten verkoopt — is ook een fan. Ze neemt ’s ochtends 1.000 milligram NR en doet twee keer per maand IV-therapie met 1.000 mg NR.

“NAD is niet iets dat zich gewoon opbouwt en in je lichaam blijft. Je gebruikt het constant. Je vernieuwt constant mitochondriën,” zei Ash. “Je gebruikt constant energie, dus je moet NR blijven nemen.”

Cole, de functioneel geneeskundige, geeft de voorkeur aan orale suppletie boven IV’s. Wanneer hij consequent een NAD-voorloper consumeert, merkt hij “zeker een verschil in verhoogde energie.”

Toch suggereert hij het ondersteunen van NAD+ niveaus door middel van krachttraining, betere voeding en ontstekingsreductie.

“Er is niet één toverpil waarvan je kunt zeggen, ‘Dit is het. Dit is de heilige graal van supplementen,’ en het zal al je problemen oplossen,” zei hij.