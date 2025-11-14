Archeologen Ontdekken Rituele Voorwerpen van Oude Bijbelse Cultus: Verrassende Vondst

Rituele Voorwerpen en Oude Wijnmakerij Ontdekt in Israël

In Israël zijn onlangs rituele voorwerpen gevonden die toebehoorden aan de Kanaänieten, een oud volk dat genoemd wordt in het Oude Testament. Bovendien is er een 5000 jaar oude wijnpers ontdekt.

De ontdekking werd gedaan door de Israel Antiquities Authority (IAA) nabij Tel Megiddo op 5 november, tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van snelweg 66 in de Jizreëlvallei.

Tel Megiddo is een locatie die bekend staat om zijn vermelding in het Boek Openbaring, waar het wordt aangeduid als “Armageddon”, wat is afgeleid van het Hebreeuwse “Har Megiddo”, oftewel “berg van Megiddo”.

De artefacten dateren uit verschillende perioden, van de Vroege Bronstijd in Israël rond 3000 v.Chr. tot de Late Bronstijd rond 1270 v.Chr.

De meest opmerkelijke vondst was de in rots uitgehouwen wijnpers, die door de autoriteiten beschreven werd als de oudste ooit gevonden in Israël.

“Deze wijnpers is uniek en een van de weinige bekende uit zo’n oude periode waarin de urbanisatie in onze regio begon,” aldus een verklaring van de autoriteiten.

“Tot nu toe hadden we alleen indirect bewijs dat suggereerde dat er 5000 jaar geleden al wijn werd geproduceerd, maar we hadden geen sluitend bewijs… Deze wijnpers levert nu nieuw en duidelijk bewijs dat de vroege wijnproductie hier daadwerkelijk plaatsvond,” voegden ze eraan toe.

Archeologen vonden ook intrigerend en volledig intact bewijs van een Kanaänitische volkscultus die 3300 jaar teruggaat, inclusief een keramisch model van een heiligdom en rituele vaten in de vorm van dieren.

Volgens de IAA waren de vaten “zorgvuldig geordend begraven als rituele offers in de grond.”

Deze omvatten een miniatuur keramisch model van een heiligdom, opslagpotten, geïmporteerde kannen en kruikjes uit Cyprus, en een unieke en indrukwekkende set vaten die waarschijnlijk gebruikt werd voor libaties, of het ceremonieel gieten van vloeistoffen,” aldus de verklaring.

Historici geloven dat het gebruikt werd om waardevolle vloeistoffen — zoals melk, olie of wijn — in een trechter te gieten tijdens ceremonies.

De locaties van de begravingen suggereren dat er een volkscultus buiten de stad actief was, mogelijk bestaande uit lokale boeren die de hoofdtempel niet mochten betreden.

Dit stelde hen in staat om “vloeistoffen of waardevolle landbouwproducten te offeren,” aldus de verklaring.

“Sommige van deze offergaven werden ontdekt als intacte aardewerken vaten, begraven naast een grote rotsformatie, die mogelijk diende als een openlucht altaar buiten de Kanaänitische stad Megiddo,” zeiden onderzoekers.

In een verklaring zeiden ambtenaren dat de recente opgraving “een nieuw deel van het netwerk tussen de bekende nederzettingen in de stad onthulde.”

Ze voegden eraan toe, “De 5000 jaar oude uitgehouwen wijnpers plaatst het begin van de lokale wijnindustrie in een zeer vroege stedelijke context, terwijl de offergaven uit de periode van ongeveer 3300 jaar geleden wijzen op de continuïteit van rituele wijdingen en libaties buiten het heilige complex binnen de tell, mogelijk aspecten uitdrukkend van de lokale Kanaänitische volkscultus.”

Eli Escusido, directeur van de IAA, benadrukte dat de vondsten “laag voor laag, de rijkdom aan geschiedenis die verborgen en ingebed is in de grond hier onthullen.”

Hij voegde toe, “Het blootleggen van oude wijnmakerij faciliteiten, en het bewijs van volksaanbidding buiten Megiddo, stellen ons in staat kennis te maken met het dagelijkse leven en de overtuigingen van de inwoners van de regio door de millennia heen.”

Dit is niet de enige recente ontdekking die bij de Tel Megiddo site is gedaan.

Eerder dit jaar kondigden archeologen aan dat ze bewijs hadden gevonden van een bijbelse veldslag op de site.

In een gesprek met Fox News Digital zei archeoloog Assaf Kleiman dat het aardewerk op de site suggereerde dat er een Egyptisch leger aanwezig was, met name de soldaten die koning Josia versloegen.

“Het blootleggen van zoveel Egyptische vaten, waaronder fragmenten van serveerschalen, kookpotten en opslagpotten, is een uitzonderlijk fenomeen,” zei Kleiman.

“We interpreteren dit daarom als een vertegenwoordiging van Egyptenaren die zich in de late 7e eeuw in Megiddo vestigden, mogelijk als onderdeel van een legermacht die op de plaats arriveerde na de val van het Assyrische Rijk,” concludeerde hij.

