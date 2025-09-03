Archeologische Vondst: Duizendjaaroude Overblijfselen in Pre-Inca Graf, Peru!

Archeologische Ontdekkingen in Lima, Peru

In de hoofdstad van Peru, Lima, hebben nutsbedrijven tijdens graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van ondergrondse gasnetwerken op donderdag twee graven uit de tijd voor de Inca’s ontdekt. Terwijl één van de graven leeg was, bevatte het andere de 1000 jaar oude overblijfselen van een persoon, samen met vier kleien vaten en drie objecten gemaakt van pompoenschillen.

Dit is niet de eerste keer dat Cálidda, de gasdistributeur in Lima, op archeologische resten stuit. In de loop van meer dan twintig jaar graafwerkzaamheden voor het uitbreiden van het netwerk, heeft het bedrijf meer dan 2200 ontdekkingen gedaan.

Volgens archeoloog José Aliaga wijst de iconografie op de vaten en hun zwart-witte en rode kleuren op een connectie met de pre-Incaanse Chancay-cultuur, die ongeveer 1000 tot 1470 jaar oud is. Aliaga, die met The Associated Press sprak, vertelde dat de overblijfselen van het individu gevonden werden in een gescheurde bundel, zittend met de benen tegen de borst getrokken. Zijn team zal doorgaan met het reinigen van de overblijfselen.

“Lima is uniek onder de Latijns-Amerikaanse hoofdsteden,” zei Aliaga, “omdat bijna elk civiel project leidt tot archeologische vondsten.”

In de Peruaanse hoofdstad, een stad met 10 miljoen inwoners, zijn volgens het Ministerie van Cultuur meer dan 400 archeologische sites uit het Inca-tijdperk, de 15e eeuw of zelfs eerder uit de pre-Inca-periode.

Op donderdag stopten voorbijgangers om de begraafplaats te observeren, waarbij sommigen zelfs hun mobiele telefoons tevoorschijn haalden om foto’s te maken.

“Ik dacht altijd dat het paden waren waar niemand had gewoond,” zei Flor Prieto, die met haar 7-jarige dochter wandelde. “Maar nu weet ik dat er mensen hebben geleefd die ouder zijn dan de Inca’s… het voelt zo opwindend.”

“Het is heel gewoon om archeologische resten te vinden aan de Peruaanse kust, inclusief Lima, voornamelijk funeraire elementen: graven, begrafenissen en, daaronder, gemummificeerde individuen,” zei Pieter Van Dalen, decaan van het College van Archeologen van Peru. Van Dalen was niet betrokken bij de ontdekking van donderdag.

