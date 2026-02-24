Ontdekking van Oude Angelsaksische ‘Zandlichamen’ Tijdens Bouw Kerncentrale

Archeologische Ontdekking bij Bouw van Kerncentrale in Engeland

Onlangs hebben archeologen een opmerkelijke vondst gedaan tijdens de bouw van een kerncentrale in Engeland: een Anglo-Saksisch graf uit de zevende eeuw, waarin twee mannen, een paard en diverse grafgiften lagen.

Deze ontdekking vond plaats op de bouwplaats van Sizewell C, nabij Theberton in Suffolk.

Volgens een officiële verklaring gaat het om een graf van hoge status, waarin twee personen samen met een volledig opgetuigd paard en persoonlijke voorwerpen zoals wapens begraven waren.

De grafgiften omvatten wapens, schilden, een bronzen vat en een beker of hoorn met een zilveren rand, wat wijst op de hoge sociale status van de begraven individuen.

De functionarissen voegden toe dat deze vondsten uit de zevende eeuw suggereren dat de begraven individuen tot de elite van de Anglo-Saksische samenleving behoorden en dat de vondsten getuigen van hun complexe begrafenisrituelen.

Bovendien werden er 11 grafheuvels ontdekt die zowel crematie- als inhumatiebegrafenissen bevatten.

De skeletten zijn vanwege de kwaliteit van de zandgrond veranderd in ‘zandlichamen’, vertelde Chris Fern, projectmanager na opgraving bij Cotswold Archaeology, aan Fox News Digital.

“We vinden hier ‘zandlichamen’ in plaats van echte skeletten, omdat de zure aard van de zanderige bodem in Suffolk botmateriaal erodeert, wat resulteert in een zeer slechte conservering van botten,” legde hij uit.

Hoewel deze vondst belangrijk is, merkte Fern op dat het relatief gewoon is voor het kleine aantal Anglo-Saksische begrafenissen dat elk jaar in Engeland wordt gevonden.

“Elke begraafplaats uit deze periode weerspiegelt de bevolking van een kleine lokale gemeenschap,” zei Fern. Hij wees op nabijgelegen begraafplaatsen in Suffolk zoals die bij Sutton Hoo, Snape en Rendlesham, en vermeldde dat er verschillende bekend zijn uit Ipswich.

Onderzoekers omschreven het graf als ‘vorstelijk’, wat niet betekent dat het toebehoorde aan een prins, maar wel dat het de hoge sociale status van de bewoners aanduidt.

Fern benadrukte dat de meest verrassende conclusie uit de opgraving was dat Theberton een rijkere Anglo-Saksische gemeenschap was dan eerder werd aangenomen.

“Bovendien is het begraven van een paard een zeldzaam ritueel in die periode en bijzonder sprekend, omdat het wijst op de speciale sociale relatie die nog steeds bestaat tussen mensen en paarden,” voegde hij toe.

De begraafplaats dateert uit een belangrijke periode in de Engelse geschiedenis, toen regionale koninkrijken begonnen te vormen en macht consolideerden.

“Een meer klassebewuste samenleving ontwikkelde zich over het algemeen en ging gepaard met de geleidelijke overgang van deze koninkrijken van het heidendom naar het christendom,” verklaarde de archeoloog.

Lokale families toonden ook hun rijkdom in de begrafenisrituelen, zei Fern, omdat dit “lokale families weerspiegelde die concurreerden voor sociale status en leiderschap.”

“Begraven was een vorm van krachtig sociaal en politiek theater,” voegde hij eraan toe.

“De uitgebreide begrafenissen waren een vorm van vertoon, en het evenement was bijna een vorm van drama,” zei hij.

Dit nieuws komt meer dan een jaar nadat archeologen een even belangrijke ontdekking deden op dezelfde locatie.

Tijdens opgravingen bij Sizewell C vonden ze vorig jaar 321 zilveren munten, daterend tussen 1036 en 1044.

De schat werd gevonden in ‘mint condition’ in een pakket van lood en doek, dat door onderzoekers werd vergeleken met een Cornish pasty.

